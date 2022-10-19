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Федин исполнил «паненку» в полуфинале Кубка. Спойлер: забить не получилось

Максим Федин Максим Федин
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Данил Подымский
Ордабасы Ордабасы
Астана Астана
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«Астана» и «Ордабасы» выдали триллер в полуфинале Кубка Казахстана. Несмотря на то, что астанчане вышли на поле резервным составом, для шымкентцев все складывалось не очень удачно.

К 48-й минуте «Ордабасы» уступал 1:2 и пенальти, назначенный в ворота Подымского, мог исправить положение. К мячу подошел Максим Федин, который решился на «паненку». Кипера игрок «Орды» обманул, но забить не получилось – мяч прошел выше ворот.

 Игра завершилась победой «Ордабасы» (3:2). Победный мяч шымкентцы организовали на 8-й компенсированной минуте.

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