Пять финалов: изучаем календарь лидеров КПЛ

До конца чемпионата Казахстана осталось чуть больше месяца. В лидерах помимо привычных «Тобола», «Кайрата» и «Астаны» оказался «Актобе». Причем красно-белые не просто навязали борьбу фаворитам последних лет, но и плотно засели на первой строчке.

За 5 туров до конца сезона таблица выглядит так.

Теперь посмотрим, с кем предстоит сыграть в оставшихся матчах лидерам сезона.

Начнем с «Актобе» – у подопечных Карповича намечается непростой выезд в Костанай и игра с «Кайратом».

«Астана» сменила тренерский штаб незадолго до финиша. Пока неясно, поможет ли это столичным в борьбе за золото.

Концовку сезона команда Бабаяна проведет на выезде, а до того встретится с «Ордабасы» и «Кайратом».

Казалось, что «Тобол» уже не вернется в борьбу, но выездная победа в Астане все изменила. Грозных соперников в списке костанайцев нет – с таким графиком можно помечтать о золоте, хотя такая задача выглядит сложной.

Алматинцы в этом списке скорее для проформы. «Кайрат», выступающий очень молодым составом, идет на четвертом месте и готовит команду на будущее.

Перспективы попадания в зону медалей туманны, но алматинцы все равно могут оказать большое влияние на итог сезона. Результаты их игр с «Астаной» и «Актобе» будут значить многое.

Чей календарь вам кажется самым легким и кто станет чемпионом? Пишите свое мнение в комментариях.