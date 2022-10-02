Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола

Бахтиер Зайнутдинов сейчас один из главных активов (если не главный) казахстанского футбола. В ЦСКА Зайнутдинов радует тренеров и болельщиков своей универсальностью, закрывая проблемные позиции в любой части поля, а в сборной продолжает результативно играть в атаке.

В домашнем матче против Беларуси Зайнутдинов забил не только победный гол, но и юбилейный для себя десятый мяч в футболке национальной команды Казахстана.

Ранее в истории сборной до такой отметки добирались лишь двое – легендарные Руслан Балтиев (13 голов) и Виктор Зубарев (12). Позади Зайнутдинова в рейтинге уже оказались Жумаскалиев, Бяков, Литвиненко и другие звезды казахстанского футбола.

Сейчас Зайнутдинову 24 года. Сумеет ли Бахтиер сохранить этот темп и стать лучшим бомбардиром в истории?