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Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?

Эрисланди Лара
бокс
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
Sports.ru - Казахстан
Сауль Альварес Сауль Альварес
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Ждем ваши мнения.

Геннадий Головкин закончил историю противостояния с Саулем «Канело» Альваресом, проиграв мексиканцу в третьем поединке.

Однако после неудачи казахстанец заявил, что пока не планирует уходить из спорта. «Я должен поздравить Канело и всех фанатов бокса. Помните, что у меня есть три пояса в среднем весе. Я вернусь. Я все еще чемпион, ребята», – сказал GGG сразу после завершения боя.

Теперь WBA официально обязала Геннадия Головкина провести бой с кубинцем Эрисланди Ларой. У сторон есть 30 дней на переговоры – до 23 октября, после чего будут назначены промоутерские торги.

Стоит ли казахстанцу продолжать боксировать или пора уйти на покой? Ждем ваши мысли в комментариях – из лучших ответов мы составим отдельный материал.

Фото: Reuters

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