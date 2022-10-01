Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?

Ждем ваши мнения.

Геннадий Головкин закончил историю противостояния с Саулем «Канело» Альваресом, проиграв мексиканцу в третьем поединке.

Однако после неудачи казахстанец заявил, что пока не планирует уходить из спорта. «Я должен поздравить Канело и всех фанатов бокса. Помните, что у меня есть три пояса в среднем весе. Я вернусь. Я все еще чемпион, ребята», – сказал GGG сразу после завершения боя.

Теперь WBA официально обязала Геннадия Головкина провести бой с кубинцем Эрисланди Ларой. У сторон есть 30 дней на переговоры – до 23 октября, после чего будут назначены промоутерские торги.

Стоит ли казахстанцу продолжать боксировать или пора уйти на покой? Ждем ваши мысли в комментариях – из лучших ответов мы составим отдельный материал.

Фото: Reuters