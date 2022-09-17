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Головкин победит в трилогии: так считают около 70% читателей. В Канело почти не верят

бокс
Головкин - Канело
Сауль Альварес Сауль Альварес
Sports.ru - Казахстан
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

В разделе Sports.ru Казахстан завершилось голосование, посвященное поединку Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

Мы предложили читателям проголосовать, как завершится третья встреча чемпионов. Спойлер итогов: казахстанцы верят в Гену.

Почти 40% опрошенных считают, что Головкин одолеет мексиканца нокаутом. Еще 35% респондентов уверенны, что судейское решение будет в пользу казахстанского бойца.

За победу Канело проголосовали лишь 25% наших читателей (14% - победа решение, 8% - нокаутом). На ничью поставили лишь 5% казахстанцев.

Вы согласны с такими результатами? Пишите свое мнение в комментариях.

Поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоится в ночь с 17 на 18 сентября в Лас Вегасе. Главный бой вечера ориентировочно начнется в 8:00 по времени Астаны.

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