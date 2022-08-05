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«Тобол» проиграл «Зриньски» из-за «сухого листа». Боснийцы забили в меньшинстве

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Серж Дебле
Нико Янкович
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Жарко Томашевич Жарко Томашевич
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Грустно.

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Казахстанские команды синхронно уступили на выезде с одинаковым счетом 0:1. И если у «Кызыл-Жара» в соперниках грозный АПОЭЛ, то «Зриньски» не казался непроходимым соперником для «Тобола».

Костанайцы играли вторым номером со стартового свистка, но больших проблем у обороны «Тобола» не было долго. Казахстанцы выглядели даже чуть острее – в конце первого тайма Дебле попал в перекладину.

Во второй половине матча защитник «Зриньски» Чорлука (Йосип – не путать с Ведраном) получил вторую желтую и покинул поле. Однако численное преимущество никак не помогло «Тоболу».

На 75-й минуте гости пропустили – причем прямым ударом с углового от Нико Янковича.

Времени, чтобы отыграться, «Тоболу» не хватило. Усугубил ситуацию Томашевич, получивший красную за споры с арбитром. В ответной игре черногорец точно не поможет желто-зеленым.

Домашний матч против «Зриньски» пройдет 11 августа в Костанае.

 Фото: скриншоты трансляции «Qazsport»

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