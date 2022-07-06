Пушка Тагыбергена, сейвы Мокина и финты Тошича: «Тобол» дома сыграл вничью с «Ференцварошем»

Выглядели достойно.
«Тобол» стартовал в ЛЧ с положительного результата – в Костанае подопечные Милановича разошлись миром с «Ференцварошем». Венгерская команда была явным фаворитом встречи по всем критериям.
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов перед матчем намекал, что не стоит недооценивать костанайцев:
- Понятно, что команда просто так чемпионом не становится. В этом сезоне, видимо, стартовали не так, как планировали. Поэтому смена тренера произошла. Повторяю, нам предстоит игра с чемпионом. Есть хорошие игроки и команда, поэтому и готовимся к непростому матчу.
Российский тренер оказался прав – игра оказалась упорной и безголевой. «Тобол», вопреки ожиданиям, не стал отсиживаться в обороне и неплохо начал первый тайм. Особо выделялся Зоран Тошич, раз за разом обыгрывавший защитников соперника.
Самый опасный момент первой половины случился в середине тайма. Венгры дважды в упор расстреляли ворота «Тобола», но Мокин не дрогнул.
«Тобол» бил даже чаще соперника, но за весь первый тайм в створ ни разу не попал. Завершились первые 45 минут небольшой потасовкой.
Самый опасный удар, пожалуй, костанайцы нанесли уже во второй половине. Тагыберген хлестко пробил из-за пределов штрафной – теперь себя проявил уже кипер гостей.
Череда замен в составах команд на результат не повлияла – 0:0. Ответный матч с «Ференцварошем» состоится 13 июля в Будапеште.
Фото: fradi.hu
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