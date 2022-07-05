Радиотрансляция на балконе, эмоции от игр с «МЮ» и «Шахтер», разбудивший родителей. Авторы Sports.ru Казахстан вспоминают о первых матчах наших клубов в еврокубках

Ностальгируем.

Чемпионат Казахстана по футболу уходит на паузу: впереди еврокубки и групповая стадия Кубка страны.

Накануне старта наших команд в Европе авторы Sports.ru Казахстан вспомнили о своих первых еврокубковых матчах, за которыми они следили.

Дуйсенбек Кармысов чуть не поругался с отцом из-за яркой поддержки «Шахтера»

Первыми моими матчами еврокубков с участием казахстанских клубов были игры «Актобе». Воспоминаний не так много: запомнился пушечный удар Смакова, приезд польских фанатов в Казахстан.

А самым запоминающимся пожалуй был матч «Селтик» – «Шахтер». Тогда впервые мы были в шаге от ЛЧ, я воодушевился и верил в будущее казахстанского футбола (до этого веру потерял из-за ежегодных сливов «Каспия» в борьбе за КПЛ).

Первый матч я впадал в эйфорию, я был чрезвычайно эмоционален и громок у телевизора (после получил за это от отца, который хотел выспаться перед работой). Дальше – гостевой матч, пропущенный гол на последних минутах.

Дмитрий Климентьев слушал репортажи по радио и вырезал фото из газет

Если мне не изменяет память, первые еврокубковые матчи «Тобола» я слушал по радио. В 2003-м в родном доме на улице Гашека друг вытащил на балкон радиоприемник, и мы – совсем молодые пацаны, и парни постарше с замиранием сердца следили за первым (и крайне удачным) походом костанайцев в Кубке Интертото.

Первый матч, который я помню осознанно – визит швейцарского «Базеля» в Костанай в 2006-м. «Тобол» сыграл неплохо: почему-то после первого тайма даже возникла мысль, что наши не пропустят. В итоге так и получилось: финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, полный «Центральный» взорвался аплодисментами, а я просто наслаждался праздником футбола.

Я долго не мог отойти от этого матча: вырезал черно-белые фото из газет в свою футбольную тетрадку, а имена игроков «Базеля» Младена Петрича, Ивана Ракитича и Скотта Чипперфилда кажется навечно отразились в моей памяти.

Сейл Кожатай респектовал команде Вайсса и случайно сфотографировался с Тимощуком

Мой первый еврокубковый матч был в 2015-м: «Кайрат» – «Црвена Звезда», хотя и до этого следил за результатами наших клубов в Европе.

Что первое запомнилось – Центральный стадион, да и в целом город стал желтым. Вокруг арены царила великолепная атмосфера, фан-зона была на высшем уровне, танцевальные номера перед матчем, а еще тогда провожали Момоду Сисея.

«Кайрат» выходил с большим гандикапом – в первом матче в Белграде алматинцы уверенно обыграли «Црвену», а Гоу еще забил через себя. Мало, наверное, кто ожидал, что «Кайрат» без проблем разберется с сербами в первом матче.

А еще перед ответным матчем алматинцы подписали Анатолия Тимощука, а тот в свою очередь пригласил всех на игру.

Пришел на матч, мое место было рядом с семейной ложей. Первый тайм завершился со счетом 1:0, гол забил Исламхан после невероятной комбинации с Гоу.

В перерыве я заметил, что возле семейной ложи (где в основном сидят семьи футболистов) люди собираются в кучу. Подхожу, а там Тимощук фотографируется со всеми. Я не мог не воспользоваться этим моментом, и тоже сделал с ним фотку.

Второй тайм запомнился кучей нереализованных моментов, затем Куат замкнул прострел Гоу – счет 2:0 и Исламбек побежал обниматься с Вайссом.

К концу игры сербы таки забили свой гол престижа, а «Кайрат» прошел дальше, где встретился с «Абердином», затем с «Бордо».

Думаю, это был самый сильный «Кайрат» за последние годы. Даже сильнее чемпионского состава 2020-го и еврокубкового «Кайрата» в 2021 году.

Дмитрий Нестеренко побывал на одном из первых еврокубковых матчей страны, а затем и на самой успешной игре «Астаны»

Мой первый еврокубковый матч, да и не только мой, а можно сказать, что всего Казахстана – «Женис» – «Шериф».

После минимального поражения в Тирасполе и гола Евгения Ловчева была надежда на положительный исход, да и в целом первый матч Лиги чемпионов добавлял интереса. Нам, кто занимался футболом в группе подготовки клуба, дали билеты за ворота стадиона им.К.Мунайтпасова (который, к сожалению, сейчас уже идет под снос).

Помню были очень яркие эмоции, тем более, вели в счете 3:0. Да, в итоге 3:2 и никуда «Женис» не прошел. Но игра Арсена Тлехугова, Алексея Клишина, Евгения Ловчева, Нилтона Мендеса, Асхата Кадыркулова и других тогда казалась европейским уровнем.

Если говорить о матчах, на которых я уже работал в качестве сотрудника клуба, то мой дебют пришелся на игру «Астана» – «Ботев». Тогда мы организовывали пресс-конференцию Станимиру Стоилову, кто бы мог подумать, что этот болгарин в спортивном костюме, в итоге станет лучшим, как минимум клубным тренером страны, подарит столько побед вместе с «Астаной», и я буду с ним сидеть за одним столом в конференц-зале на протяжении еще 4 лет.

Что же касается, наверное, самых ярких воспоминаний от еврокубковых матчей, то это однозначно две игры с МЮ. Приехать на Олд Траффорд в качестве медиа-офицера клуба-соперника, сидеть на пресс-конференции и разрешать задавать вопросы CNN, BBC, The Sun и другим английским изданиям — это действительно круто. Да и сам стадион, матч запомнился.

Касаемо стадиона, то Олд Трафорд далеко не новый стадион, с узкими коридорчиками, что для моей комплекции не самый оптимальный вариант, но когда выходишь на поле, то ты окунаешься в ауру Театра Мечты. Приподнятое поле, чтобы нижние ряды трибун, и соответственно фотографы, смотрели на футболистов снизу вверх, как в театре – это лишь добавляет антуража и эмоций от просмотра матча. Хоть я и сидел за воротами МЮ, ожидая атаки «Астаны», которых было, честно скажем, не очень много, но удовольствие от причастности к этому матчу, однозначно получил.

Ответная игра – тоже неописуемые эмоции. Когда на матч, пусть и не с основным составом МЮ, аккредитовались более 150 представителей прессы из Казахстана, России, Англии, Кыргызстана. И мы вместе с командой сумели организовать работу, провести пресс-конференции, разместить всех, дать возможность работать, не говоря уже о пред и послематчевых интервью в прямом эфире. В такие моменты ты получаешь удовольствие.

Плюс почти полная «Астана Арена», победа над МЮ (через пару лет никто даже не вспомнит их состав), это все войдет, как минимум, в мою футбольную историю.

Возможно, работай я в пресс-службе «Астаны» в 2015 году, то я бы сейчас называл другие матчи, но, тем не менее, пока мой рейтинг именно такой.

Адлет Талгатбек болел за «Кайрат» под проливным алматинским дождем еще 20 лет назад

Мой первый еврокубковый матч был в 2002 году. Уже прошел год как я начал болеть за «Кайрат», алматинцы, выиграв Кубок Казахстана, завоевали право сыграть в Кубке УЕФА.

Жребий к команде оказался неблагосклонен – выпала белградская «Црвена Звезда». Надежд на проход дальше было немного, но хотя бы приезжала крепкая европейская команда, другим представителям Казахстана в еврокубках достались команды попроще.

Как только стало известно о продаже билетов на игру, я сорвался к кассам «Центрального». Как это обычно бывает, цены оказались очень высокими и вместо привычного «Запада», на тот момент еще без крыши, были куплены билеты на 41-й сектор Восточной трибуны.

И вот наступило 15 августа, день оказался дождливым, ливень не прекращался всю игру и пришлось сидеть под зонтом. Состав белградцев на тот момент мне особо ничего не говорил, уже после игры Неманья Видич перейдет в «Спартак», затем в «Манчестер Юнайтед», а Михайло Пьянович в «Локомотив». В тот день оба игрока сильно выделялись на поле. У нас же заметны были как всегда Булешев и Бяков, но поразить ворота соперника обоим не удалось, Алибек привычно промахнулся несколько раз из выгодных позиций. Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Через две недели сербы еще раз обыграли желто-синих 3:0. Игру, к сожалению, отечественное телевидение не транслировало.

Вот так быстро завершился первый еврокубковый опыт «Кайрата» и его верного поныне болельщика.

Азат Шайкенов вспоминает атмосферу игр «Кайрата» из 2015-го

Впервые я отчетливо осознал, что казахстанские клубы тоже ежегодно выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в 2015 году. Да, я знал об успехах «Шахтера» двумя годами ранее, однако не углублялся в тему достаточно хорошо.

Мой первый полноценный опыт взаимодействия с отечественным футболом случился после того, как «Кайрат» подписал Тимощука. Я удивился, что в нашем клубе будет играть такая легенда, поэтому решил прогуглить все про желто-синих и посетить ближайший матч.

На «Црвену», к сожалению, попасть не получилось из-за аншлага, зато затем довелось получить заветные билеты на «Алашкерт». Атмосфера была выдающаяся: полный стадион, сигналящие в ритме кайратовских кричалок водители и футбольные песни в метро.

Когда грохнули «Абердин», один из первых клубов в тренерской карьере самого Алекса Фергюсона, эйфория поднялась до предела, и в какой-то момент на полном серьезе верилось, что дружина Владимира Вайсса должна проходить крутой французский «Бордо» и играть в групповом этапе.

Увы, не срослось. На Центральном довели до слез Вилли Саньоля, но на 76-й минуте, после того как Кривелли забил злосчастный мяч, плакали уже мы. Ведь хоть «Кайрат» и выиграл домашнюю игру (2:1), после минимального поражения в гостях расклад был печальным – правило гостевого гола еще не успели отменить.

А ведь в том матче очень хорошие моменты были у нас, но упустили…

Даже выход в группу Лиги конференций в 2021-м, очевидно, не вызывал таких эмоций.

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Наши авторы поделились своими воспоминаниями – теперь ваша очередь. Расскажите, каким был ваш первый еврокубковый матч с участием казахстанских команд?

Фото: vk.com/fctobol; vk.com/fckairat; vk.com/astanafootballclub