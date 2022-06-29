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Начинал с Ласина Траоре, разрывал чемпионат Армении, играл во Франции и России: рассказываем про новичка «Тобола» – Сержа Дебле

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Не засиживается на одном месте.

Костанайцы совсем скоро стартуют в Лиге чемпионов – уже шестого июля «Тобол» примет чемпионов Венгрии. Северяне пробуют усилиться перед матчами еврокубков, первым трансфером стал 24-летний кипер «Спартака-2» Тимур Акмурзин.

Второй новичок костанайцев – нападающий Серж Дебле, перебравшийся в Казахстан из «Пюника». Коротко рассказываем о карьере ивуарийца.

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Новичок «Тобола» начинал карьеру в составе гранда ивуарийского футбола – команде «АСЕК Мимозас». Здесь за 4 года он играл со множеством африканских футболистов, в том числе одноклубниками Дебле были Лассина Траоре (экс-ЦСКА, «Монако», «Эвертон») и Дидье Борис Кадио, известный по выступлениям в КПЛ.

Звездным часом Сержа в Кот Д’ивуаре считается финал Кубка-2007. «АСЕК» встречался с клубом «Вази» – основное время обошлось без голов, поэтому матч перешел в овертайм. Дебле появился на поле перед стартом дополнительных таймов и перевернул игру – новичок «Тобола» сделал хет-трик, чем принес команде трофей.

В июле 2008-го забивного форварда замечает «Чарльтон», выступавший тогда в Чемпионшипе. Сыграть на английских полях Дебле так и не удалось. Нападающего сначала отправляют в аренду во французский «Анжер», а затем в «Нант».

Раскрыться во Франции не получилось. Дебле получает практику в обоих клубах, но почти не забивает. На счету ивуарийца лишь два гола за два с половиной сезона. В «Чарльтоне» контракт не продлевают и футболист на полгода остается без клуба.

Следующим местом работы Сержа стали подмосковные «Химки». Здесь у ивуарийца вновь всего два гола и последующая аренда в хабаровский «СКА», где Дебле не отличился вовсе.

Перезапустить карьеру удалось в Армении – в 2013-м нападающий становится игроком «Ширака». В клубе из Гюмри форвард выдает блестящий сезон – 15 голов в 26 матчах и даже один мяч в еврокубках (в ворота карагандинского «Шахтера», к слову). В то время в казахстанских СМИ прошла информация об интересе к игроку со стороны «Кайрата».

Футболист не остался в Армении после яркого года, перебравшись в Данию. Здесь у ивуарийца дела вновь идут неплохо. Дебле забивает 15 голов за сезон, чем помогает «Виборгу» пробиться в датскую элиту. В Суперлиге Серж получал игровое время, но отличался реже – 10 мячей за два сезона. 

Затем игрок перебирается в Китай, где выступает за «Мэйчжоу Хакка» вместе с бывшей звездой «Манчестер Сити» Валерием Божиновым. Но и здесь Дебле долго не задерживается – 40 матчей, 8 голов и переезд в Гонконг.

В новом чемпионате Дебле стал звездой, набрав за 32 матча 31 результативное действие (21 гол + 10 ассистов), но спустя полгода ивуариец вновь остался без клуба.

В феврале 2021-го Серж вновь оказался в Дании, но теперь играл и забивал за «Виборг» гораздо меньше. Летом того же года Дебле подписал контракт с «Араратом-Армения», а уже зимой стал игроком «Пюника». В чемпионате Армении дела форварда вновь наладились, Дебле настрелял 21 гол за сезон, став лучшим бомбардиром.

Теперь Дебле – игрок «Тобола». Команда борется за золото чемпионата, а впереди старт в еврокубках. Поможет форвард костанайцам?

Фото: instagram.com/debleserge

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Тобол
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