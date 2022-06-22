Скандал в Казахстанской федерации шахмат: чиновники хотели выбить миллиарды у Токаева, но вмешалась чемпионка мира

Странная ситуация.

Самая молодая чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева выступила с громкими заявлениями накануне встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

За день до разговора с первым лицом страны шахматная делегация отправилась к Аида Балаевой – заместителю руководителя администрации президента РК. Там, по версии Асаубаевой, шахматисты должны были попросить 3 миллиарда тенге на нужды федерации:

«Дармен Садвакасов (вице-президент КФШ – прим.ред.) и его начальник нас привели просить 3 миллиарда тенге для бюрократов Казахстанской шахматной Федерации. Мне очень стыдно за себя, что я стала участницей этого постыдного спектакля . Очевидно, что сегодня была генеральная репетиция, руководство КФШ готовит его премьерный показ ЗАВТРА на встрече с Президентом страны».

Чемпионка призналась, что она не считает нужным выделение таких денег на развитие шахмат в Казахстане:

«Мне стыдно и поэтому я прошу прощения. Я спортсмен, и хочу им оставаться. И я отказываюсь признавать Президентом и вице-Президентом Федерации людей, пытающихся из чемпионов сделать попрошаек. Как член казахстанской сборной, как шахматист и действующая чемпионка мира по молниеносным шахматам я заявляю – не нужно Федерации 3 миллиардов тенге. Уверена, Новому Казахстану они нужнее ».

Это не первый случай, когда руководители шахматной федерации попадают в неприятные истории. Журналист Михаил Козачков сообщил, что Дармен Садвакасов несколько лет назад стал героем расследования:

«Садвакасов пару лет назад спалился на тендере по лайкам и комментариям: я рассказывал, как компания Садвакасова выигрывает государственные конкурсы для создания позитивного имиджа чиновников . В общей сложности, мы тогда нашли госзаказ на 125 миллионов тенге и только после выхода публикации часть денег удалось вернуть в бюджет».

К слову, после самой встречи с Токаевым детали разговора не озвучивали. Пресс-служба президента лишь сообщила, что он заслушал «ряд предложений участников встречи по развитию шахматного спорта в стране, в том числе оказание системной поддержи со стороны государства».

Позже ситуацию с «попрошайничеством» денег у Акорды прокомментировал Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев. По его словам, деньги в шахматы будут инвестировать предприниматели, а не государство:

«Президент федерации не просил миллиарды тенге. Там мы поднимали вопрос о том, как будем развивать шахматы. Дайте миллиарды, таких вопросов не было. Да, был вопрос о необходимости развития инфраструктуры. На это необходимые средства есть. В основном, за счет спонсоров », – уточнил Абаев.

Фото: akorda.kz