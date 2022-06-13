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Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди

Игорь Шацкий Игорь Шацкий
Матуш Беро Матуш Беро
Юрай Куцка Юрай Куцка
Ондрей Дуда Ондрей Дуда
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Ян Вороговский
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Эльхан Астанов Эльхан Астанов
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Беларусь и Азербайджан на очереди.

Перед началом турнира словаки считались явными фаворитами в группе, но, похоже, такой статус только мешал «соколам». В Трнаве Казахстан нанес Словакии болезненное поражение, поэтому в Нур-Султан команда ехала не только с новым тренером, но и с настроем взять реванш.

Магомед Адиев начал матч в привычной расстановкой в пять защитников. В старте вновь оказались Нуралы Алип и Александр Марочкин, играющие в Лиги наций от звонка до звонка в каждом туре.

Но если игровая схема была привычной, то расстановка футболистов на поле – не совсем. Одновременно в старте оказались Досмагамбетов, Габышев и Вороговский. Ян занял не привычную позицию в обороне, а разместился чуть ближе к атаке. Тут тренер угадал, но обо всем по порядку.

Старт матча у гостей получился явно лучше: словаки прижимали Казахстан к воротам и искали моменты. Казалось, что скоро защита даст сбой, но хозяева не дрогнули. Выдержав натиск, казахстанцы стали все больше владеть мячом и атаковать. 

Уже на 18-й минуте Казахстан вышел вперед. Ян Вороговский оказался в штрафной площади и точно пробил после навеса Габышева – 1:0.

Словакия долго приходила в себя, пока не оказалась в нокдауне. В концовке тайма Эльхан Астанов головой вколотил второй мяч Казахстана. Подача снова пошла с правого фланга.

Второй тайм начался для гостей удачно. Матуш Беро пробил из-за пределов штрафной: мяч попал в штангу и залетел в ворота – 2:1.

Этот гол на 50-й минуте добавил нервозности в действия Казахстана: разница в счете сократилась до минимума. Словаки продолжали нагнетать, но тут свое слово сказал Игорь Шацкий, несколько раз выручавший казахстанцев.

Казалось, что Куцка сравнял счет на 79-й минуте, но арбитр отменил гол из-за нарушения: словаки сфолили в чужой штрафной площади.

В концовке матча Словакия осталась в меньшинстве: Ондрей Дуда за несколько минут заработал сначала желтую, а потом и прямую красную. Хавбек получил горчичник за фол на Оразове, а удалили Дуду за удар Малого прямой ногой.

Заключительные минуты прошли на встречных курсах, но счет больше не менялся – 2:1. Казахстан добился третьей победы в четырех матчах и возглавил таблицу с 10-ю очками.

Следующий слот Лиги наций запланирован на сентябрь: 22-го состоится игра с Беларусью, а 25-го с Азербайджаном.

Фото: KFF.kz

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