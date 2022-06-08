«Мама, запиши меня на теннис». В столице прошел Open Air в честь юбилея Федерации тенниса и дня защиты детей

О теннисе и не только.

«Играйте в теннис и веселитесь!» – такой слоган был у ивента, который планировала Федерация тенниса Казахстана в начале июня. Для всех желающих на 3 часа открыли уличные корты Национального теннисного центра.

Идея сыграть в теннис мне и моей семье (супруге, дочери и сыну) показалась интересным вариантом для субботнего отдыха. Главным опасением была погода – в пятницу в Астане прошел ливень, поэтому над субботними планами нависла (в прямом смысле слова) угроза. Но, к счастью, обошлось.

Теннисный центр находится на большой территории в парковой зоне. Там довольно много разных зданий и площадок, поэтому по незнанию где-то можно даже заблудиться.

Главный корт центра, где проходят финальные матчи крупных турниров(в том числе Челленджеров и «Кубка Президента РК») отдали детям: многие из них хотели на себе попробовать, что же это за игра, которая сделала известными Надаля, Джоковича, Рыбакину и Бублика.

Детям предложили комплекс упражнений, где в игровой форме под руководством тренеров теннисного центра, юные спортсмены провели тренировочное занятие. Никаких предварительных записей или звонков для участия не требовали – попробовать себя в теннисе мог реально любой.

«Мама, запиши меня на теннис», – это, пожалуй, самая популярная фраза около главного корта. Мои дети, которых я привел на Open Air, не стали исключением, атаковав с подобными просьбами супругу.

Для сына это было первое знакомство с теннисом, а вот дочь я уже пытался приучить к этому виду спорта – правда, неудачно. Года 3-4 назад мы с ней ходили на матчи Кубка Президента РК на этот же самый корт, но ее постоянные вопросы и желание громко поддержать казахстанских спортсменов не нашло отклик в душах болельщиков на трибуне. Сложно мне было объяснить ребенку, что в большом теннисе принято сохранять тишину во время розыгрышей, чтобы не сбивать настрой спортсменов.

Вторая «встреча» с теннисом стала для нее куда приятнее – она также захотела заниматься теннисом: пока договорились ходить играть «для себя» – по выходным.

«Дети – это цветы жизни. Мы хотим, чтобы дети росли счастливыми, веселыми и здоровыми. Такие фестивали являются одним из способов классно провести время, завести новых друзей, впервые взять ракетку в руки и пристраститься к теннису», – говорил координатор программы Baby Tennis Алексей Нестеров, словно подтверждая мои слова.

Но не теннисом единым. На территории центра для детей оборудовали несколько зон с разными активностями: можно было рисовать на асфальте, делать снимки в фотозоне или просто погулять и перекусить. Что и говорить, здесь дети не планировали соблюдать никаких норм спортивного питания – хот-доги и прочие бутерброды быстро улетали с полок.

Мне всегда казалось, что теннис – не массовый вид спорта, но по Казахстану теннисом сейчас занимаются более 4000 детей до 10 лет. Это в 16-и (пока еще) регионах нашей страны. И уверен, что хотя бы часть той детворы, которая в субботу гоняла с ракетками по теннисному центру, пополнит их состав.

К слову, почувствовать себя Андреем Голубевым или Ярославой Шведовой могли и взрослые, которым не запрещали попробовать себя на корте. Тренеры подсказывали (таким неопытным как я) как сделать подачу и держать ракетку. Хотя после тех самых хот-догов и кофе играть было уже чуть сложнее.

«Федерация отмечает юбилей – 30 лет с момента основания. Мы хотели подарить детишкам и их родителям веселый праздник, с танцами, фотографиями, угощениями, и, главное – игрой в теннис.

Надеемся, что всем понравилось! Мы будем продолжать делать такие мероприятия регулярно», – пообещал исполнительный директор Федерации тенниса РК Ринат Даиров.

Лето только начинается, поэтому будем надеяться, что детей (да и взрослых) ждут и другие интересные ивенты от ФТК.