Казахстан творит сенсацию на старте Лиги наций: дома обыграли Азербайджан, а на выезде разобрались со словаками

Это сон?

После жеребьевки Лиги наций Казахстану отвели судьбу борьбы за второе место – вместе с Беларусью и Азербайджаном. Явным лидером квартета виделась Словакия, которая обладает пусть и не самым богатым на звездные имена составом по европейским меркам, но более крепким, чем у остальных.

В первом туре подопечные Магомеда Адиева слабо провели стартовые 45 минут, но после перерыва справились с Азербайджаном – 2:0. Сенсация? Пожалуй, нет. Больше всего после той победы грела душу таблица, там Казахстан обошел Словакию благодаря разнице мячей.

Вторым соперником для Казахстана были как раз записные фавориты группы – словаки. Первые минуты матча подарили надежду. Казахстан вполне комфортно чувствовал себя на арене в Трнаве.

К середине тайма это переросло в гол – Аслан Дарабаев элегантно перебросил мяч в ворота.

После перерыва Словакия выглядела намного настойчивее и напористее впереди, но на результате это не сказалось. Хозяева обстучали каркас ворот и даже забили, но тут на помощь Казахстану пришел VAR (бывает и такое).

Сборная Казахстана одержала вторую победу кряду – когда вообще такое было? Лучшего старта для Магомеда Адиева и представить сложно. Российский тренер набрал 6 очков в двух первых играх команды – такого результата не добивался ни один из его предшественников.

Впереди у Казахстана еще два матча в этом международном слоте – 11 июня против Беларуси и 13 июня домашняя игра со Словакией.

Идем на рекорд?