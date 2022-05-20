Савченко и Лилья были в заявке Казахстана перед ЧМ, но не попали в сборную из-за проблем с документами

Разбираемся.

Старт Казахстана на Чемпионате мира по хоккею сложно назвать удачным. Михайлис и компания пока не набирают очков и вполне могут оказаться последними в группе.

На фоне неудачных выступлений сборной вспоминается расширенный состав Казахстана накануне ЧМ. Там значились как минимум несколько хоккеистов, которых мы так и не увидели во время турнира: Роман Савченко, Якоб Лилья и Даррен Дитц (травма).

Попробуем понять, что пошло не так.

Якоб Лилья мог стать вторым натурализованным шведом в составе Казахстана после Виктора Сведберга. В этом сезоне нападающий набрал 27 очков в КХЛ и явно не помешал бы команде на ЧМ.

Новость о попадании Лильи в расширенный список оказалась громкой. Дискуссии о натурализации в казахстанском спорте идут давно, но «подписание» Лильи встречалось одобрением.

Однако форвард отказался выступать за Казахстан, о чем сообщил шведским медиа: « Мне прислали бумаги, но я их не подписал, вот и все . Я говорил, что если не буду играть в КХЛ, то не буду играть за сборную – паспорта я не получал».

Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев отмечал, что Лилья согласился выступать за Казахстан, но позже изменил решение : «Несколько месяцев назад мы отправили запрос в международную федерацию хоккея о смене его спортивного гражданства, получили разрешение. Но игрок изменил свою позицию по этому вопросу, и мы не имеем права влиять как-либо на подобную ситуацию. Любое решение о продолжении карьеры остается непосредственно за игроками, мы всегда уважаем их выбор».

Сообщается, что Якоб Лилья не планирует оставаться в «Барысе» или КХЛ. Спортсмен планирует перебраться в чемпионат Швейцарии или вернуться на родину.

С Романом Савченко ситуация чуть сложнее. Казалось бы, что может пойти не так с уроженцем Усть-Каменогорска? Защитник весь сезон выступал в «Барысе» и даже прошел подготовку к ЧМ вместе с Казахстаном.

Здесь злую шутку сыграла давняя история с отъездом из Астаны. В 2018-м Роману предложили новый контракт в «Барысе», однако хоккеиста не устроила сумма. Савченко перешел в «Сибирь» и даже отказался от казахстанского гражданства, чтобы не считаться в новом клубе легионером.

Теперь защитник вновь играет за «Барыс», но вопрос с документами пока не решился: «Очень рад, что вернулся. Все ребята знакомые. Нет ничего лучше, ведь семья рядом. На душе спокойствие и радость. Надеялись, что мы сделаем документы и я поеду на Чемпионат мира.

Когда еще возвращался из Ярославля, то сразу собирал документы... К сожалению, не получилось. Но против закона не пойдешь. Остался год, и я смогу играть за сборную Казахстана. Смогу вернуть паспорт».

Как считаете, помогли бы эти хоккеисты сборной на ЧМ? Пишите свои варианты в комментариях.

Фото: vk.com/hcbarys