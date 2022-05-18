Москаленко покинул «Тобол» после серии неудач. Костанайские болельщики вешают на тренера всех собак, но это кажется несправедливо

Непопулярное мнение от Антона Лысяка.

После 11 туров КПЛ «Тобол» оказался на седьмом месте – явно не тот показатель, которого ждали от чемпиона. «Виновника» нашли быстро – им оказался главный тренер Александр Москаленко.

Конечно, ничего удивительного в том, что крайним делают наставника нет, но хочется посмотреть на ситуацию с другой стороны. Почему у чемпиона вдруг что-то пошло не так?

Начнем с того, что под руководством Москаленко «Тобол» выдал неплохую беспроигрышную серию в 15 матчей: в прошлом сезоне костанайцы не проиграли в 11 матчах (9 побед и 2 ничьи), а в этом начали с трех побед и ничьей.

До шестого тура «Тобол» постоянно был в лидерах таблицы, лишь после домашней ничьей с «Кайратом» дела у желто-зеленых ухудшились.

Главной проблемой нынешнего «Тобола» можно назвать состав. У костанайцев все еще очень много крутых фамилий, но важное но – почти нет ротации, а средний возраст команды один из самых высоких в лиге.

Костанайцы забуксовали еще зимой, когда попрощались с рядом важных игроков. Первый в списке – Азат Нургалиев, заработавший в сезоне-2021 сразу 9 результативных баллов (7+2). Да, Нургалиева уже можно назвать ветераном, но Азат был важной частью «Тобола» последних лет. Причем не только на поле, но и в раздевалке.

Также желто-зеленые попрощались с Элгуджой Лобжанидзе (4+3), Жереми Манзорро (2+3) и Тони Сильвой (1+1). Не стоит забывать и про Руслана Валиуллина, забаненного за допинг. Крайний защитник довольно продуктивно провел в прошлом году 17 матчей в форме костанайцев. Султана Абилгазы, а уж тем более Егора Цуприкова мы выносим за скобки – эти парни не были системообразующими в команде.

Но кого в «Тоболе» взяли на замену? Это список всего из четырех фамилий – игроки сборной Влад Васильев и Айбар Жаксылыков, а также бывшие астанчане – защитник Томашевич и второй голкипер Непогодов. Чуть позже к ним добавился словенец Руди Пожег, который себя пока никак не проявил.

Другой интересный момент – тренерский штаб. Удивительно, но в чемпионском «Тоболе» помимо Александра Москаленко работали лишь два тренера – Евгений Антонов отвечал за фитнес, а Евгений Набойченко готовил вратарей.

Такой скромный состав есть всего в нескольких клубах КПЛ – «Мактаарале» (дебютанте Лиги), а также «Туране» и «Кызыл-Жаре», где штаб ужался до трех человек после ухода главных тренеров. К примеру, в «Кайрате» работают сразу 8 специалистов, а у «Актобе» и «Шахтера» по шесть.

Для сравнения можно взять штаб того же «Тобола» последних нескольких лет – Григорий Бабаян, Александр Москаленко, Аркадий Бакулин, Саид Ибраимов, Евгений Набойченко, Евгений Антонов. Так список выглядит гораздо внушительнее. Даже без учета Григория Бабаяна, покинувшего «Тобол» весной, у костанайцев штаб состоял из 5 человек, а после чемпионства сократился почти вдвое.

Самая простая причина таких сокращений – финансовая. Костанайцам пришлось уменьшить аппетиты, а вместе с ними и тренерский штаб. Представить, что это решение главного тренера, который просто хотел увеличить себе нагрузку – довольно сложно.

Есть ощущение, что Москаленко просто оказался заложником ситуации: у «Тобола» ослаб состав, сократился штаб, но никуда не пропали амбиции болельщиков и акима. Долго балансировать в таком состоянии сложно.

К следующему матчу костанайцев готовит Нурбол Жумаскалиев, но останется ли он тренировать команду дальше? Вопрос пока открытый.

Фото: vk.com/fctobol