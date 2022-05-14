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Казахстан поборется за плей-офф, Канада снова в лидерах, а у итальянцев нет шансов. Прогнозы авторов Sports.ru Казахстан на групповой этап ЧМ по хоккею

Сборная Словакии по хоккею Сборная Словакии по хоккею
Сборная Италии по хоккею Сборная Италии по хоккею
Сборная Канады по хоккею Сборная Канады по хоккею
Сборная Швеции по хоккею Сборная Швеции по хоккею
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Сборная Дании по хоккею Сборная Дании по хоккею
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Турнир стартует сегодня.

Сборная Казахстана по хоккею стартует на Чемпионате мира по хоккею в Финляндии. Первым соперником казахстанцев станет сборная Дании. Еще Казахстану предстоит встретиться с Канадой, Швейцарией, Германией, Словакией, Италией и Францией.

Как для нашей команды сложится этот розыгрыш ЧМ? Наши авторы попытались предположить и сделать прогноз на итоги группы А.

Дуйсенбек Кармысов

Последние контрольные матчи не добавляют оптимизма, но смотря на прошлогодний результат, надеюсь на борьбу казахстанцев за плей-офф. Эта борьба будет вестись со словаками, датчанами и немцами, и, по моему мнению, сложится удачно.

Лидером группы будет, как и обычно, Канада. Полагаю с ней за лидерство будет бороться Швейцария, собравшая неплохой состав.

Дмитрий Климентьев

Канадцы даже без основных звезд НХЛ выглядят фаворитами в группе. Конкуренцию им могут составить Словакия и Дания: словаки уже были чемпионами мира, и не исключено, что в этом розыгрыше поборются за медали.

Швейцария и Германия будут основными конкурентами Казахстана за место в середине таблицы: подопечным Юрия Михайлиса вполне по силам навязать борьбу европейским середнякам.

Франция и Италия будут бороться за сохранение прописки в элитной группе.

Антон Лысяк

В прошлом году Казахстан многих удивил, но так и не выбрался в плей-офф. Сейчас снова очень мало предпосылок к тому, что мы выберемся из группы, но все-таки хочется верить в лучшее.

Думаю, что Казахстан с трудом, но все же окажется на спасительной четвертой строчке. На первом расположится Канада, которая приучила, что даже после чудовищных поражений может выбраться из ситуации.

Еще путевки дальше получат Германия и Словакия. Кажется, что эти сборные последнее время выглядят неплохо. Это же можно сказать и про Данию со Швейцарией, но их, как мне кажется, чего-то все-таки не хватит для выхода из группы.

Внизу Франция и Италия, в которых мало, кто верит.

Дмитрий Нестеренко

К моему огромному сожалению, Казахстан в этом году вряд ли кого-то удивит результатами на Чемпионате мира. Главная проблема подопечных Юрия Михайлиса – отсутствие игрового тонуса. Базовый клуб сборной «Барыс» последний матч провел больше чем 2 месяца назад. Поэтому, наверное, максимально патриотический прогноз – 6 место, обойдя Францию и Италию.

Канада явный фаворит любого турнира, тем более в этом году не сыграет главный антагонист – Россия, и у представителей страны с кленовым листом на флаге, есть шанс пополнить медальную копилку. Но, по традиции, канадцы не очень хорошо проводят старт подобных турниров, в связи с чем попробую предсказать их второе место в группе. На первое поставлю Словакию, которая, уверен, способна одолеть все команды в группе.

Главная «темная лошадка», на мой взгляд – Дания. Они никогда не относились к фаворитам ЧМ, но после последней Олимпиады, где скандинавы удивили многих, а костяк сборной остался прежним, уверен, что они способны удивить. Отдам им третье место в группе.

4-5 места оспорят сборные Германии и Швейцарии. Причем лично для меня очень трудно выделить кто из них все-таки окажется выше. Попробую предположить, что немцы.

Внизу таблицы две не самые хоккейные сборные – Франция и Италия.

Адлет Талгатбек

Кажется четверка, которая выйдет в плей-офф ясна как день: Канада всегда фаворит, Германия и Швейцария показывают неплохой хоккей, а Словакия удивила на последней Олимпиаде.

Надеюсь что наша сборная сможет навязать какую-то борьбу и побороться хотя бы за четвертое место, поэтому дам небольшой аванс.

Но все же думаю мы будем биться за выживание с Италией, Францией и Данией.

Азат Шайкенов

Хочется верить в проход Казахстана в плей-офф, однако нужно быть реалистами – вряд ли удастся опередить главных фаворитов группы.

Вместе с тем, покидать элитный дивизион мы не должны: верим в Михайлисов и Ко!

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Такими получились прогнозы наших авторов. С кем вы согласны или не согласны?

Будем рады видеть ваши варианты таблицы в комментариях.

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