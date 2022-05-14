Казахстан поборется за плей-офф, Канада снова в лидерах, а у итальянцев нет шансов. Прогнозы авторов Sports.ru Казахстан на групповой этап ЧМ по хоккею

Турнир стартует сегодня.

Сборная Казахстана по хоккею стартует на Чемпионате мира по хоккею в Финляндии. Первым соперником казахстанцев станет сборная Дании. Еще Казахстану предстоит встретиться с Канадой, Швейцарией, Германией, Словакией, Италией и Францией.

Как для нашей команды сложится этот розыгрыш ЧМ? Наши авторы попытались предположить и сделать прогноз на итоги группы А.

Дуйсенбек Кармысов

Последние контрольные матчи не добавляют оптимизма, но смотря на прошлогодний результат, надеюсь на борьбу казахстанцев за плей-офф. Эта борьба будет вестись со словаками, датчанами и немцами, и, по моему мнению, сложится удачно.

Лидером группы будет, как и обычно, Канада. Полагаю с ней за лидерство будет бороться Швейцария, собравшая неплохой состав.

Дмитрий Климентьев

Канадцы даже без основных звезд НХЛ выглядят фаворитами в группе. Конкуренцию им могут составить Словакия и Дания: словаки уже были чемпионами мира, и не исключено, что в этом розыгрыше поборются за медали.

Швейцария и Германия будут основными конкурентами Казахстана за место в середине таблицы: подопечным Юрия Михайлиса вполне по силам навязать борьбу европейским середнякам.

Франция и Италия будут бороться за сохранение прописки в элитной группе.

Антон Лысяк

В прошлом году Казахстан многих удивил, но так и не выбрался в плей-офф. Сейчас снова очень мало предпосылок к тому, что мы выберемся из группы, но все-таки хочется верить в лучшее.

Думаю, что Казахстан с трудом, но все же окажется на спасительной четвертой строчке. На первом расположится Канада, которая приучила, что даже после чудовищных поражений может выбраться из ситуации.

Еще путевки дальше получат Германия и Словакия. Кажется, что эти сборные последнее время выглядят неплохо. Это же можно сказать и про Данию со Швейцарией, но их, как мне кажется, чего-то все-таки не хватит для выхода из группы.

Внизу Франция и Италия, в которых мало, кто верит.

Дмитрий Нестеренко

К моему огромному сожалению, Казахстан в этом году вряд ли кого-то удивит результатами на Чемпионате мира. Главная проблема подопечных Юрия Михайлиса – отсутствие игрового тонуса. Базовый клуб сборной «Барыс» последний матч провел больше чем 2 месяца назад. Поэтому, наверное, максимально патриотический прогноз – 6 место, обойдя Францию и Италию.

Канада явный фаворит любого турнира, тем более в этом году не сыграет главный антагонист – Россия, и у представителей страны с кленовым листом на флаге, есть шанс пополнить медальную копилку. Но, по традиции, канадцы не очень хорошо проводят старт подобных турниров, в связи с чем попробую предсказать их второе место в группе. На первое поставлю Словакию, которая, уверен, способна одолеть все команды в группе.

Главная «темная лошадка», на мой взгляд – Дания. Они никогда не относились к фаворитам ЧМ, но после последней Олимпиады, где скандинавы удивили многих, а костяк сборной остался прежним, уверен, что они способны удивить. Отдам им третье место в группе.

4-5 места оспорят сборные Германии и Швейцарии. Причем лично для меня очень трудно выделить кто из них все-таки окажется выше. Попробую предположить, что немцы.

Внизу таблицы две не самые хоккейные сборные – Франция и Италия.

Адлет Талгатбек

Кажется четверка, которая выйдет в плей-офф ясна как день: Канада всегда фаворит, Германия и Швейцария показывают неплохой хоккей, а Словакия удивила на последней Олимпиаде.

Надеюсь что наша сборная сможет навязать какую-то борьбу и побороться хотя бы за четвертое место, поэтому дам небольшой аванс.

Но все же думаю мы будем биться за выживание с Италией, Францией и Данией.

Азат Шайкенов

Хочется верить в проход Казахстана в плей-офф, однако нужно быть реалистами – вряд ли удастся опередить главных фаворитов группы.

Вместе с тем, покидать элитный дивизион мы не должны: верим в Михайлисов и Ко!

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Такими получились прогнозы наших авторов. С кем вы согласны или не согласны?

Будем рады видеть ваши варианты таблицы в комментариях.