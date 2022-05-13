Газзаев первым покинул КПЛ, Адиев сменил клуб на сборную, а Карпович нашел команду за несколько дней: все тренерские перестановки последних недель

В Olimpbet-Чемпионате Казахстана по футболу уже прошло 10 туров – больше трети всего турнира. В этом году команды идут очень плотно друг к другу, а явного лидера в КПЛ пока нет – все меняется каждую неделю.

Такого равного чемпионата не было уже давно. Возможно, именно такая нервная обстановка заставляет тренеров подавать в отставку или поднимать эту тему. Пока только у четырех команд сменился наставник, хотя тучи нависали над многими.

«Туран»

Туркестанский клуб оказался первым, где сменился тренер. Владимир Газзаев покинул команду после четырех туров. На тот момент туркестанцы шли на предпоследнем месте, хотя состав у южан подобрался крепкий.

Вместе с россиянином из клуба ушел азербайджанский тренер Вагиф Джавадов, работавший ассистентом. Сейчас обязанности главного тренера исполняет казахстанец Куаныш Кабдулов.

Команда выдала неплохую серию: на данный момент у туркестанцев шесть матчей кряду без поражений.

«Шахтер»

Для карагандинцев сезон начался непросто. После семи туров команда оказалась во второй части таблицы с 10 очками в активе. Главный тренер «Шахтера» отмечал, что проблемы были видны уже после первого матча сезона:

- Нам не хватает эмоций в команде. Это чувствуется не только в игре, но и в тренировочном процессе. Есть проблемы, которые давят на команду. Мы, как тренеры, пытаемся найти выход из положения. Я поговорю с руководителем клуба и положу заявление об уходе. Я это уже делал после первого тура, понимая, что есть трудности в команде, и что долго так не протянется.

После ухода из «Шахтера» Магомед Адиев получил назначение в сборной Казахстана. В карагандинском клубе обязанности главного тренера исполняет Константин Емельянов. Под его руководством команда набрала 3 очка из 9 возможных.

«Актобе»

Очередной этап работы Владимира Муханова с красно-белыми закончился или близок к завершению. Слухи о скорой отставке опытного коуча начались давно, хотя сам тренер относился к подобным новостям скептически.

«Поймите, я через эти вещи проходил, даже когда чемпионат по три раза выигрывал, и не слушаю. Я не обращаю на это внимание, мне нужно делом заниматься, а не пустыми разговорами».

Однако одними разговорами дело не закончилось. Актюбинцы отстранили тренера после разгромного поражения от «Тараза» в восьмом туре (0:3). К тому моменту «Актобе» располагался на восьмой строчке в таблице с тремя победами.

Временно наставником назначали Петра Бадло, хотя замену Муханову нашли довольно быстро. Новым тренером актюбинцев стал Андрей Карпович.

Инсайдер Владимир Жарков утверждает, что с Мухановым еще не решены все формальности: «Муханов для фиксации своего присутствия на рабочем месте снимает тренировки на камеру, чтобы у руководства «Актобе» не было повода уволить его за прогулы. Российскому тренеру предлагают трехмесячную неустойку за досрочное расторжение договора, однако он требует выплатить ему всю сумму до окончания срока договора, то есть – до конца сезона-2022».

Сообщается, что ежемесячная зарплата тренера – олоко 15 тысяч долларов.

«Кызыл-Жар»

У Андрея Карповича в этом году уже много карьерных изменений. Сначала тренера пригласили в сборную, затем не продлили контракт.

Позже казахстанец решил покинуть пост в «Кызыл-Жаре», но уже через пару дней нашел себе новый клуб из Актобе. В своим Instagram Карпович трогательно попрощался с петропавловцами:

- Прошлый сезон получился для нас великолепным и интересным. Мы завоевали право представлять Казахстан в Лиге конференций. И я очень надеюсь и верю, что ребята сделают это достойно. Это очень хорошая и сильная команда, она способна на многое, ей лишь необходима удача. Возможно, мой уход снова повернет ее к «Кызыл-Жару» лицом.

Мы расстаемся с руководством клуба друзьями. И я благодарен всем за это потрясающее время – руководству, акимату, игрокам, персоналу, тренерскому штабу и болельщикам

Новым главным тренером «Кызыл-Жара» стал Али Алиев, возглавлявший «Женис» из Первой лиги.

Нельзя сказать, что в других клубах не было даже намека на отставку тренера. Подобные разговоры ходили о Мазбаеве и Благоевиче после непростого старта их команд.

Курбан Бердыев отмечал, что может покинуть «Кайрат» практически в любой момент, а тренер «Тобола» Александр Москаленко заявлял о готовности уйти в отставку после поражения в Караганде, но, видимо, в руководстве решили не делать поспешных решений. Возможным кандидатом на роль тренера в «Тоболе» называли Григория Бабаяна.

Как считаете, в каком клубе может случиться следующая отставка?