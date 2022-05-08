Откровения Бердыева после разгрома от «Атырау»: молодым игрокам не хватает стержня, усилений можно не ждать, а опытные футболисты могут уйти

Хорошего мало.

«Кайрат» забуксовал на старте чемпионата. После 10 туров команда оказалась внизу таблицы – такого с алматинцами не было давно. Многие ждали, что у заметно омолодившегося «Кайрата» могут быть пробелмы, но 9 место больно бьет по самолюбию болельщиков. Алматинцы не побеждают уже 5 туров подряд, на этом фоне все чаще стали появляться комментарии с требованием отставки Курбана Бердыева.

В последнем домашнем матче «Кайрат» дома разгромно уступил скромному (по статусу) «Атырау» – 0:3. После игры главный тренер алматинцев рассказал о всех проблемах нынешнего состава. Возможно, такая правда понравится не всем.

О выпускниках клубной Академии

К сожалению, у нас еще нет мужского характера. Вот эти восемь человек, средний возраст которых 20-21 год, они еще не мужики, я им в раздевалке это сказал . В отличие от россиян, если вы следите за «Краснодаром», у них игроки этого же возраста, но там выходят на поле мужики. Нужно время.

. В отличие от россиян, если вы следите за «Краснодаром», у них игроки этого же возраста, но там выходят на поле мужики. Нужно время. Я много лет работал, знаю молодых, но тут будто детский сад . Возьмите момент с первым голом – сюда летит, сбрасывает, туда летит – сбрасывает. До этого мы наигрывали на тренировках такой момент. Не обидно было бы, если бы мы не наигрывали это, а они забили, а тут... Нужно время и терпение, чтобы у них появился этот стержень и они стали мужиками. Безусловно, это болевые поражения. По второму тайму я не могу упрекнуть никого, бежали через «не могу». И, конечно, реализация страдает.

. Возьмите момент с первым голом – сюда летит, сбрасывает, туда летит – сбрасывает. До этого мы наигрывали на тренировках такой момент. Не обидно было бы, если бы мы не наигрывали это, а они забили, а тут... Нужно время и терпение, чтобы у них появился этот стержень и они стали мужиками. Безусловно, это болевые поражения. По второму тайму я не могу упрекнуть никого, бежали через «не могу». И, конечно, реализация страдает. Потенциал у этих ребят высокий. Я уверен в этом. Просто им нужно стать мужиками, за каждый эпизод биться как за последний. Это самая сложная и долгая работа. Всё что касается тактики, они перестраиваются, думают чуть получше. В тренировках тоже это проглядывается. Сложно сказать что-то про будущее.

О трансферах

Боюсь, что все сильные уйдут, а останутся одни мальчики. Мы к этому готовимся. Стратегически с самого начала был такой план, но в сочетании с легионерами. Я не лезу в дела администрации и руководства клуба, но могут быть изменения. Знаю, что у многих наших опытных легионеров есть предложения. Что они выберут, мне неизвестно. У некоторых осталось меньше года по контракту, то есть могут и бесплатно уйти. О покупках вряд ли будет речь идти, разве что, если кто-то из Казахстана опытный захочет прийти.

О возможной отставке

У меня в контракте есть пункт, что если ко мне поступит предложение, устраивающее меня, то мы сядем и будем обговаривать. Мне важно видеть перспективы. Мы остались в «Кайрате» из-за этих мальчишек. Когда мне было 19 лет, а моему ассистенту Ивану Данильянцу 18, к нам пришел тренер Владимир Юлыгин. Он открыл нам глаза на футбол. Мы вообще стали по-другому смотреть на футбол, относиться к нему. И мы на этой футбольной базе много лет играли и развивались.

Фото: fckairat.com