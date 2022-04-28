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В апреле «Тобол» попал в кризис: команда проиграла впервые за год и потеряла очки в матчах с прямыми конкурентами

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Клуб даже не в тройке.

Действующий чемпион страны провел апрельский отрезок КПЛ неудачно. Костанайцы набрали лишь 5 очков из 15 возможных.

Команда Александра Москаленко в начале месяца легко разобралась с «Тураном» (3:0), но потом начались проблемы. Сначала желто-зеленые уступили «Ордабасы», хотя ранее команда не проигрывала в чемпионате на протяжении 15 матчей кряду.

Затем были ничьи с прямыми конкурентам за медали – «Кайратом» (2:2) и «Астаной» (1:1), а также поражение от «Атырау» (2:1). 

Сейчас костанайцы оказались за пределами тройки лучших. В следующем туре «Тобол» сыграет на выезде с «Шахтером». 

Смогут исправить положение?

Фото: ФК «Тобол»

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