Игрок «Астаны» буквально отобрал мяч у одноклубника, чтобы забить: забавный случай из КПЛ

Спойлер: все получилось.

В седьмом туре КПЛ столичный клуб добился важной с эмоциональной точки зрения победы. «Астана» разгромила на своем поле «Каспий» (4:0), в котором раньше работал нынешний тренер астанчан Срджан Благоевич. Перед игрой каспийцы шли на первом месте в таблице.

Разгром начал голландец Рай Влут на 14-й минуте матча. Футболист на полном ходу отобрал мяч перед штрафной у другого игрока «Астаны» Жереми Манзорро, после чего не оставил шансов киперу «Каспия».

Судя по реакции, француз не остался в обиде на одноклубника.

Фото: ФК «Астана»