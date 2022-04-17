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«Тобол» и «Кайрат» снова выдали шоу. Там было все: незабитый пенальти, удаление и гол на 99-й минуте

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Арсен Буранчиев
Данил Устименко
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Это огонь!

Костанайцы и алматинцы встречались совсем недавно – в игре за Суперкубок, тогда победа была за командой Александра Москаленко.

В шестом туре пути претендентов на золото вновь пересеклись. «Кайрат» к этому матчу подошел в статусе лидера чемпионата, а «Тобол» после пяти туров располагался на третьей строчке – сказалось поражение в Шымкенте.

Начало игры в Костанае пошло по сценарию гостей. Хосе Канте забил уже на 7-й минуте после подачи углового – 0:1.

 

«Тобол» быстро пришел в себя, но оборона алматинцев действовала уверенно. 

Первая серьезная ошибка случилась на исходе получаса игры. Кайратовцы остановили Тошича в штрафной с нарушением правил.

Хозяева так радовались назначению пенальти, как будто мяч уже в воротах. Радость оказалась преждевременной – Устименко справился с ударом Тагыбергена. 

 

Желто-зеленые все же дожали алматинцев. Сергей Малый забил очередной гол со второго этажа, сильно подпортив «Кайрату» настроение перед перерывом – 1:1.

Во втором тайме у «Тобола» в атаке получалось гораздо больше. Алматинцы не всегда успевали за соперником, часто ошибались в передачах. Порой это приводило к фолам.

После одного из нарушений, к слову, костанайцы и вышли вперед. Стандарт у самого края штрафной изящно исполнил Зоран Тошич – 2:1.

Казалось, что «Тобол» близок к закреплению успеха. У костанайцев было несколько очень опасных вылазок, но Жаксылыков и Бриджидо не воспользовались моментами.

В концовке матча Буранчиев несколько раз очень опасно катился в подкат, а закончилось все удалением за нарушение в центре. Защитник «Кайрата» прямой ногой летел в оппонента. После просмотра VAR Кучин только удостоверился в своем решении – последние пару минут гости играли в меньшинстве.  

Но это никак не помешало «Кайрату» увезти из Костаная ничью. На таймере телетрансляции горела 99-я минута при 6 добавленных: Рикардо Алвеш подал в штрафную, где головой в свои ворота мяч замкнул Влад Васильев – 2:2. Мокин даже не шелохнулся. 

Итоговый результат явно расстроил местных болельщиков и тренера костанайцев Александра Москаленко:

- По игре можно сказать, что мы потеряли очки, нежели приобрели. Создав столько моментов в атаке, надо забивать на один гол больше, чем пропускаешь.

Курбан Бердыев, напротив, был рад итогу встречи:

- Матч с «Тоболом» выдался для нас достаточно сложным. В составе соперника собраны высококвалифицированные игроки. Неслучайно эта команда является действующим чемпионом. Волнение молодых игроков нашей команды и невынужденные ошибки позволили «Тоболу» иметь явное преимущество над нами. Особенно во втором тайме.

После шести туров чемпионата «Кайрат» и «Тобол» идут в тройке, а лидером турнира неожиданно для многих стал «Каспий».

Фото: vk.com/fckairat

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