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Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте

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Поможет красно-белым?

Французский вингер красно-белых Юго Видмон на старте сезона оправдывает ожидания болельщиков. Игрок перебрался в Казахстан из Литвы, где был очень крут. В прошлом сезоне за 35 матчей местной А-Лиги Видемон наколотил 17 голов и раздал 14 ассистов. Впечатляет, правда?

В КПЛ француз уже отметился трижды – сейчас он в пятерке лучших страйкеров чемпионата. Гола от Видмона долго ждать не пришлось – он забил в первой же домашней встрече.

К слову, этот гол стал лучшим в марте по версии ПФЛК.

Затем вингер поразил ворота «Шахтера».

А в прошлом туре разобрался с обороной «Аксу».

Старт сезона получился для француза удачным. Удастся сохранить такой темп до конца турнира?

Фото: vk.com/ofc_aktobe

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