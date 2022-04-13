Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте

Поможет красно-белым?
Французский вингер красно-белых Юго Видмон на старте сезона оправдывает ожидания болельщиков. Игрок перебрался в Казахстан из Литвы, где был очень крут. В прошлом сезоне за 35 матчей местной А-Лиги Видемон наколотил 17 голов и раздал 14 ассистов. Впечатляет, правда?
В КПЛ француз уже отметился трижды – сейчас он в пятерке лучших страйкеров чемпионата. Гола от Видмона долго ждать не пришлось – он забил в первой же домашней встрече.
К слову, этот гол стал лучшим в марте по версии ПФЛК.
Затем вингер поразил ворота «Шахтера».
А в прошлом туре разобрался с обороной «Аксу».
Старт сезона получился для француза удачным. Удастся сохранить такой темп до конца турнира?
Фото: vk.com/ofc_aktobe
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