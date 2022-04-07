Головкин перед боем с Муратой: много говорит о возрасте и здоровье, ждет досрочного завершения поединка и не уверен, что трилогия с Канело ему нужна

Бой против Реты Мураты станет для казахстанского чемпиона первым за последние полтора года – предыдущим оппонентом Геннадия Головкина был поляк Камил Шеремета в декабре 2020-го.

Возвращение GGG будет уже в субботу 9 апреля. Пересказываем последние высказывания боксера накануне боя.

• Казахстанцу приходилось много отвечать на вопросы о своем состоянии и настрое. «Сложно сказать, чувствую ли я себя отдохнувшим, без сравнения с какими-то другими состояниями. Но я бы сказал, что я здорово себя чувствую, как для своего возраста . Мне почти 40, а поскольку мне еще никогда не было 40, то я и не знаю, каково оно должно быть. Но по состоянию на сейчас – все здорово. Я не ощущаю никакого внешнего давления. Вообще не уделяю этому внимания, но при этом полностью осознаю свою ситуацию. Не теряю связи с реальностью и не обманываю себя. У меня нет никаких заблуждений. Я в полной мере осознаю, на что способен, и продолжаю карьеру, потому что могу», – отметил Головкин.

• GGG рад, что бой все-таки состоится, ведь в прошлом декабре поединок отменили из-за вспышки ковида в Японии. «Всегда рад вернуться на ринг, и здорово, что бокс возвращается. Весь подход, вся традиция бокса до сих пор жива. Я также рад, что у меня достаточно сил, чтобы продолжать демонстрировать своим болельщикам качественный бокс. Значит, меня и дальше будут видеть меня на ринге».

• Хотя по мнению Головкина долгая подготовка могла пойти боксерам на пользу. «Для меня большая честь быть в Японии. Я уважаю Мурату. Я думаю, что мы оба хорошо подготовились, потому что у нас обоих было много времени. Это будет хороший бой. Я благодарен промоутерам и правительству за это мероприятие, несмотря на сложную обстановку в мире. Я хочу оправдать ожидания тех, кто усердно работал ним».

• Казахстанец считает, что они с Муратой – агрессивные бойцы, которые могут закончить бой досрочно. «Я должен быть очень осторожным с каждым из аспектов Мураты. Он завершил почти все свои бои нокаутом, и победить его будет не так легко, потому что он обладает высоким боксерским мастерством, и с этим бойцом важно быть осторожным во всех отношениях. Трудно предсказать, что произойдет в нашем поединке. Но есть большая вероятность, что бой не дойдет до решения судей, потому что мы оба — агрессивные бойцы. Поэтому вполне вероятно, что мы увидим нокаут ».

• Головкин отзывается об оппоненте только с уважением. «Рета Мурата – крепкий боец, олимпийский чемпион. Он действующий чемпион мира, и это не просто так. Конечно же, он заслужил это».

• Казахстанец рассказал, почему он решился на поединок в Японии. «Я должен сказать, что бойцы его уровня – это причина для организации таких событий. Это будет огромное событие. Рета – причина, по которой я приехал драться в его страну . Это будет потрясающее событие для боксерского мира, и мы с нетерпением его ждем».

• Головкин отмечал, что два боя с Канело не были главными поединками в карьере. «Вы правы, когда говорите, что многих боксеров характеризует соперничество, которое у них было в течение профессиональной карьеры. Но я не думаю, что мое соперничество с Канело — это единственное, чем примечательна моя карьера. Хочу отметить несколько моментов. Я являюсь рекордсменом по количеству защит — 21 защита. У меня самое большое количество нокаутов ».

• Казахстанец не думает, что трилогия с Саулем Альваресом – это обязательное и нужное всем событие. « Однозначно третий бой мне не нужен. Это если так говорить – нужен или не нужен. Здесь нет такого понимания – нужен или обязан. Любое слово назовите: боишься, должен. Любое слово, которое вы подберете, будет неправильным. Здесь нет такого, что кто-то должен, обязан, кто-то заставляет».

Поединок Геннадия Головкина против Реты Мураты состоится 9 апреля в Японии. Старт поединка – не ранее 17:00 по казахстанскому времени.

Фото: instagram.com/gggboxing