Везение или расчет? У Шацкого три выигранных серии пенальти за последнее время: помог «Шахтеру» в еврокубках и сборной в Лиге наций

Так вообще бывает?

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Кипер сборной Казахстана Игорь Шацкий стал одним из героев матча Лиги наций против Молдовы. Вратарь «Шахтера» отбил два удара в послематчевой серии пенальти (правда, один с нарушением правил), чем очень помог сборной.

Удивительно, но эта победа по пенальти – уже третья для Шацкого за последнее время. В прошлом году вратарь сотворил чудо в Ереване, выручив «Шахтер» в серии против «Стяуа», а затем улучшил собственный результат – взял три одиннадцатиметровых от украинского «Колоса».

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Вратарь часто улыбается, глядя в глаза сопернику перед ударом. Возможно, именно это давит на бьющего. Сам Игорь уже рассказывал, как действует во время пенальти:

- Угадать решение бьющего игрока у вратаря может получиться на подсознательном уровне. Где-то удается читать телодвижение соперника, где-то замечаешь его неуверенность в себе — все это происходит за доли секунды. Как это получается — трудно объяснить. Бывает такое, что полевой игрок отдает хороший пас, не глядя на партнера, так и у вратарей с отбитыми пенальти получается. Улыбка перед пробитием пенальти в еврокубках? Это была чистая импровизация. Сейчас можно сказать, что психологическое давление на бьющих сработало.

Игра голкипера помогла сборной сохранить прописку в дивизионе С Лиги наций. Теперь Казахстан встретится со Словакией, Беларусью и Азербайджаном в группе С3.

Будут ли там у нас поводы для радости?

Фото: vk.com/kff_team