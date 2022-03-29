Казахстан был в шаге от падения в дивизион «карликов»: уступили Молдове в основное время, но спаслись благодаря серии пенальти

Магия Шацкого в действии.

На бумаге Казахстан считался фаворитом, а для сохранения прописки в дивизионе С было достаточно ничьей. Однако еще перед началом встречи исполняющий обязанности главного тренера казахстанцев Андрей Карпович отметил, что удерживать результат никто не собирается:

- Играя дома, на «Астана Арене», мы обязательно выйдем с форвардом, может быть, с двумя. По спортивному принципу будет неправильно – при болельщиках отсиживаться в обороне. Хотим сыграть агрессивно и показать более качественную игру.

К слову, в составе Казахстана значительных изменений по сравнению со встречей в Кишиневе не было: Щеткина на острие сменил Айымбетов, а Нарзилдаева в центре – Куат.

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Молдова довольно быстро открыла счет. Центральный защитник Игорь Армаш пробил ножницами после подачи углового, но никто из казахстанцев не успел отреагировать – 0:1.

До перерыва казахстанцы провели несколько вылазок к воротам гостей, но до точных ударов дело так и не дошло. Статистика по итогам первого тайма была в пользу Молдовы.

Из раздевалки Казахстан вышел в измененном составе – вместо Суюмбаева на поле вышел Тимур Досмагамбетов. Оказалось, что у футболиста «Аксу» диагностировали сотрясение мозга.

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Во второй половине Казахстан полностью перехватил инициативу и заметно прибавил в атаке. На 64-й минуте у Айымбетова был отличный удар, с которым справился голкипер Райлян.

Через пару минут казахстанцы снова были близки к голу. Зайнутдинов пробил головой после подачи со штрафного, но мяч прошел рядом со штангой гостей.

За 80-й минуте защитник «Зенита» Нуралы Алип бил по воротам с убойного положения, но вновь отличился кипер Молдовы, совершивший очередной сейв.

За пару минут до свистка свое мастерство показал и Игорь Шацкий. Кипер «Шахтера» парировал удар гостей со штрафного, сохранив казахстанцам шансы на успех.

Игра перешла в экстра-таймы, где Молдова уверенно сдерживала хозяев, тушив большинство атак еще в центре поля. Сами гости старались впереди действовать наверняка, не делая острых передач, опасаясь невынужденных потерь.

Бросалось в глаза, что Молдове было важнее сохранить счет, который приведет к пенальти, чем забить второй мяч и решить все без лотереи. Хотя в середине второго экстра-тайма Молдова была близка к голу, но Шацкий выручил Казахстан, а на добивании никого из гостей не оказалось.

В серии пенальти сильнее оказался Казахстан, несмотря на неудачный удар Бейсебекова. Победа была почти в руках Молдовы, но они сами смазали два последних выстрела – Николаеску не сумел обыграть Шацкого, а Ревенко пробил выше ворот. Победный мяч у казахстанцев забил Жуков.

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Казахстан отправил Молдову в группу D1 к Лихтенштейну, Молдове и Латвии. Соперниками нашей сборной станут Словакия, Беларусь и Азербайджан в группе С3.