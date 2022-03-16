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Полная доминация Adidas, обновленный «Каспий» и стабильные «Кайрат» с «Астаной». Выбираем лучшую форму сезона

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Наши клубы не очень любят оригинальничать. В КПЛ представлены только 4 бренда спортивной одежды, при этом сразу 7 команд (ровно половина) выбрали Adidas.

Остальные клубы выступают в Nike, Puma и Macron. 

Мы хотим показать вам форму всех команд Премьер-лиги, а затем выбрать лучшую экипировку сезона.

Поехали!

Adidas

Красно-белые уже не первый сезон играют в форме от этого поставщика, хотя в 2015 «Актобе» выступал в Umbro.

Форма уральцев максимально приближена к стоковому формату – никаких спонсорских нашивок и дополнительных деталей.
 
У «Астаны» изменилось только расположение спонсоров, сами футболки, похоже, ничем не отличаются от прошлогоднего образца.
 
А вот у актауцев изменения заметны. «Каспий» перешел с Macron на Adidas. Как вам?
 
Кстати, форму именно этого клуба признали самой стильной в прошлом сезоне.
 
У шымкентцев два традиционных комплекта – белый и синий. С первым уже случился казус, в матче первого тура на экипировке отклеились логотипы клуба.
 
Горняки пусть и считаются оранжево-черными, но в прошлом году играли чаще в черной форме. На старте сезона карагандинцы надевали именно такой комплект. 
 
Чемпионы страны несколько лет подряд выбирают Adidas, причем чаще всего играют в белом. Некоторых болельщиков смутило обилие брендов на форме «Тобола», а как вам?
 

Nike

Алматинцы уже давно приучили всех, что желто-черная форма – это их основной комплект. Изменения в этом сезоне чисто косметические.

«Кызыл-Жар» тоже выбирает полосатую игровую форму с необычными для себя красно-черными цветами.
 
Новичок Лиги из Атакента играет в зеленом. Просто и ничего лишнего.
 
«Тараз» в межсезонье сменил экипировщика. Теперь жамбыльцы вновь в форме от американского бренда.
 
«Туран» в прошлом году выступал в Adidas, а второй сезон в КПЛ проведет в Nike.
 

Puma

Дебютант КПЛ из небольшого города в Павлодарской области – единственный, кто решил играть в форма от Puma. Красный комплект, как минимум, выглядит заметно.

Macron

Нефтяники разместили на передней стороне сразу три спонсора, но выглядит это все довольно аккуратно. Кстати, кроме «Атырау» никто в КПЛ не решился выступать в Macron.

 Чья форма вам больше всего понравилась? Давайте узнаем

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«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

Билеты на матчи КПЛ – самые дешевые в УЕФА. Болельщики платят 1-2$ за матч, а некоторые клубы не берут с фанатов деньги за вход

Лучшая форма КПЛ-2022?
28 голосов
Тобол
11%
Тобол
Астана
0%
Астана
Кайрат
21%
Кайрат
Кызыл-Жар
0%
Кызыл-Жар
Ордабасы
0%
Ордабасы
Актобе
4%
Актобе
Шахтер
14%
Шахтер Караганда
Каспий
14%
Каспий
Акжайык
0%
Акжайык
Тараз
7%
Тараз
Атырау
4%
Атырау
Туран
0%
Туран Туркестан
Аксу
25%
Аксу
Мактаарал
0%
Мактаарал

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