Полная доминация Adidas, обновленный «Каспий» и стабильные «Кайрат» с «Астаной». Выбираем лучшую форму сезона

Наши клубы не очень любят оригинальничать. В КПЛ представлены только 4 бренда спортивной одежды, при этом сразу 7 команд (ровно половина) выбрали Adidas.

Остальные клубы выступают в Nike, Puma и Macron.

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Мы хотим показать вам форму всех команд Премьер-лиги, а затем выбрать лучшую экипировку сезона.

Поехали!

Adidas

Красно-белые уже не первый сезон играют в форме от этого поставщика, хотя в 2015 «Актобе» выступал в Umbro.

Форма уральцев максимально приближена к стоковому формату – никаких спонсорских нашивок и дополнительных деталей.

У «Астаны» изменилось только расположение спонсоров, сами футболки, похоже, ничем не отличаются от прошлогоднего образца.

А вот у актауцев изменения заметны. «Каспий» перешел с Macron на Adidas. Как вам?

У шымкентцев два традиционных комплекта – белый и синий. С первым уже случился казус, в матче первого тура на экипировке отклеились логотипы клуба

Горняки пусть и считаются оранжево-черными, но в прошлом году играли чаще в черной форме. На старте сезона карагандинцы надевали именно такой комплект.

Чемпионы страны несколько лет подряд выбирают Adidas, причем чаще всего играют в белом. Некоторых болельщиков смутило обилие брендов на форме «Тобола», а как вам?

Nike

Алматинцы уже давно приучили всех, что желто-черная форма – это их основной комплект. Изменения в этом сезоне чисто косметические.

«Кызыл-Жар» тоже выбирает полосатую игровую форму с необычными для себя красно-черными цветами.

Новичок Лиги из Атакента играет в зеленом. Просто и ничего лишнего.

«Тараз» в межсезонье сменил экипировщика. Теперь жамбыльцы вновь в форме от американского бренда.

«Туран» в прошлом году выступал в Adidas, а второй сезон в КПЛ проведет в Nike.

Puma

Дебютант КПЛ из небольшого города в Павлодарской области – единственный, кто решил играть в форма от Puma. Красный комплект, как минимум, выглядит заметно.

Macron

Нефтяники разместили на передней стороне сразу три спонсора, но выглядит это все довольно аккуратно. Кстати, кроме «Атырау» никто в КПЛ не решился выступать в Macron.

Чья форма вам больше всего понравилась? Давайте узнаем