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«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

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Астана Астана
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Изучаем соцсети команд КПЛ.

В последние годы в казахстанском футболе все чаще слышны разговоры о необходимости перехода на частное финансирование.

Подобные реформы нельзя провести в один день, а самое сложное – это поиск инвестора, который будет вкладывать личные средства в заведомо неприбыльный актив.

Оценка бренда любого из казахстанских клубов – довольно субъективная вещь: никто не делает специализированных исследований. Чуть ли не единственным аргументом команд при поиске спонсоров были и остаются болельщики на стадионе и в соцсетях.

Сегодня мы решили изучить официальные аккаунты всех клубов Премьер-лиги на нескольких платформах: Instagram, ВКонтакте, TikTok, YouTube, Facebook и Twitter. Причем именно в таком порядке. 

Как показал наш небольшой ресерч, самая популярная площадка среди болельщиков казахстанских команд – именно Instagram. На клубы подписаны более 400 тысяч фолловеров. Twitter оказался наименее интересным.

Отметим, что учитывались только официальные аккаунты клубов.

В Instagram за явным преимуществом лидируют «Кайрат» и «Астана», набравшие более 100 тысяч фолловеров.

Чемпионский «Тобол» вошел в пятерку, а в нижней части таблицы новичок лиги «Аксу» и «Тараз», недавно создавший новый аккаунт.

ВК те же лидеры – из Алматы и Астаны, но в случае с этой сетью лидируют столичные. Ближайший преследователь дуэта лидеров – «Актобе». Красно-белые отстают почти на 100 тысяч подписчиков.

В атусайдерах «Аксу» и «Каспий», а у «Турана» и «Мактаарала» и вовсе нет аккаунтов ВКонтакте.

На YouTube уже привычный лидер – «Кайрат». Алматинцы приблизились к 50 000 подписчиков, хотя никаких постоянных рубрик на их канале сейчас нет. Далее следуют «Актобе» и «Астана», которые даже совместными усилиями не догнали бы команду из южной столицы.

У шести клубов – менее 1000 подписчиков, а «Мактаарал» пока обходится без аккаунта на крупнейшем видеохостинге.

TikTok появился недавно, но уже вошел в привычный набор соцсетей для многих. Европейские клубы активно используют эту площадку, а казахстанцы пока только набирают обороты.

Самым популярным клубом в этой соцсети стал «Актобе». Компанию в тройке им составили «Тобол» и «Ордабасы». Интересно, но здесь «Кайрат» в нижней части таблицы.

У пяти команд нет аккаунтов на платформе.

Facebook – важная соцсеть в западных странах, но в Казахстане так толком и не прижилась. Во всяком случае, у футбольных клубов здесь дела идут не так, чтобы хорошо.

Самая большая фанбаза в соцсети Цукерберга у «Кайрата». Далее следуют «Тараз» и «Астана».

Три клуба не имеют аккаунтов в Facebook, а «Каспий», «Туран» и «Шахтер» пока не набрали и сотни подписчиков.

C twitter вообще отдельная история. Аккаунты есть лишь у шести клубов, но добрая половина из них находится в заброшенном состоянии.

Тройка лидеров уже привычная – «Кайрат», «Астана» и «Актобе».

Безусловным лидером КПЛ по числу подписчиков стали алматинцы. Фанбаза «Кайрата» – более 300 тысяч человек. Алматинцы есть во всех основных соцсетях, а в большинстве являются лидерами.

Вторая строчка у «Астаны». Столичные собрали в соцсетях более 260 тысяч человек. Возможно, усиленная работа с видео может приблизить горожан к потенциальным соперникам из Алматы.

Замыкает тройку «Актобе», который вскоре преодолеет отметку в 100 тысяч подписчиков. Если красно-белые вернутся в число лидеров КПЛ, то ждать прироста долго не придется.

Сразу четыре команды чемпионата в совокупности не набрали и 10 тысяч фолловеров – это «Аксу», «Тараз», «Туран» и «Мактаарал».

В конце сезона мы повторим наше исследование, чтобы понять, кто лучше остальных провел сезон на поле соцсетей и медиа.

Как думаете, сменится ли лидер?

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