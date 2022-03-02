Футбольный сезон возвращается матчем за Olimpbet-Суперкубок Казахстана. «Тобол» сыграет против «Кайрата»

Рассказываем, как клубы провели межсезонье.

Долгий зимний перерыв в чемпионате заканчивается. Совсем скоро стартует первые тур чемпионата страны, а уже сегодня мы узнаем обладателя Суперкубка страны.

Чемпион Казахстана «Тобол» встретится на «Астана Арене» с обладателем Кубка «Кайратом». В прошлом сезоне эти команды уже пересекались в Суперкубке, правда, на стадии полуфинала. В прошлом году трофей оспаривали четыре лучшие команды страны.

В 2022-м мы возвращаемся к привычному формату из одной игры. В этом тексте мы расскажем в какой форме подошли костанайцы и алматинцы к матчу за трофей.

Подготовка

Костанайцы во второй раз своей истории начнут сезон в качестве действующего чемпиона. Подготовку в Турции подопечные Александра Москаленко начали в середине января.

За два сбора костанайцы провели 5 матчей, но не одержали ни одной победы. Этот факт довольно сильно тревожит болельщиков «Тобола» в социальных сетях. Желто-зеленые свели вничью встречи с калининградской «Балтикой» (1:1) и украинской «Александрией» (0:0). Македонская «Брегалница» (0:3), украинский «Днепр» (0:1) и казанский «Рубин» (0:2) обыграли чемпионов Казахстана.

Нельзя сказать, что результаты «Кайрата» во время спаррингов были лучше. Обладатель Кубка начал турецкие сборы чуть позже остальных команд. Предполагаемой причиной называли эпидемию коронавируса среди футболистов и тренерского штаба.

Команда Бердыева провела шесть матчей, первый из них состоялся в начале февраля. С точки зрения результата лучшей игрой можно назвать противостояние с «Ригой» – 0:0. Во всех остальных матчах желто-черные уступили («Борац» – 1:2, «Навбахор» – 0:1, «Динамо Киев» – 0:4, «Сочи» – 1:2, «Оренбург» – 2:3).

Трансферы

Кампанию желто-зеленых по усилению состава можно назвать скромной. Контракты с «Тоболом» подписали лишь несколько новичков, причем все они связаны с Казахстаном или КПЛ. Для усиления конкуренции между Александром Мокиным и Султаном Бусурмановым костанайцы предложили контракт Дмитру Непогодову из «Астаны». Еще одним новичком из столицы стал защитник Жарко Томашевич.

Владислав Васильев ранее играл в центре поля, но в костанайском коллективе стал располагаться на левой бровке. Видимо, он призван заменить Руслана Валиуллина, дисквалифицированного за допинг.

Единственным усилением в атаке стал Айбар Жаксылыков из «Жетысу». В прошлом году нападающий отметился 4 голами.

Что касается потерь, то тут список выглядит гораздо внушительнее. Если отъезд Егора Цуприкова и Элгуджи Лобжанидзе вряд ли вызовет грусть у болельщиков из Костаная, то Султан Абилгазы, Тони Силва, Жереми Манзорро и капитан Азат Нургалиев оставили гораздо больший след в успехах клуба. Что еще немаловажно – большинство этих футболистов нацелены на атаку и креатив.

«Кайрат» тоже работал чаще на выход, чем на вход. Состав алматинцев покинули ряд важных системообразующих футболистов. Первым на ум приходит Нуралы Алип, подписавший арендное соглашение с бывшим участником еврокубков «Зенитом». Ян Вороговский вновь уехал в Бельгию, а бразильский ветеран Вагнер Лав оказался в датском «Мидтьюлланде».

Все балканские футболисты «Кайрата» завершили трудовые отношения с клубом. Миканович снова в «Хайдуке», а Косович и Дугалич пока не определились с новыми командами.

Несколько игроков усилили другие казахстанские клубы. Стас Покатилов вернулся в «Актобе», Денис Поляков и Камо Оганесян присоединились к «Астане», в «Аксу» из Алматы перебрался бывший капитан Гафуржан Суюмбаев, а вместе с ним и опорник Айбол Абикен.

Основная масса новичков алматинцев – это бывшие футболисты московского «Кайрата» и фарм-клуба: Егор Ткаченко, Вадим Ульянов, Дамир Касабулат, Вячеслав Швырев, Алишер Рахимжанов, Ян Труфанов, Арсен Азатов.

Из аренды в состав алматинцев вернулись Султанбек Астанов и Адам Адахаджиев.

Полноценными новичками системы клуба можно назвать лишь двух футболистов – Жасура Жалолиддинова, пришедшего из узбекистанского «Локо» и Виктора Васина, перебравшегося из московского ЦСКА.

Прямая речь

«Мы очень упорно тренируемся и честно говоря, я, как и вся команда, с нетерпением ждем начала нового сезона, – говорит перед игрой за Суперкубок капитан алматинцев Яцек Гуральский. – В нашей команде сейчас много молодых и талантливых ребят, прибывших из команд из структуры клуба . Мы очень сильно рассчитываем на них в новом сезоне. Матч с «Тоболом» будет очень важен для команды, так как это возможность завоевать очередной трофей для «Кайрата» и наших болельщиков».

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев отметил, что Суперкубок важен для алматинцев:

- Отношение к Суперкубку самое серьезное. Каждый кубок, каждый финал — это новый вызов . То, что происходит сейчас нельзя сравнивать с тем, что было 10 лет назад. Знаю, что «Тобол» очень сильно укрепился, поэтому предстоит сложная игра.

«Тобол» и «Кайрат» – это команды, которые уделяют большое внимание обороне. Наставник костанайцев Александр Москаленко отметил, что не планируют отказываться от такого стиля:

- Мы не будем отходить от своей игры. Для нас важно играть организовано, как в обороне, так и в атаке . Что касается линии обороны, то у нас есть в ней конкуренция, и кто лучше будет готов, тот и выйдет. Мы не должны зависеть от одного конкретного футболиста.

Капитан «Тобола» Дмитрий Мирошниченко уверен, что на костанайцев соперники будут выходить мотивированными:

- В этом сезоне наша команда будет для многих раздражителем, обыграть чемпиона станет для многих дополнительной мотивацией . В целом же нас ждет очень интересный сезон, плюс ко всему «Тобол» будет представлять Казахстан на международной арене. Мы постараемся сделать все, чтобы порадовать наших болельщиков, родных и близких достойными результатами.

Матч за Olimpbet-Суперкубок Казахстана состоится 2 марта на поле «Астана Арены». Старт встречи намечен на 19:30.

Следить за трансляцией можно на телеканале Qazsport.

Фото: «Кайрат», «Тобол», ПФЛК