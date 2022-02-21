«Ордабасы» определился с тренером, «Кайрат» пока без побед и Туран в расположении «Тобола». Рассказываем о последних новостях со сборов

Традиционный дайджест.

Казахстанские команды заканчивают подготовку к предстоящему сезону. Уже 2 марта в Нур-Султане состоится матч за Суперкубок страны между «Тоболом» и «Кайратом». Старт чемпионата намечен на 5 марта. Ознакомиться с полным календарем на сезон можно здесь.

В нашем дайджесте мы расскажем, как команды проводят последние деньки на теплом турецком побережье.

«Тобол»

За неделю чемпионы Казахстана провели только одну встречу – уступили украинскому «Днепру» (0:1). Но это далеко не главная новость из Костаная за последнее время.

По информации нескольких источников, легенда сборной Турции и бывший футболист «Барселоны» может оказаться в «Тоболе» в новом сезоне. Пока никакой официальной информации о потенциальном новичке не было, хотя клубы на сборах не очень охотно делятся подобными новостями.

Хотя этот трансфер и выглядит очень маловероятным, в интернете уже обсуждают потенциальную выгоду для клуба из Костаная. Не каждый день в КПЛ приезжает человек с 8 миллионами подписчиков в соцсетях.

«Астана»

Столичный клуб провел два спарринга – сыграли вничью с «Решицей» из Румынии (1:1) и разгромно уступили донецкому «Шахтеру» (0:3).

«Астана» продолжает комплектацию состава. Новыми футболистами команды Благоевича стали Жереми Манзорро, перебравшийся из чемпионского «Тобола» и Денис Поляков, сменивший южную столицу на северную.

«Кайрат»

Алматинцы в Турции никак не могут победить: если с киевским «Динамо» результат был совсем грустным (0:4), то с «Сочи» «Кайрат» сыграл чуть увереннее – 1:2. Единственным голом отметился Данияр Усенов, у которого в день матча был день рождения.

Но есть и позитивные новости из Алматы. Центральный защитник Нуралы Алип отправился в аренду в «Зенит». У питерцев есть право выкупа футболиста.

«Кызыл-Жар»

Состав петропавловцев пополнил воспитанник московского «Локомотива» Александр Довбня, на которого совсем недавно претендовал другой клуб из российской столицы – «Торпедо».

«Кызыл-Жар» набирает ход от матча к матчу, так в последнем спарринге северяне без проблем разобрались с «Дордоем» – 4:0.

«Ордабасы»

В Шымкенте наконец определились с главным тренером – работу с командой продолжит белорус Александр Седнев.

«Мы сошлись во взглядах и пришли к единому мнению, именно поэтому мы предпочли видеть на посту главного тренера команды именно Александра Седнева», – отметил новый президент шымкентцев Бауыржан Абдубаитов.

«Ордабасы» – единственный клуб, который проводит сборы в Казахстане, поэтому в контрольных матчах встречается с местными командами. Последним оппонентом команды Седнева стала «Академия Онтустик» – «Орда» победила с минимальным счетом (1:0).

«Актобе»

Главной новостью недели от красно-белых стало строительство новой Академии. В городе построят комплекс детско-юношеской академии с собственным полем и манежем.

Что до основной команды, то актюбинцы завершили турецкий сбор поражением от «Томи» (0:1). Главный тренер «Актобе» Владимир Муханов связал такой результат с эмоциональным состоянием футболистов и повреждениями:

- У нас просто пять человек выпало из строя. У кого-то травма посерьезнее, у кого-то — микротравма. Мы практически потеряли группу атаки, отсюда и собственно впереди играли не так, как обычно. То есть не хватало взаимопонимания. Игра с «Томью» уже — 17-й день сборов. Что психологически очень трудно. Ребята двигались, что-то делали, но все это было без эмоции.

«Шахтер»

Горняки укрепили состав футболистом сборной Армении Петросом Аветисяном – он уже бывал в Казахстане пару лет назад, выступая за «Тобол».

Игрок уже даже отметился голом, причем забил в ворота московского «Спартака». Хотя итоговый счет встречи вряд ли порадует болельщиков карагандинского клуба, подопечные Адиева уступили россиянам – 1:3. А вот игра с «Шинником» для «Шахтера» завершилась минимальной победой.

«Акжайык»

Уральцы испытывают серьезные проблемы в атаке – уже четыре матча кряду «Акжайык» не может распечатать ворота соперника. Без голов закончился и один из заключительных спаррингов с «Текстильщиком» из Иваново – 0:0.

«Тараз»

Жамбыльцы разгромно уступили в игре с хабаровским СКА – 1:4. Возможно, именно поэтому в команду вернулся центральный защитник Елдос Ахметов, который провел все межсезонье в составе «Астаны». Прошлый чемпионат Елдос отыграл как раз в форме родного «Тараза».

«Атырау»

Команда Константина Горовенко пока не радует болельщиков результатами контрольных матчей. За неделю нефтяники провели две встречи с узбекскими командами, но в обоих уступили – сначала «Насафу» (1:4), а затем АГМК (0:1).

«Атырау» официально объявил о подписании двух новичков – Диас Калыбаев и Александр Соколенко присоединились к команде.

«Туран»

Туркестанцы очень активны на трансферном рынке. Новыми футболистами туркестанцев стали Рафаэль Корома из Сьерра-Леоне и Седрик Гогуа, ранее выступавший за ЦСКА и молодежку «Кайрата».

Два последних спарринга команды Газзаева завершились без забитых голов. «Туран» сыграл с узбекским «Кызылкумом» и украинским «Львовом».

«Аксу»

Дебютанты КПЛ закончили сборы в Турции. Напоследок павлодарцы провели два контрольных матча – с «Александрией» (2:2), «Велесом» (1:1) и московским «Торпедо».

Никаких официальных подписаний у северян за неделю не было, но в расположение команды прибыл игрок сборной Айбол Абикен.

«Мактаарал»

Мактааральцы порадовали болельщиков сразу двумя матчами с украинскими командами, и если с «Оболонью» лишь ничья (2:1), то «Перемогу» новички КПЛ обыграли – 2:1.

Фото: «Тобол», «Кайрат», «Ордабасы», «Шахтер», «Тараз», «Аксу»