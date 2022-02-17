Работа клубов на сборах – как привет из прошлого: трансляции на уровне 90-х, «секретные» игроки и почти никаких комментариев

Надо что-то менять.

Межсезонье в казахстанском футболе – время догадок и домыслов. Инсайдеры отправляют футболистов из одной команды в другую, а клубы опровергают информацию и просят «доверять только официальным источникам».

Самая большая проблема в том, что эти официальные источники зачастую молчат, скрывая новости чаще не от конкурентов, а от своих болельщиков.

Давайте поразмышляем, что не так в работе казахстанских клубных медиа во время сборов.

«Секретная» селекция

Казахстанские болельщики уже привыкли, что во время межсезонья в клубах мелькают «Люди Х» – игроки на просмотре.

Само понятие просмотра во всем мире сходит на нет – клубы комплектуются не за несколько месяцев зимней паузы, а занимаются этим процессом перманентно. Для этого в командах существуют скауты или целые департаменты, посвященные поиску нужных игроков.

Казахстан в этом компоненте пока сильно отстает. Часто селекция проходит прямо здесь и сейчас во время сборов. Это наша данность, с которой можно или нужно смириться, но раздражает одно – для чего скрывать имена новичков?

«Безымянные» футболисты встречались в протоколах большинства казахстанских команд. Допустим, что тренерский штаб хочет сохранить имя новичка в тайне. Но в условиях турецких сборов – это невозможно. Тренеры-конкуренты наблюдают за играми соперников прямо со стадиона, поэтому такая секретность продержится недолго.

Единственный, кто остается в неведении – это болельщик, который получит информацию в последнюю очередь.

Прямые трансляции

Лайвы матчей из Турции – еще одна слабая точка наших клубов. Из 14 команд Премьер-лиги только 6 транслируют игры. Остальные ограничиваются обзорами, хотя и это делают далеко не все.

Кто показывает свои матчи? «Тобол», «Астана», «Кайрат», «Актобе»,«Каспий» и «Шахтер». Причем, к сожалению, качество прямых эфиров в большинстве случаев не выдерживает критики.

Все познается в сравнении. Наши клубы провели несколько спаррингов с украинскими клубами и разница в уровне сильно бросается в глаза. Почти все казахстанские клубы ограничиваются съемкой с технической камеры без титров, повторов и комментаторов. При этом донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» транслируют контрольные матчи с нескольких камер, крутят повторы и обязательно показывают флэш-интервью.

Понятно, что качество – стоит денег, но, кажется, это лишь вопрос приоритетов. Когда и в наших командах начнут относиться к болельщикам хотя бы так же, как в УПЛ или РПЛ?

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Еще одна пугающая тенденция – отсутствие каких-либо комментариев от тренеров и руководства. Окей, вы спрятали игроков, вы не показываете трансляции, но хотя бы скажите своим болельщикам, что сейчас происходит?

Многие клубы заметно прибавили в видеоконтенте, в фоторепортажах, но это не утоляет информационный голод болельщика, а лишь притупляет его.

Ведь нет ничего сложного в том, чтобы тренер или спортивный директор подвели промежуточные итоги подготовки или высказались после контрольного матча.

Мы привыкли, что тренер «Зенита» Сергей Семак чуть ли не после каждого матча делился мыслями об Алипе и других новичках питерцев. Тренер находил время в ежедневной рутине сборов, чтобы рассказать о ситуации в команде и дальнейших планах. Послематчевый комментарий даже на сборах – это нормальная практика, к которой в Казахстане некоторые никак не могут привыкнуть.

Во всем мире спортивные организации превращаются в медиа: качественный контент приводит новую аудиторию, а с ней и потенциальных спонсоров.

В это время казахстанские клубы отказываются от трансляций и выпускают в контрольных матчах «игрока на просмотре», которого уже давно знают все конкуренты.

Футбол для болельщиков?

Фото: «Кызыл-Жар», «Акжайык», «Мактаарал», «Туран»; скриншоты видео с каналов FC Shakhtar Donetsk, FC SHAKHTER Karagandy.