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«Кайрат» сыграет с киевским «Динамо» в Турции. Алматинцы на сборах пока не побеждали

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Начало в 20:00.

Мы продолжаем следить за подготовкой казахстанских команд к новому сезону, который стартует 2 марта. Полный календарь игр уже доступен.

На прошлой неделе в Турции состоялось дерби горняков – между донецким и карагандинским «Шахтерами». Сегодня встретятся другие команды из Украины и Казахстана – «Динамо К» и «Кайрат».

Киевляне проводят уже третий сбор в Турции. Подопечные Луческу в субботу сыграли первый матч этого УТС. Украинцы без особых проблем разобрались с сербской «Инджией» (4:0).

«Кайрат» начинал подготовку к сезону в Алматы, а в Турцию бронзовые призеры прошлого чемпионата прибыли 10 дней назад. За это время команда Бердыева сыграла два матча – уступили боснийскому «Борецу» (1:2) и узбекскому «Навбахору». 

Следить за трансляцией встречи можно на youtube-канале киевлян и алматинцев. Начало матча – 20:00 по казахстанскому времени.

Фото: fcdynamo.com;www.instagram.com/f.c.kairat

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