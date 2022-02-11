Казахстан снова самый щедрый на Олимпиаде: за золото полагается 250 тысяч долларов. Но пока претендентов на деньги немного

Выше 5-го не поднимаемся.

Зимние виды спорта – далеко не конек Казахстана. Олимпийские медали можно пересчитать по пальцам, а последнее (оно же и первое) золото все еще остается единственным. Страшно подумать, но тот успех Владимира Смирнова случился уже 28 лет назад.

Чтобы улучшить спортивные результаты, олимпийцев мотивируют финансами. За золото казахстанские спортсмены получат 250 тысяч долларов, за серебро – 150 тысяч, а за бронзу – 75 тысяч.

Но пока казахстанцы далеки от медалей. На этот случай ввели премиальные за четвертое, пятое и шестое места – по 30, 10 и пять тысяч долларов соответственно. На двух предыдущих зимних Олимпиадах Казахстан тоже обещал самые большие бонусы за медали.

Пока призовые деньги получила сборная Казахстана по шорт-треку с пятым местом в смешанной эстафете. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова и Яна Хан заработали по 10 тысяч долларов на каждого.

Как у других?

Казахстан мог оказаться только третьим в списке самых щедрых стран. Теоретически, больше могли заплатить Сингапур и Индонезия, но ни один спортсмен из этих стран не завоевал лицензию на Олимпиаду-2022.

View this post on Instagram A post shared by Sports.ru Казахстан (@sportsru_kz)

Сразу после Казахстана в списке разместился Азербайджан. Правительство этой страны выплатит 248 тысяч долларов за золото, 124 тысячи за серебро и 62 тысячи за третье место.

Далее располагается Украина: здесь олимпийским чемпионам полагается125 тысяч долларов, серебряным – 80, а бронзовым достанется 55 тысяч.

Ни один спортсмен из этих стран пока не поднимался на пьедестал почета.

Фото: Olympic.kz