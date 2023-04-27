Эффектная блондинка Александра Савичева покоряет мир единоборств. Уже дралась в ONE, тренировалась в Тайланде, а теперь готова забрать пояс OCTAGON

21 октября в главном бою лиги OCTAGON подерутся две блондинки – казахстанская чемпионка Анастасия Дюжикова и Александра Савичева из России.

Савичева за своими плечами имеет богатый опыт по любителям – она чемпионка мира по кикбоксингу по версии WAKO, многократный победитель чемпионатов России по кикбоксингу и кудо.

Начиная с 2022 года начала строить свой путь в профи ММА. И уже за полтора года готовится к своему шестому бою в карьере.

Александра уже успела выступить в лиге ONE (1-1), благо сама находилась с Тайланде, тренируясь в знаменитом зале Tiger Muay Thai.

В лиге OCTAGON у нее один бой – единогласным решением она победила Буйраму Акбалаеву.

Александра Савичева родилась 29 марта 1998 года в Ярославле. В возрасте семи лет Саша посещала танцы, плавание и кудо.

«Когда я пришла в зал кудо, мне сразу понравилась атмосфера, как проводились тренировки, на танцах и плавании мне было очень скучно», – вспоминает Савичева начало своей карьеры.

Уже с первых занятий девочка начала выступать по любителям в своем возрасте.

Занятия единоборствами помогали Саше в школе: девочка быстрее всех бегала, больше всех подтягивалась (даже парни отставали) и хорошо отжималась.

Савичева не боится тренироваться с парнями, она спокойно спаррингует с ними и считает, что не должна уступать сильному полу ни в чем.

При этом сохраняя милое лицо и девичьи черты лица

Любимая спортсменка Савичевой – Валентина Шевченко, которая является для молодой девушки примером трудолюбия, прекрасного самообладания и хладнокровия перед поединками. При этом среди мужчин она выделяет Джона Джонса, Петра Яна и Хабиба Нурмагомедова.

Савичева не скрывает своих амбиций – она настроена завоевать чемпионский пояс в OCTAGON, провести ряд защит и направиться в UFC.

Фото: социальные сети спортсменки