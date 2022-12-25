😍Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Айгерим Абилкадирова – чемпионка мира по грэпплингу. Айгерим 11 раз становилась чемпионом страны по дзюдо, и прямо сейчас одна из самых популярных спортсменок из Казахстана.

Девушка – настоящая красотка: она часто публикует смелые фото в социальных сетях на радость поклонникам.

Айгерим не только спортсменка, но и модель. Спортсменка даже столкнулась с несправедливостью на конкурсе Мисс Казахстан.

«Я должна была участвовать в конкурсе «Мисс Казахстан-2021», так как победила в номинации «Мисс Спорт-2021». Меня несправедливо сняли с этого конкурса, а потом и вовсе хотели лишить звания, хотя этот титул я выиграла всеобщим голосованием наших граждан, а не жюри. Но, как это у нас обычно бывает, все решила коррупция, и меня просто убрали с этого купленного конкурса», – рассказывала дзюдоистка.

Помимо этого, девушка сообщила о своей мечте попасть в UFC и стать казахстанской Рондой Роузи.

«Я планирую попробовать свои силы в ММА. У меня есть навыки борьбы, осталось наработать ударную технику. Предложения уже поступают, но я пока только планирую», – заявила Абилкадирова.

Пару лет назад девушка снялась для журнала Playboy.

«Реакция на мою фотосессию была неоднозначной. Кто-то писал мне негативные отзывы, а кто-то поддерживал. Мнения разделились примерно 50 на 50. Я лично считаю, что моя фотография не оскорбляет честь и достоинство граждан Казахстана, – вспоминала Айгерим.

На фоне других девушек из Казахстана, которые с легкостью везде выставляют свои обнаженные фотографии, моя фотография выглядит намного скромнее. Они выбрали именно меня, зная, что я никогда не снималась в стиле ню».

Дзюдоистка рассказывала, что спортивные навыки не раз выручали ее в жизни.

«В 16 лет я часто ездила на маршрутке, на тренировки. И у меня был большой рюкзак, потому что кимоно весит где-то пять килограммов, еще и вещи надо с собой, в душ берешь какие-то вещи. Такой рюкзак был, большой. И кондуктор... короче, я захожу, там много людей, он берет меня за ручку рюкзака и толкает. Я падаю, встала, поднялась и говорю: «Вы че делаете?» И он такой: «Сними свой рюкзак!» - «Вы же видите, что я упала?!» И он: «Мне все равно». Я пнула его, кулаком и выбежала. (Улыбается). Я не люблю несправедливость просто».

Фото: instagram.com/ab_aigerimm