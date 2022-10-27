Дильшода Умарова: тренируется с бойцами UFC в Тайланде, работает с детьми и уже билась за пояс лиги Naiza

Дильшода родилась в Ростове-на-Дону, где и начала заниматься каратэ.

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«Я занималась разными вещами: танцами, музыкой немного, пианино, скрипка, рок-н-ролл, флористика и т.д. Но изучение боевых искусств меня настолько захватило, что на сегодняшний день — это большая часть моей жизни. Я люблю каратэ. Как искусство, философию и традицию», – вспоминает свой приход в восточные единоборства Умарова.

Дильшода – узбекское имя, которое в переводе означает «радостная душа», «радостное сердце» («Дил» – душа, сердце, «Шод» – радостный).

Сейчас Умарова – черный пояс третий дан по Киокусинкай Каратэ, звание мастера спорта России, является призером Чемпионата мира, Чемпионкой Америки, выступала в турнирах по муай-тай.

Помимо этого, строит карьеру в профи ММА, провела уже 2 боя, причем второй стал титульным в казахстанской лиге NAIZA.

Кстати, в мир ММА Умарова ворвалась под прозвищем «Дурга Ди». Дурга — это богиня древнеиндийской мифологии, одна из самых популярных богинь в индуизме. В переводе со санскрита «непобедимая».

Сейчас Дильшода живет в Тайланде, где тренируется в зале Tiger Muay Thai. Тут же сборы проводят бойцы UFC Петр Ян, Хамзат Чимаев, Дамир Исмагулов и другие.

«Причина моего переезда в Тайланд – это начало профессиональной карьеры, как бойца. Мне посчастливилось получить приглашение и спонсирование на год от Muay Thai & MMA CAMP «PHUKET TOP TEAM». Это случилось в июне, в процессе моей подготовки к бою на АСВ_КВ 10. После выигранного боя мы с моим Сенсеем приняли решение, что мне необходимо ехать в Тайланд и погрузиться в эту культуру, как настоящий профессионал, отключить голову от работы и сделать работой свои бои. Учиться «из первых рук» и развиваться, а там посмотрим, к чему придем. В любом случае, это крутой рывок для меня и возможность выйти на уровень выше. Мне интересно изучать бой в более широком и свободном спектре. С ударами руками в голову, клинчем, локтями, с борьбой в стойке и на полу. В общем, интересен муай-тай и ММА, поэтому я и в Тайланде, поэтому и учусь, впитываю здесь пока», – рассказала сама Дильшода.

Помимо тренировок и боев Умарова успевает тренировать детей.

Многие считают, что единоборства и женственность не совместимы, на что Дильшода сама отвечает:

«Девчонки, мои дорогие, если женственность в вас есть, она никуда не денется. Вашу красоту и обаяние можете убить только ВЫ САМИ, но не каратэ, не кикбоксинг, не ММА. Так что, если вы хотите заниматься единоборствами, вам это нравится, это улучшает ваше самочувствие, вы получаете удовольствие от тренировочного процесса, то смело ВПЕРЕД!»

Дильшода проведет свой третий бой уже 28 октября на турнире NAIZA в Алматы.

Фото: архив спортсменки