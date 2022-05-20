Карина Ибрагимова занималась футболом и музыкой, а сейчас выигрывает для Казахстана медали по боксу

На ЧМ в Стамбуле взяла бронзу.

Для Казахстана чемпионат мира по боксу среди женщин завершился пятью медалями – 1 серебро и 4 бронзы.

Одной из тех, кто завоевал медаль для Казахстана стала Карина Ибрагимова из Акмолинской области. Карина стала двукратной бронзовой призеркой, первая медаль была завоевана в 2018 году на ЧМ в Индии.

Помимо успеха на чемпионатах мира, в копилке 26-летней Ибрагимовой золото Чемпионата Казахстана, а также серебро спартакиады.

Но Карина могла и не добиться этого, потому что в бокс пришла поздно – в 17 лет. До этого занималась футболом.

Кстати, боксерша до сих пор следит за футболом, при этом хорошо знакома с земляком – футболистом сборной Казахстана и «Турана» Султаном Абилгазы.

«Мой папа всегда хотел, чтобы я занималась спортом. В детстве ходила на футбол, но тогда я была маленькой, и ездить на тренировки было далеко. Потом папа со своим лучшим другом, мои первым тренером, полгода уговаривали меня, чтобы я пошла на бокс, все-таки это олимпийский вид спорта, нужно было попробовать себя и так далее.

Если честно, я не хотела идти, но, чтобы меня оставили в покое, решила пойти. Через пару недель после этого меня отправили на соревнования, где я заняла третье место. С этого момента я поставила перед собой цель стать сильнее и быть первой. Так получилось, что влюбилась в бокс и до сих пор нахожусь в этом виде спорта благодаря своему первому тренеру и папе», – вспоминает Карина.

Ее мама была против бокса, настаивая на том, чтобы маленькая Карина занималась более женственными видами – танцами и музыкой.

«Я занималась этим в школе, но мне не нравилось. В школьные годы я перепробовала все виды спорта, музыку и танцы, но вот самым последним оказался бокс», – рассказывает сама Ибрагимова.

Сейчас на ринге Карина поражает джебами, а за пределами – своей красотой.

Фото: instagram.com/karina__ibragimova