🤩 Красотка Александра Чирович: играет за Сербию и «Куаныш», стала лучшей на клубном чемпионате Азии по волейболу

Хороша во всем.

Казахстанский женский волейбольный клуб «Куаныш» впервые стал победителем чемпионата Азии среди клубов. На турнире в Семее девушки из Петропавловска обыграли местный «Алтай» со счетом 3:2.

Самым полезным игроком турнира стала Александра Чирович, выступающая за сборную Сербию. В составе волейбольного клуба «Куаныш» связующая выступает с этого сезона.

Фото: instagram.com/aleksandracirovic