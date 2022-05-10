🤩 Красотка Александра Чирович: играет за Сербию и «Куаныш», стала лучшей на клубном чемпионате Азии по волейболу

Хороша во всем.
Казахстанский женский волейбольный клуб «Куаныш» впервые стал победителем чемпионата Азии среди клубов. На турнире в Семее девушки из Петропавловска обыграли местный «Алтай» со счетом 3:2.
Самым полезным игроком турнира стала Александра Чирович, выступающая за сборную Сербию. В составе волейбольного клуба «Куаныш» связующая выступает с этого сезона.
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Фото: instagram.com/aleksandracirovic
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