Анастасия Макшаева из Риддера – 🔥. Девушка стала мастером спорта в гимнастике и биатлоне, а сейчас работает тренером

Талантливый человек.

Анастасия Макшаева – спортсмена из Восточно-Казахстанской области, причем успехов добилась сразу в двух видах – биатлон и художественная гимнастика.

Уже в 4 года Анастасия пошла на гимнастику. Девушка быстро стала одной из юных звезд казахстанской гимнастики, но к 14 годам завершила карьеру.

«Папа особо не верил, что в гимнастике есть будущее. Даже попадание в сборную страны его мнения не изменило. Он говорил, что все равно ни зарплаты, ни обеспеченного будущего гимнастика не даст, а в 25 лет я буду списана как старушка. Он считал, что все это я найду в лыжных гонках или биатлоне», – рассказывала Анастасия.

К слову, отец девушки был большим фанатом лыжных гонок и биатлона.

В новом виде спорта Макшаева быстро достигла успехов, становилась призером республиканских соревнований, попадала в молодежную сборную страны.

Анастасия доросла до звания мастера спорта, но все же завершила карьеру в биатлоне в 2020 году.

Девушка вернулась в гимнастику, где перешла на тренерскую работу. Помимо этого Анастасия работает тренером по растяжке.

Фото: instagram.com/makshaeva_a