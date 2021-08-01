😍 Елена Рыбакина – первая победительница Уимблдона из Казахстана и просто милая теннисистка. Знакомимся ближе

Елена Рыбакина – казахстанская спортсменка.

Несколько лет назад теннисистка сменила гражданство. За пару лет она совершила впечатляющий скачок: с конца второй сотни WTA до топ-20 мирового рейтинга. В июне 2021-г0 спортсменка обыграла великую Серену Уильямс.

В том же году Елена выстрелила на Олимпиаде в Токио, в упорной борьбе проиграв матч за третье место.

Однако спортсменка не стала жаловаться на психологическое состояние и плохой климат, пообещав улучшить свои результаты в дальнейшем. После Олимпиады теннисистка не стала отдыхать, и отправилась на турнир в США.

В июле 2022-го казахстанка победила на Уимблдоне, став самой молодой чемпионкой турнира (и первой победительницей с бирюзовым паспортом).

К слову, у спортсменки идеальная репутация: интриги и скандалы обходят Елену стороной. Только посмотрите на личные фото теннисистки: сплошная милота.

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Фото: инстаграм Елены Рыбакиной