Канал Лазаря. Как греческий Гринч чуть не украл Новый год

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете блог Ивана Лазарева, «большого» из «Самары». Подписывайтесь – здесь будет интересно.

Думаю, любители оранжевого мяча в курсе, кто я такой, для все остальных – ссылочка на Вики. Но скажу сразу, статья в Вики передает только сухие факты и то не все. Я более менее активно веду социальные сети, а с начала этого сезона начал вести влог про жизнь баскетболиста и команды. Я не так хорошо вписываюсь во все критерии профессионального спортсмена, хорошо это или плохо))

На мой взгляд, хорошо! Не то, чтоб всегда хотел быть особенным или другим. Просто хотел быть собой в этом так часто меняющемся мире. Только после ухода из профессионального спорта на полтора года прочувствовал весь кайф от этого… Да, за это никто не погладит по головке, будет больше шишек и неурядиц, но практика показала, что лучше быть в конфронтации с кем угодно, чем с самим собой) Ладно, сейчас не об этом, а то меня куда-то понесло, как обычно.

В этом году я поставил себе своеобразный челлендж – начать писать лонгриды. Часто до этого не доходят руки, да и уверен, что мой сильный формат – это аудио и видео, причем не заскриптованные, а с большой долей импровизации)) Плюс идея написания лонгридов закрепилась сильнее после того, как я перестал «помещаться» в лимит бесплатного сообщения – поста в своем ТГ канале

Заодно один замечательный человек радушно пригласил меня на площадку Sports, так что все звезды сошлись в этой точке ;).

Пока у читателей не уложились все салаты, а у меня не пропало праздничное настроение, первый пост хотелось бы написать про Новый год профессионального спортсмена, как явление. И хоть во влоге я себя постоянно ругаю за неинтересность и репетативность, думаю, многим именно эта тема может показаться интересной.

Новый год семейный и домашний праздник… *Звук неверного ответа из 100 к одному* (нажмите на ссылку для интерактива) Конечно, это зависит от города дислокации вашего баскетбольного клуба, но в основном, вы встречаете Новый год вдали от дома и близких. В моей практике был случай, когда я рисковал встретить этот праздник совершенно один, так сложились обстоятельства. Спасибо моему близкому другу Ахаду, который прилетел ко мне из Москвы в Пермь и составил мне отличную компанию)

Окей, мы определились с тем, что с огромной вероятностью, Новый год мы встречаем не дома… Раньше у меня к этому было мало вопросов, потому что чаще всего команды участвовали в Еврокубках или Евролигах, которые больше котируют католическое Рождество, нежели наш традиционный и скрепный Новый год и, соответственно, расписание оные выстраивают с перерывом на первое из перечисленных торжеств.

Сейчас же, есть вопросики к лиге ВТБ по расписанию, ну ребят… Ну камон… Можно было нам тоже перерывчик на Новый год оформить. И так который год не удается кайфануть на праздники, и тут, казалось бы, появилась возможность, но нет. Первая игра нового года с Астаной на выезде 4го января. Соответственно, готовиться к ней надо заранее и все праздничные дни. В этом сезоне по расписанию тренировки стояли и 31го и 1го. Но тренер сжалился и все-таки решил не «воровать» у нас праздник и выписал 1го января выходной) Большое человеческое спасибо ему за это!

В общем, это классика жанра, пока все рубят салаты и поднимают новогоднее настроение шампанским с мандаринками, мы работаем в обычном режиме. Но даже среди этого безобразия бывают случаи, выходящие за любые рамки здравого смысла…

2015 год. 31 декабря. Москва. ЦСКА.

30 декабря мы достаточно неожиданно проигрываем Уникахе. Димитрис Итудис спускать нам это с рук не хотел и на следующий день объявил тренировку в 17:00. Мы все в шоке, Новый год же на носу, понятно, поражение есть поражение и надо работать над ошибками, но праздник же…… В общем, на собрании и на видео был жесточайший разъ** развал кабин всего нашего коллектива, досталось даже тем, кто был вне заявки и сидел за лицевой линией. Но не в этом суть, суть в том, что сие действо закончилось в 21:00 !!! 21:00, Карл. Канун Нового года.

Вот так греческий Гринч чуть не украл наш праздник. А ему то что, он свое Рождество уже отгулял… До нашего НГ ему дела нет.

Надо уважать чужие праздники, тем более такие как Новый год! Это один из немногих дней, когда мы все сливаемся в едином порыве радости и тепла)

К чему это я все?! Праздник спортсмена практически ничем не отличается от обычного дня. Степень паршивости только может варьироваться в зависимости от ситуации. Новый год – не исключение.

Всем добра! Любите маму, мойте руки мылом!

Фото: Личный архив