Главный защитник Венгрии не знает венгерского. Вся его жизнь – Германия

Вилли Орбан – показательный парадокс этой сборной.

Венгрию после яркого Евро-2020 и борьбы до последних минут за выход из группы смерти с Португалией, Францией и Германией, уже не так странно было видеть в списках команд, способных на сюрприз. До 2016-го они не были на крупных турнирах 30 лет, но теперь выходы на чемпионат Европы – уже привычно.

В том числе благодаря игрокам уровня Вилли Орбана. Защитник в сборной с 2018-го, это лидер обороны, причем результативный: шесть голов за 43 матча. Матч второго тура с Германией будет для него особенным: Вилли родился и вырос в Германии, провел там всю карьеру и вполне мог сам играть за немецкую сборную.

В каком-то смысле было бы даже логичнее, ведь он, например, даже не говорит по-венгерски. Как так вышло, что про это думают фанаты и мешает ли это ему в сборной?

Вилли мог выбирать из трех сборных. Он уже легенда «Лейпцига»: поднялся из второй Бундеслиги до ЛЧ и трофеев

Орбан из Кайзерслаутерна, он родился в семье венгра и немки с польскими корнями. Вообще-то его его назвали Вильмош – это венгерский вариант имени Уильям. Орбану было два года, когда родители развелись, а мама, оставшись в Германии, поменяла имя на более привычное немцам – Вилли.

Отец Орбана был чемпионом Венгрии по каратэ среди юношей, но в футбол в четыре года отдавала уже одинокая мама. Сам Вилли рассказывал: «Когда был ребенком, дома я все бил своим футбольным мячом. Несколько цветочных ваз и бутылок. Ничего дикого, но этого было достаточно, чтобы мама сказала: «У мальчика слишком много энергии, лучше тратить ее на футбол. Она все сделала правильно». Так Орбан оказался в академии «Кайзерслаутерна».

Там он дорос до профессионального уровня: дебютировал за «Кайзерслаутерн» сразу против Баварии в 2011-м: появился на три минуты в концовке уже при 0:3, хет-трик Марио Гомеса видел еще из запаса. В том сезоне команда вылетела, Вилли на четыре сезона оказался во второй Бундеслиге, но как раз там постепенно и стал основным. В 2015-м его за два миллиона евро забрал еще только взлетающий «РБ Лейпциг».

«РБ» с Орбаном сразу же поднялся в Бундеслигу и с ходу зажег: в сезоне-2016/17 новичок запрыгнул на второе место. Пока Тимо Вернер и Эмиль Форсберг блистали в атаке, Вилли был частью третьей по эффективности обороны чемпионата. Дебют клуба в Лиге чемпионов, полуфинал турнира в 2020-м, Суперкубок и два Кубка Германии в 2022-м и 2023-м – все успехи клуба связаны с участием Орбана.

Сейчас венгр четвертый в истории «Лейпцига» по матчам и – что впечатляет еще больше – девятый по голам. У центрального защитника, который никогда не сдвигался выше со своей позиции, 22 мяча. В сезоне-2018/19 он попал в символическую сборную чемпионата по версии Kicker, команда финишировала третьей. Да, Орбану регулярно мешают травмы, он дважды пропускал по полсезона из-за проблем с коленями: зиму и весну-2020, лечился всю ковидную паузу, осень-2023. Но в этом сезоне вернулся в основу «Лейпцига» и уже через полтора месяца забил в 1/8 финала ЛЧ «Реалу» на «Бернабеу».

«Это будет наша лучшая пара в обороне с 60-х». Как Орбан из шестого защитника Германии превратился в первого венгерского

Орбан мог выбирать из трех вариантов: Германия (место рождения и национальность мамы), Венгрия (родина папы) и Польша (мамины корни).

Впервые Вилли вызвали в сборную в 2009-м – в Германию U-18. Но ни в какой взрослой он не был заигран до 25 лет.

Клубный тренер Ральф Рангник публично продвигал игроков «Лейпцига»: «Продолжаю верить, что однажды Тимо Вернер, Марсель Хальстенберг и Вилли Орбан будут вызваны в сборную Германии». Первые двое в итоге поиграли за Германию, а Вилли так и не заинтересовал.

Он и сам говорил, что приоритет – именно Германия. Но после яркого сезона-2016/17 не попал к Йоахиму Леву даже в экспериментальный состав на Кубок конфедераций. Конкуренция на позиции была правда суровой: Матс Хуммельс, Джером Боатенг, стройный Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, еще был неподалеку чемпион мира Бенедикт Хеведес.

В октябре 2018-го Вилли решил, что согласится на приглашение Венгрии.

Венгерские фанаты восприняли новость по-разному. На Xtratime.com, например, мелькало даже такое мнение: «Это будет наша лучшая пара в обороне с 60-х», то есть со времен «золотого поколения». Вторым в этой двойке видели Тамаша Кадара, на тот момент защитника киевского «Динамо».

С другой стороны, сразу возникли сомнения в «венгерскости» Орбана. Языка не знает, говорит только по-немецки, а сборную выбрал лишь из-за того, что не пробился в желанную Германию. Еще и фамилия – как у многолетнего премьер-министра. На всякий случай: они с Виктором Орбаном не родственники, просто совпадение.

Все же основная масса готова была простить Орбану незнание языка, если он будет приносить команде пользу. Все же у венгров и близко нет похожей конкуренции, для них появление основного защитника немецкого топ-клуба – стопроцентное усиление. Можно было рассуждать и так, что Венгрию игрок предпочел чуть более статусной Польше.

Орбан приходил в сборную, которая два года назад сыграла на первом за 40 лет турнире сборных, но на ЧМ-2018 отобраться не смогла. К тому же в только образованной Лиге наций выступала лишь в Лиге С и первый матч проиграла Финляндии. Быстрого преображения с Вилли не случилось: в Лиге наций финишировали вторыми за финнами, а в группе отбора на Евро-2020 пришли лишь четвертыми, после Хорватии, Уэльса и Словакии.

Взлет – дальше, уже с Орбаном в составе.

На чемпионат Европы пробились через стыки Лиги наций, там достойно побились в сложнейшей группе, чемпионат мира опять пропустили (не вышли из-за Англии и, что символично для Орбана, Польши), потом без проблем квалифицировалась на Евро-2024.

В Лиге наций команда за четыре года поднялась в высший дивизион и даже там в группе с Германией, Англией и Италией заняла второе место: четыре очка с немцами, две победы над англичанами с общим счетом 5:0. С 55-го места в рейтинге ФИФА на момент прихода Орбана команда поднялась на 27-е. Поколение с ним и Домиником Собослаи из «Ливерпуля» в центре поля теперь на другом уровне. Для обороны Венгрии Орбан незаменим: без него в четырех матчах квалификации на Евро пропустили шесть голов, с ним в играх против тех же соперников – лишь один.

В сборной Венгрии почти не говорят по-венгерски. Так много неместных, что общаются на английском

Вилли рассказывал, что немного понимает речь других людей на венгерском, но сам не разговаривает. Причем в детстве он знал язык лучше: базовый словарный запас был благодаря поездкам в гости к папе. С возрастом необходимость знать венгерский окончательно отпала. Даже после выбора сборной.

Там важнее английский. Потому что в команде не один Орбан без знания венгерского. Например, Лоик Него родился и вырос во Франции, он играл в молодежке с Антуаном Гризманном и Калиду Кулибали. В недавнем интервью для ФИФА он заявил: «Франция – моя родина, но Венгрия – мой дом». Похожая история у Каллума Стайлза, выходца из Англии. Тренер Марко Росси, итальянец, проводит в команде встречи на английском.

Для некоторых игроков даже их венгерские корни – сюрприз. Стайлз для The Guardian рассказывал, что, играя в английском «Барнсли», не мог и подумать, что может попасть в сборную Венгрии. Впервые о венгерском происхождении бабушки он услышал лишь в 2020-м, 20-летним. Первый звонок из венгерского штаба воспринял как приглашение посмотреть сборы, а не поучаствовать в них. Перед первым вызовом Каллум ни разу даже не был в Венгрии, а сейчас пытается выучить венгерский через Duolingo. А это ведь один из самых необычных языков Европы, он не из индоевропейской семьи, ближайшие родственные – языки народов ханты и манси, живущих в Западной Сибири и на Урале.

Вот такая разношерстная на первый взгляд сборная – снова среди вариантов, кто на Евро-2024 может удивить. Правда, после поражения в первом туре от Швейцарии (а Орбан среди виновных в третьем пропущенном) Вилли особенно нужно постараться привести Венгрию к победе над командой своей родной страны.

Фото: Gettyimages /Christof Stache – Pool / Pool, Alex Grimm / Staff, Dennis Grombkowski / Staff, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Karina Hessland / Stringer; East News /Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media, Szilard Koszticsak/MTI via AP