«Он играет на выходах лучше Де Хеа». Мы нашли хайлайты вратаря из 1912 года – впечатляет!

Столетнюю запись очень качественно раскрасили.

Современные технологии – круто! Благодаря им, например, мы можем посмотреть, как выглядел футбол в начале 20 века. С помощью искусственного интеллекта энтузиасты придали цвет записи финального матча (интершум прилагается) Олимпиады по футболу 1912 года!

В то лето Олимпийские игры проходили в Швеции, а в финал турнира вышли сборные Дании и Великобритании. Матч закончился победой британцев (4:2), но настоящим героем стал вратарь датчан.

Увидевшие матч спустя более 100 лет любители футбола обратили внимание, как же был хорош голкипер сборной Дании. Особенно впечатлила его агрессивная игра на выходах. Смотрите сами:

И, конечно же, не обошлось без шуток в соцсетях. Особенно досталось голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду Де Хеа:

« Де Хеа не назвать современным вратарем даже в сравнение с голкиперами времен до Первой мировой»

« Он лучше Де Хеа » , – написал один из пользователей.

«Он сыграл в баскетбол с нападающим, сбил его с ног», – люди оценили движение в стиле Аллена Айверсона.

Героя зовут Софус Петер Хансен – вратарь-любитель (как и почти все футболисты в те годы) из Копенгагена. Хансен всю карьеру провел за датский «Фрем». До банкротства в 1993 году «Фрем» входил в число сильнейших клубов Дании и шесть раз выиграл национальный чемпионат. В настоящее время клуб выступает во втором дивизионе, третьей по силе лиге страны.

Хансен стал первым игроком, кто провел 25 матчей за сборную Дании. Всего на его счету 31 игра за родную страну.

Помимо футбола у Софуса была основная профессия – каменотес. Но все-таки спорт увлекал датчанина куда больше, поэтому после окончания карьеры он стал футбольным арбитром – отработал больше 20 международных матчей. А позже переквалифицировался в спортивного юриста.