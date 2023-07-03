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От редакции: Привет! Вы в гоночном блоге It’s hammer time. Здесь автор выкладывает «анализ и истории из «Формулы-1» – давайте поддержим плюсами и комментариями! Ведь сегодня здесь – самый настоящий фактчек внутренней битвы в «Феррари» на Гран-при Австрии: а правда ли Скудерия должна была менять Сайнса и Леклера местами в начале гонки?

Гран-при Австрии был насыщен событиями. Но, кроме обгонов и прорывов, этот этап традиционно оставил после себя множество вопросов.

По ходу гонки пилот «Феррари» Карлос Сайнс несколько раз обозначил по радио, что его гоночный темп лучше, чем темп напарника – Шарля Леклера.

Но правда ли это и нужен ли был размен позиций между напарниками?

Короткий ответ — нет. А для детальных объяснений нужно обратится к данным.

Иногда Сайнс действительно был быстрее. Но не все так просто

Чтобы проверить, кто из напарников ехал быстрее, достаточно обратиться к временам их кругов в нужном отрезке гонки. Вся история с потенциальным разменом позиций произошла с 5-го до 14-го кругов – до первой волны пит-стопов.

Именно на четвертом и пятом кругах сначала Леклер вышел из зоны открытия крыла относительно Макса, а потом и Льюис относительно Карлоса. Таким образом, Леклер остался в чистом воздухе, а Сайнс спокойно ехал в зоне открытия крыла относительно напарника и не отбивался от машин позади. Это продолжалось до 13-го круга, во время которого включился режим виртуального сэйфти-кара. Оба пилота красной команды спустя круг заехали в боксы.

На графике – сравнение каждого круга Сайнса и Леклера. Отрезок, ограниченный красными линиями – круги с 5-го по 14-ый. Первый вывод: пилоты ехали примерно в одинаковом темпе. Шесть кругов быстрее проехал Сайнс и три – Леклер. Почему так произошло?

Первая очевидная причина – DRS. Все это время Сайнс находился в зоне открытия крыла относительно Леклера, в то время, как напарник уже давно ехал без дополнительного ускорения на прямых. Естественно, на одинаковых машинах скорость того, кто едет с открытым крылом, будет выше.

Вторая менее очевидная причина становится ясна только после конца гонки. Часть кругов, установленных Карлосом Сайнсом, оказалась удалена из-за нарушения пределов трассы и позже именно из-за этих кругов он получил штраф.

После удовлетворения протеста «Астон Мартин» ФИА опубликовала документ о списанных кругах. Карлос Сайнс встретился там целых шесть раз. Но куда интереснее то, что из этих шести раз четыре попадают на период «борьбы» с Леклером.

В отрезке с 5-го по 14-й круг у Карлоса Сайнса за выезд за пределы трассы (в 9-м и 10-м поворотах) удалили 5-й, 8-й, 10-й, 11-й круги. За нарушения правил в 10-м повороте традиционно списывают и следующий круг. На 5-м и 11-м кругах Карлос был быстрее напарника – видимо, в том числе и за счет предыдущего выезда за границы трассы.

Выходит, говорить о чистом преимуществе по скорости вряд ли можно.

Требовался ли размен для борьбы с Ферстаппеном?

Карлос Сайнс несколько раз намекал по радио о возможном размене позиций. На 9-м круге он говорил, что у него может быть больше темпа, чем у напарника, а позже попросил возможность попробовать догнать Макса.

Во-первых, из данных уже понятно: особой разницы по темпу между напарниками не было и «Феррари» банально не может тягаться с «Ред Булл». Если Шарлю Леклеру удалось навязать борьбу лидеру гонки только в первых поворотах, то вряд ли Карлос Сайнс смог бы догнать оторвавшегося на 5 секунд нидерландца (да и нужно ли было пытаться это делать?). Но если остались сомнения, то сравнение кругов пилотов «Феррари» и Ферстаппена должно их развеять.

Если подумать, как изменился бы результат при размене позиций, то выводы вряд ли утешат. В лучшем случае Сайнс бы более спокойно ехал, смог бы избежать своих штрафов за нарушения границ трассы и пилоты бы просто поменялись местами в итоговом протоколе. Однако, в худшем случае с учетом вероятных штрафов Карлоса, команда могла бы уступить вторую строчку подиума Серхио Пересу..

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В целом, «Феррари» явно прогрессирует: уже вторую гонку подряд команда показывает хороший темп машин и даже учится правильно использовать командную тактику. Сработают ли новые обновления и смогут ли они приблизить команду к «Ред Буллу», мы узнаем уже на этой неделе в Сильверстоуне.

Фото: PlanetF1, SkySports, F1Tempo, FIA; Gettyimages.ru/Peter Fox