15 комментариев

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Среди фанатов итальянского спорта мало кто не знает Лапо Элканна – брата владельца холдинговой компании Exor Джона Элканна. В соцсетях он известен любовью к двум самым известным активам семьи Элканн-Аньелли: гоночной команде «Феррари» и футбольному клубу «Ювентус». Лапо регулярно появляется на гонках и матчах, а также довольно часто высказывает мнение в соцсетях, будь то слова поддержки или вздохи разочарования.

Время просыпаться

На днях Джон Элканн заявил: «Последний чемпионат показал улучшение нашей конкурентоспособности. Однако нашей целью, как и всегда, остается победа. Фред и вся команда полностью сконцентрированы на достижении этой цели».

Президент команды постоянно делает такие заявления, это не новость. Однако на следующий же день брат Джона и один из акционеров команды написал интересный твит.

«Феррари» нужна серьезность и команда-победитель в боксах и за их пределами. Пришло время проснуться, хватит политики и игрушек. Так мы никогда не победим!»

Лапо охотно общается с фанатами команды в твиттере, поэтому сразу же после публикации высказывания он начал отвечать на их реакции.

Фанат: «Лапо, правда в том, что в глазах нас, «тифози», президентство просто отсутствует. Никогда не видел пресс-релиза, послания или еще чего-нибудь от президента или других представителей. «Феррари» нужен человек со страстью, как ты. И много таких же людей».

Лапо Элканн: «К сожалению, я знаю».

Согласие Элканна лишь еще раз подтверждает его точку зрения. Но еще интереснее то, что Лапо далее ответил на еще один из твитов (ответ позже был удален).

Испанские спонсоры испанских пилотов

Фанат: «Я не удивлюсь, если обнаружится, что за последние 15 лет «Сантандер» много раз вмешивался в политику «Феррари». В последний раз, когда они были связаны с «Феррари», Райкконена уволили, а Масса внезапно стал подставкой для ног Алонсо».

Лапо Элканн: «Как по мне, так «Сантандер» ужасный банк».

Для контекста: «Сантандер» – один из крупнейших испанских банков. Он был одним из главных спонсоров «Феррари» c 2010 по 2017-й и снова является им с конца 2021-го. Вокруг отношений итальянской команды с испанским спонсором ходит множество слухов: предполагаемая роль «Сантандера» в замене Кими Райкконена на Фернандо Алонсо, возвращение банка вместе с попаданием в команду Карлоса Сайнса – также испанца (банк вернулся к работе со Скудерией почти через 2 года после объявления о контракте с №55 – Sports.ru), или влияние банка на роли пилотов в команде.

Так как настоящую степень влияния «Сантандера» на политику «Феррари» сложно установить, можно лишь догадываться. Но зато однозначно можно сказать, что такое высказывание – серьезный камень в огород «Сантандера». Вряд ли один из акционеров «Феррари» и член семьи, владеющий командой, будет просто так опускать такие слова в адрес крупного спонсора команды. Вопрос лишь в том, повлияет ли как-то на внутреннюю политику итальянской команды и ее отношения со спонсором это происшествие?

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Проблемы «Феррари» не начинаются и не заканчиваются на трассе, Пресловутое недопонимание – не только Гран-при Великобритании 2022-го, но и разный взгляд семьи на пути выхода команды из кризиса. И это заметно всем болельщикам. Ведь в команде, отлаженной как идеальный часовой механизм, не возникает таких ситуаций.

Одно ясно: Лапо недоволен тем, как в «Феррари» ведутся дела, прямое отношение к чему имеют его брат и банк «Сантандер». И услышать четкую критику руководства «Скудерии» на публику из уст близкого окружения руководства команды – редкость.

Фото: globallookpress.com/Mandoga Media