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Жирков, Канунников и еще 12 участников чемпионатов мира зажгут в новом сезоне Медиалиги

Winline Медиалига Winline Медиалига
Юрий Жирков Юрий Жирков
Руслан Пименов Руслан Пименов
Андрей Ещенко Андрей Ещенко
Денис Глушаков Денис Глушаков
Александр Мостовой Александр Мостовой
Чисто Питер Чисто Питер
БроукБойз БроукБойз
Владислав Радимов Владислав Радимов
2Drots 2Drots
Дмитрий Кузнецов Дмитрий Кузнецов
Андрей Котенев
Максим Канунников Максим Канунников
Владимир Гранат Владимир Гранат
Иван Зириков Иван Зириков
Алексей Гасилин Алексей Гасилин
Медиафутбол Медиафутбол

Дождались – 2 сентября стартует четвертый сезон Winline Медиалиги.

С каждым сезоном турнир становится сильнее, все больше профессиональных футболистов предпочитают медиафутбол Второй лиге. Уровень настолько вырос, что в четвертом сезоне заявках команд присутствуют 14 участников чемпионатов мира (есть даже победитель!)

*** 

Чемпионат мира по футболу 1994 года стал первым в истории сборной России. Два игрока той сборной теперь в медиафутболе: Дмитрий Кузнецов тренирует 2Drots, Александр Мостовой – Fight Nights. Кузнецов – самый титулованный тренер медиафутбола: двукратный чемпион МФЛ и победитель МКС-2023. Мостовой еще ни разу не выходил в плей-офф со своей командой.

На ЧМ 1994 Россия заняла 3 место в группе с Бразилией, Швецией и Камеруном. Кузнецов сыграл против Бразилии (0:2) и Швеции (1:3)

Мостовой вышел на поле только в игре со сборной Швеции

Кстати, именно в 1994 году Олег Саленко установил рекорд чемпионатов мира по забитым голам в одном матче – 5. Досталось сборной Камеруна. Ждем в Медиалиге?

Через год состоялся молодежный ЧМ. В составе России приехал перспективный 19-летний хавбек Владислав Радимов.

В группе молодежная сборная России заняла второе место, обыграв Сирию (2:0) и дважды сыграв вничью с Катаром (1:1) и Бразилией (0:0), а в четвертьфинале проиграла Испании (0:1). Радимов выходил на поле в каждом матче и отыграл 323 минуты. В 2023-м Радимов дебютирует в Winline Медиалиге в качестве главного тренера «Чисто Питер».

В 1998-м Россия пропустила ЧМ, но через четыре года пробилась на турнир с будущим участником МФЛ-4 – Русланом Пименовым из Starmix. 

Пименов отыграл в пяти матчах МФЛ-2 за команду РФС «Наши парни», а сейчас заявлен за Starmix (но стыки пропустил). В 2002-м Руслан Валерьевич сыграл против Японии (0:1) и Туниса (2:0), проведя на поле 135 минут. Увы, на том ЧМ Россия не пробилась в плей-офф.

Следующего чемпионата мира пришлось ждать 11 лет – в 2013-м Россия U-17 пробилась на юниорский ЧМ. В составе той команды играли Буранов Данила («Народная Команда») и Алексей Гасилин («Чисто Питер»). Россия U-17 заняла третье место в группе, разгромив Венесуэлу (4:0), но проиграв Тунису (0:1) и Японии (0:1). В 1/8 финала было поражение от Бразилии (1:3). 

В 2013-м Алексей Гасилин был талантливым выпускником академии «Зенита». На ЧМ-2013 форвард отыграл 79 минут, дважды выйдя на замену с Тунисом и Японией. В медийном футболе Алексей давно – играл за «Амкал» (даже забивал в Кубке России!) и «Наши Парни». В домашнем клубе Гасилин будет играть поменьше – «Чисто Питер» представил его как лицо команды, а не игрока. 

Хавбек Буранов Данила играл в каждом матче того чемпионата мира, проведя на поле 160 минут. Данила вызывался в сборную из молодежки «Спартака», так что теперь он логично в «Народной Команде». Пока что у Буранова ноль матчей в медийном футболе, четвертый сезон станет дебютным. 

В 2014-м взрослая сборная России, наконец, поехала на чемпионат мира. Из того состава в Медиалигу заехало пятеро: Ещенко, Глушаков, Канунников, Гранат и Жирков. 

На ЧМ Ещенко был основным правым защитником и сыграл в двух матча – с Бельгией и Южной Кореей. В медиафутболе Дед (именно такая надпись на футболке Ещенко) чувствует себя потрясающе: 15 матчей за два сезона. Кстати, в МФЛ-3 команда Ещенко «Бей Беги» добралась до полуфинала – интересно, как далеко заберется в новом сезоне? 

Денис Глушаков отыграл во всех трех матчах ЧМ (206 минут) и сейчас остается профессиональным игроком. Сезон-2022/23 он провел в «Химках» и «Пари НН». В МФЛ-4 36-летний Глушаков заявлен за «БроукБойз». Сыграет ли Глушак? Не факт – он объяснил, что заявился «на всякий случай». Кстати, Глушаков уже играл в Медиалиге – во втором сезоне у Дениса два матча за за Reality.

Максим Канунников – дебютант Медиалиги. Во втором сезоне форвард неожиданно попал в заявку 2Drots, но за «самураев» так и не сыграл. Что это было – до сих пор не ясно. Перед четвертым сезоном 31-летний Канунников перешел в «Чисто Питер» и уже отметился голевым действием – забил с пенальти в стыковом матче. На ЧМ-2014 Канунников неожиданно приехал основным крайним форвардом, сыграл против Алжира (1:1) и Бельгии (0:1), но ни разу не забил.  

Юрий Жирков никогда ранее не играл за медиакоманды, но за неделю до старта МФЛ-4 обнаружился в заявке Fight Nights. Трансфер спродюсировал другой персонаж из нашего списка – Александр Мостовой. В Бразилии Юрий Валентинович сыграл только в первом матче группового этапа. Зато на домашнем ЧМ выходил против Саудовской Аравии, Египта и Испании. Интересно, сколько Fight Nights платит Жиркову? Президент клуба Камил Гаджиев признавался, что Павлюченко получает шестизначную сумму за каждый выход на поле в джерси Fight Nights. 

Владимир Гранат ездил на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, но на поле почти не появлялся – только 75 минут против Испании в 2018-м. В Медиалие Гранат со второго сезона: сначала играл за «Наши Парни», а перед третьим сезоном перешел в «Сахалинец».  

В 2015-м в Чили гремел юниорский чемпионат мира. Сборная России выступила мощно: впервые в истории заняла первое место в группе. Увы, вылетели уже в 1/8 финала от Эквадора U-17. В той сборной России засветились два будущих игрока Медиалиги: Иван Зириков и Егор Денисов.

Голкипер Зириков – звезда медиафутбола. Играет за «БроукБойз», принял участие в трех сезонах Медиалиги, признавался лучшим голкипером МКС-2023. На ЧМ-2015 Зириков провел все матчи в запасе. 

Форвард Егор Денисов оказался в Медиалиге весной 2023-го – его пригласил ФК «Матч ТВ». За команду Генича Денисов отыграл семь матчей и забил 3 мяча. На юниорском ЧМ Денисов подменял Федора Чалова, поэтому сыграл лишь 91 минуту. 

В Медиалигу заглядывают звезды не только из футбола, но и смежных видов спорта – пляжного футбола, футзала, форматов 7х7 и 6х6.  

Сборная России по пляжному футболу – одна из сильнейших в мире, победитель ЧМ-2021. Форвард Андрей Котенев стал одним из открытий того турнира – дебютировал за команду по ходу чемпионата, забил в четвертьфинале против Испании и в полуфинале против Швейцарии.

Котенев уже мелькал в медийном футболе – пять матчей за ФК «10» во втором сезоне. Перед четвертым сезоном 29-летний Котенев стал частью «Народной Команды». Логично – Андрей воспитывался в академии «Спартака», а в пляжном футболе играл за «красно-белых». 

Бонус. Николай Воронин – победитель ЛЧ среди глухонемых.

Полузащитник Николай Воронин – воспитанник академии «Зенита». Но за взрослую команду он так и не сыграл: после окончания академии он пробовал себя в мини-футболе, формате 7x7 и футзале.

Николай – с рождения глухонемой. Поэтому параллельно с российскими командами он уже несколько лет играет за испанский клуб «Уэльва». В его составе Воронин выиграл чемпионат Испании по футзалу и четырежды брал Лигу чемпионов для глухонемых. В медийный футбол Воронин попал перед вторым сезоном по рекомендации Тимощука: два сезона отыграл за GOATS, а перед МФЛ-4 двинул в «Чисто Питер».

Добавит новичкам чемпионский дух?  

Фото: Winline Media Football League; РИА Новости/Михаил Шапаев, Александр Вильф, Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Alain Gadoffre, Ben Radford/Allsport, Stu Forster; Celso Pupo / Fotoarena, Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com, ULMER Pressebildagentur, Marcelo Machado De Melo /Global Look Press; East News/ADRIAN DENNIS / AFP, MARTIN BUREAU / AFP

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