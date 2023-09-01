Жирков, Канунников и еще 12 участников чемпионатов мира зажгут в новом сезоне Медиалиги

Дождались – 2 сентября стартует четвертый сезон Winline Медиалиги.

С каждым сезоном турнир становится сильнее, все больше профессиональных футболистов предпочитают медиафутбол Второй лиге. Уровень настолько вырос, что в четвертом сезоне заявках команд присутствуют 14 участников чемпионатов мира (есть даже победитель!)

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Чемпионат мира по футболу 1994 года стал первым в истории сборной России. Два игрока той сборной теперь в медиафутболе: Дмитрий Кузнецов тренирует 2Drots, Александр Мостовой – Fight Nights. Кузнецов – самый титулованный тренер медиафутбола: двукратный чемпион МФЛ и победитель МКС-2023. Мостовой еще ни разу не выходил в плей-офф со своей командой.

На ЧМ 1994 Россия заняла 3 место в группе с Бразилией, Швецией и Камеруном. Кузнецов сыграл против Бразилии (0:2) и Швеции (1:3)

Мостовой вышел на поле только в игре со сборной Швеции

Кстати, именно в 1994 году Олег Саленко установил рекорд чемпионатов мира по забитым голам в одном матче – 5. Досталось сборной Камеруна. Ждем в Медиалиге?

Через год состоялся молодежный ЧМ. В составе России приехал перспективный 19-летний хавбек Владислав Радимов.

В группе молодежная сборная России заняла второе место, обыграв Сирию (2:0) и дважды сыграв вничью с Катаром (1:1) и Бразилией (0:0), а в четвертьфинале проиграла Испании (0:1). Радимов выходил на поле в каждом матче и отыграл 323 минуты. В 2023-м Радимов дебютирует в Winline Медиалиге в качестве главного тренера «Чисто Питер».

В 1998-м Россия пропустила ЧМ, но через четыре года пробилась на турнир с будущим участником МФЛ-4 – Русланом Пименовым из Starmix.

Пименов отыграл в пяти матчах МФЛ-2 за команду РФС «Наши парни», а сейчас заявлен за Starmix (но стыки пропустил). В 2002-м Руслан Валерьевич сыграл против Японии (0:1) и Туниса (2:0), проведя на поле 135 минут. Увы, на том ЧМ Россия не пробилась в плей-офф.

Следующего чемпионата мира пришлось ждать 11 лет – в 2013-м Россия U-17 пробилась на юниорский ЧМ. В составе той команды играли Буранов Данила («Народная Команда») и Алексей Гасилин («Чисто Питер»). Россия U-17 заняла третье место в группе, разгромив Венесуэлу (4:0), но проиграв Тунису (0:1) и Японии (0:1). В 1/8 финала было поражение от Бразилии (1:3).

В 2013-м Алексей Гасилин был талантливым выпускником академии «Зенита». На ЧМ-2013 форвард отыграл 79 минут, дважды выйдя на замену с Тунисом и Японией. В медийном футболе Алексей давно – играл за «Амкал» (даже забивал в Кубке России!) и «Наши Парни». В домашнем клубе Гасилин будет играть поменьше – «Чисто Питер» представил его как лицо команды, а не игрока.

Хавбек Буранов Данила играл в каждом матче того чемпионата мира, проведя на поле 160 минут. Данила вызывался в сборную из молодежки «Спартака», так что теперь он логично в «Народной Команде». Пока что у Буранова ноль матчей в медийном футболе, четвертый сезон станет дебютным.

В 2014-м взрослая сборная России, наконец, поехала на чемпионат мира. Из того состава в Медиалигу заехало пятеро: Ещенко, Глушаков, Канунников, Гранат и Жирков.

На ЧМ Ещенко был основным правым защитником и сыграл в двух матча – с Бельгией и Южной Кореей. В медиафутболе Дед (именно такая надпись на футболке Ещенко) чувствует себя потрясающе: 15 матчей за два сезона. Кстати, в МФЛ-3 команда Ещенко «Бей Беги» добралась до полуфинала – интересно, как далеко заберется в новом сезоне?

Денис Глушаков отыграл во всех трех матчах ЧМ (206 минут) и сейчас остается профессиональным игроком. Сезон-2022/23 он провел в «Химках» и «Пари НН». В МФЛ-4 36-летний Глушаков заявлен за «БроукБойз». Сыграет ли Глушак? Не факт – он объяснил, что заявился «на всякий случай». Кстати, Глушаков уже играл в Медиалиге – во втором сезоне у Дениса два матча за за Reality.

Максим Канунников – дебютант Медиалиги. Во втором сезоне форвард неожиданно попал в заявку 2Drots, но за «самураев» так и не сыграл. Что это было – до сих пор не ясно. Перед четвертым сезоном 31-летний Канунников перешел в «Чисто Питер» и уже отметился голевым действием – забил с пенальти в стыковом матче. На ЧМ-2014 Канунников неожиданно приехал основным крайним форвардом, сыграл против Алжира (1:1) и Бельгии (0:1), но ни разу не забил.

Юрий Жирков никогда ранее не играл за медиакоманды, но за неделю до старта МФЛ-4 обнаружился в заявке Fight Nights. Трансфер спродюсировал другой персонаж из нашего списка – Александр Мостовой. В Бразилии Юрий Валентинович сыграл только в первом матче группового этапа. Зато на домашнем ЧМ выходил против Саудовской Аравии, Египта и Испании. Интересно, сколько Fight Nights платит Жиркову? Президент клуба Камил Гаджиев признавался, что Павлюченко получает шестизначную сумму за каждый выход на поле в джерси Fight Nights.

Владимир Гранат ездил на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, но на поле почти не появлялся – только 75 минут против Испании в 2018-м. В Медиалие Гранат со второго сезона: сначала играл за «Наши Парни», а перед третьим сезоном перешел в «Сахалинец».

В 2015-м в Чили гремел юниорский чемпионат мира. Сборная России выступила мощно: впервые в истории заняла первое место в группе. Увы, вылетели уже в 1/8 финала от Эквадора U-17. В той сборной России засветились два будущих игрока Медиалиги: Иван Зириков и Егор Денисов.

Голкипер Зириков – звезда медиафутбола. Играет за «БроукБойз», принял участие в трех сезонах Медиалиги, признавался лучшим голкипером МКС-2023. На ЧМ-2015 Зириков провел все матчи в запасе.

Форвард Егор Денисов оказался в Медиалиге весной 2023-го – его пригласил ФК «Матч ТВ». За команду Генича Денисов отыграл семь матчей и забил 3 мяча. На юниорском ЧМ Денисов подменял Федора Чалова, поэтому сыграл лишь 91 минуту.

В Медиалигу заглядывают звезды не только из футбола, но и смежных видов спорта – пляжного футбола, футзала, форматов 7х7 и 6х6.

Сборная России по пляжному футболу – одна из сильнейших в мире, победитель ЧМ-2021. Форвард Андрей Котенев стал одним из открытий того турнира – дебютировал за команду по ходу чемпионата, забил в четвертьфинале против Испании и в полуфинале против Швейцарии.

Котенев уже мелькал в медийном футболе – пять матчей за ФК «10» во втором сезоне. Перед четвертым сезоном 29-летний Котенев стал частью «Народной Команды». Логично – Андрей воспитывался в академии «Спартака», а в пляжном футболе играл за «красно-белых».

Бонус. Николай Воронин – победитель ЛЧ среди глухонемых.

Полузащитник Николай Воронин – воспитанник академии «Зенита». Но за взрослую команду он так и не сыграл: после окончания академии он пробовал себя в мини-футболе, формате 7x7 и футзале.

Николай – с рождения глухонемой. Поэтому параллельно с российскими командами он уже несколько лет играет за испанский клуб «Уэльва». В его составе Воронин выиграл чемпионат Испании по футзалу и четырежды брал Лигу чемпионов для глухонемых . В медийный футбол Воронин попал перед вторым сезоном по рекомендации Тимощука: два сезона отыграл за GOATS, а перед МФЛ-4 двинул в «Чисто Питер».

Добавит новичкам чемпионский дух?

Фото: Winline Media Football League; РИА Новости/Михаил Шапаев, Александр Вильф, Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Alain Gadoffre, Ben Radford/Allsport, Stu Forster; Celso Pupo / Fotoarena, Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com, ULMER Pressebildagentur, Marcelo Machado De Melo /Global Look Press; East News/ADRIAN DENNIS / AFP, MARTIN BUREAU / AFP