«Кардифф» высчитал, что с вероятностью 54-62% не вылетел бы с Салой. И требует компенсацию

«Кардифф» никак не успокоится после трагической смерти форварда Эмилиано Салы – по расчетам валлийцев, с аргентинцем в составе они бы сохранили место в элите и не потеряли бы 104 млн фунтов. И требуют эту сумму с «Нанта».

«Кардифф» ссылается на «ведущих футбольных аналитиков» и говорит об упущенной выгоде

Клуб подсчитал финансовые потери от вылета из АПЛ в сезоне-2018/2019, а также выгоду от будущей перепродажи Салы.

Сумма в 104 млн фунтов – результат «углубленного анализа», проведенного экспертами по правовым вопросам, утверждает адвокат Селин Джонс.

«Если бы Сала мог играть, он неизбежно забивал бы голы в период с января по июнь 2019 года, а «Кардифф» остался бы в АПЛ. – заявила еще на июньских слушаниях Джонс. – Было бы нереально думать, что он не забил бы ни одного гола».

В конце апреля председатель правления клуба Кейт Морган уточнил, что по прогнозам «ведущих футбольных аналитиков» «Кардифф» с Салой не вылетел бы в Чемпионшип с вероятностью 54-62 процента. Как сообщает Daily Mail, аналитики подсчитали ожидаемые голы и очки, которые мог принести футболист во второй половине сезона. Напомним, валлийцы с февраля по май 2019 года потерпели 9 поражений в оставшихся 14 играх сезона и отстали на два очка от спасительного 17-го места.

«Мы найдем время, чтобы изучить новые документы и эти цифры», – ответили адвокаты «Нанта».

«Нант» еще год назад довольно лаконично отреагировал на 100-миллионный иск: «Это новая демонстрация безжалостности «Кардиффа» в этом деле». Французы подали встречный иск о «репутационном ущербе». Сумма не уточняется.

Французский клубу необходимо ответить до 23 сентября.

«Кардифф» уже проиграл в CAS

Коротко предыстория.

В конце января 2019 года «Кардифф» приобрел Салу у «Нанта» за рекордные для клуба 17 млн евро. После медицинского осмотра в Кардиффе аргентинец прилетел во Францию на один день, чтобы попрощаться с партнерами и забрать вещи. При обратном перелете на небольшом одномоторном самолете Piper Malibu над Ла-Маншем произошла авиакатастрофа. Обломки фюзеляжа самолета и тела погибших (в кабине было двое – Сала и пилот) нашли только через две недели недалеко от Нормандских островов на глубине 63 метров.

На момент смерти «Кардифф» не оплатил трансфер, поэтому стороны начали судится .

● В августе 2022 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что «трансфер футболиста был полностью завершен до его смерти», но «Кардифф» обязан выплатить не всю сумму трансфера – только первый транш в 6 млн евро. Валлийцы упирались, но заплатили, когда получили трансферный бан от ФИФА.

● «Кардифф» считает «Нант» ответственным за аварию, поэтому запросил компенсацию (те самые ХХХ млн фунтов) – год назад подали иск в Коммерческий суд Нанта (спортивный арбитраж такие вопросы не рассматривает).

● Соответчиком привлекли агента Уилли Маккея, который занимался переходом.

Перелет организовывал агент без лицензии на самолете с пилотом без лицензии

Со стороны французов в сделке участвовали Уилли Маккей и его сын Марк. У Маккея-старшего тогда не было агентской лицензии, более того, в 2015 году он обанкротился.

Как раз с 2015 года правила ФИФА запрещают клубам и игрокам работать с посредниками без необходимой аккредитации – эти люди не могут вести переговоры и любым другим способом содействовать сделке.

Поэтому формально сделкой по заданию «Нанта» за 10 процентов от суммы трансфера занимался Маккей-младший, у которого такая лицензия была. Фактически же почти все переговоры с игроком и клубами вел Маккей-старший. «Зачем регистрироваться, если зарегистрирован мой сын?» – отвечал Уилли на вопрос The Guardian о работе без аккредитации.

Именно Уилли организовал тот самый трагический перелет. Самолетом управлял пилот без коммерческой лицензии, позволяющей перевозить пассажиров за вознаграждение. Сала ничего об этом не знал.

«Кардифф» посчитал это достаточным, чтобы привлечь Маккея к финансовой ответственности.

Но в феврале этого года клуб снял все претензии к посреднику – достигли соглашения «о поиске истины». Условия конфиденциальны, но, по данным The Guardian, агент согласился предоставить валлийцам (а те – в суд) «определенную информацию и документы» по переходу Салы и обстоятельствах аварии.

Также по инициативе «Кардиффа» с 2020 года прокуратурой Нанта велось отдельное расследование. Маккей настаивает, что не знал, на каком самолете и с каким пилотом полетит Сала.

«Моя семья и я терпели бесконечные необоснованные обвинения, но мы всегда знали, что невиновны в каких-либо правонарушениях, – жаловался он в интервью Sky Sports. – В ходе всех вышеупомянутых расследований мы были признаны невиновными в каких-либо правонарушениях любого рода, приведших к ужасным событиям 21 января 2019 года».

Теперь все финансовые претензии «Кардиффа» только к французскому клубу.

«Наш судебный процесс во Франции против «Нанта» продолжается, и ряд людей помогают нам в поисках истинных причин смерти Эмилиано Сала. – заявляют юристы валлийского клуба. – Наше дело против их агента было лишь частью этого процесса».

Телеграм-канал Игоря Сергеева

Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster, Warren Little, Christopher Lee, Michael Steele