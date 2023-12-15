«Реал Сосьедад», «Лион» и других подозревают в обходе антироссийских санкций. Теперь трансферы из РПЛ под угрозой?

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Российский футбол отрезан от Европы уже почти два года, но не все считают эту изоляцию достаточной. По данным голландского издания Follow The Money, «Реал Сосьедад», «Лион», «Ницца», «Торино», «Удинезе», «ПСВ» и еще 22 клуба могли нарушить санкции при трансферах с РПЛ. Сами по себе сделки с российскими клубами вроде бы не запрещены, речь об отношениях со структурами, собственники или руководители которых входят в различные санкционные списки.

Расследование привлекло внимание больших медиа – о нем рассказали The Athletic, El Pais и Le Monde.

Насколько серьезные это обвинения? Чем они грозят европейским клубам и российскому футболу?

Как вообще работают санкции против российского футбола? И правда, что их обходят?

Скорее не обходят, а адаптируются.

Чтобы не запутаться, разделим спортивные санкции от ФИФА/УЕФА (отстранение от турниров или практика приостановки контрактов легионерами) и общие экономические от Евросоюза/Великобритании/США.

Сейчас нас интересует второе (так как расследование именно об обходе экономических санкций), и здесь важно понимать, что общих санкций против российского футбола нет – есть индивидуальные в отношении клубных акционеров (спонсоров) и руководства.

ЕС уже ввел ограничения для более чем двух тысяч физических и юридических лиц, которым, кроме прочего, запрещено предоставлять активы или средства из ЕС. Простыми словами: любая транзакции из ЕС клубам, чьи владельцы или боссы под санкциями, – нарушение.

Европейские правила предполагают расширение ограничений и на предприятия (в нашем случае клубы), подконтрольные лицам под санкциями.

Американские правила создают меньше проблем российскому футболу, потому что покрывают сделки, которые связаны с США (например, при расчете в долларах), а таких в РПЛ мало. Но есть и точечные ограничения – например, санкции против «Ахмата».

А еще существует неформальное вето на приобретение футболистов из России со стороны национальных федераций или даже клубов.

«Есть полный отказ от взаимодействия от англичан и МЛС, есть «синдром Сассуоло» (итальянцы отказались продавать бразильца Рожерио «Спартаку» из-за нежелания связываться с российским клубом) или того же «Аякса» (история со Сперцяном, от которого тоже отказались по непонятным причинам). Есть отказ от сделок с российскими клубами в Германии, – поделился в интервью «РБК Спорт» известный футбольный агент Герман Ткаченко. – Тенденции все равно негативные, через них нужно проходить. Мы сюда добавим и историю «Ред Булла Брагантино», который не смог совершить сделку с ЦСКА по Капишабе».

И все это помножено на проблемы с переводами за рубеж из-за санкций против банков.

Конечно, российские клубы адаптируются и ищут лазейки. Например:

– приобретают свободных агентов (сразу десять трансферов летом)

– переводят деньги игрокам, чтобы они выкупали контракты (переход Виктора Давилы из «Леона» в «ЦСКА» и Луиса Чавеса из «Пачуки» в «Динамо»)

– приобретают игроков не из клубов ЕС (Бразилия, Турция, Сербия и остальные)

– используют «клуб-мост» (возможный уход Роберта Ренана из «Зенита» в «Вест Хэм» через «Коринтианс»).

Как проводилось расследование?

В расследовании под названием Offside Deals кроме издания Follow The Money участвовали сразу несколько европейских изданий: Le Monde (Франция), El Pais (Испания), Paper Trail Media (Германия), Der Standard (Австрия), De Tijd (Бельгия), Denik N (Чехия), Oštro Hrvatska. (Хорватия), Reporters United (Греция), Daily SME (Словакия) и ICJK (Словакия).

Журналисты сообщают, что проанализировали все международные трансферы российских клубов с марта 2022 года, а информацию о владельцах и директорах получили «из большого количества публичных официальных источников – таких как российский бизнес-реестр и документация клубов».

Они изучили 99 сделок на сумму более 300 млн евро, в которых участвовало 38 клубов ЕС, и сверили, связаны ли российские участники трансферов с людьми из санкционных списков.

Краткий вывод: да, действительно, некоторые из них связаны. Кроме того, к нарушениям ограничений могут быть причастны национальные федерации, которые депонировали (временный депозит до разрешения ситуации) средства, предназначенные для покупок футболистов из России. Сейчас объясним, что это такое.

Есть ли примеры нарушений? Да, но к логике вопросы

Что пишут (здесь и далее – данные ресурса Follow the Money): журналистов смутили трансферы боснийского защитника Дарко Тодоровича (из «Ред Булл Зальцбург») и бразильского полузащитника Камило (из «Лиона») в «Ахмат», а также французского защитника Муссы Сиссако (из «Стандарда») – в «Сочи». Еще «Лион», возможно, договорился с «Ахматом» о 20 процентах от будущей продажи Камило.

Фактчек: смущает, что расследователи в оценке трансферов ссылаются исключительно на данные Transfermarkt (плюс пару непроверяемых инсайдов от агентов) – не самое оптимальное доказательство каких-то сделок, сумм и транзакций.

Более того, журналисты сами заключают, что все указанные переходы могли быть бесплатными – после расторжения контрактов с предыдущими клубами (что не запрещено): «Стандард», «Ред Булл Зальцбург» и «Лион» заявляют, что трансферы прошли без каких-либо денежных операций между ними и Россией».

Директор «Лиона» Винсент Понсо косвенно подтвердил пункт о проценте с перепродажи, но уточнил, что он вступит в силу, только когда (и если) санкции снимут.

В чем же криминал?

Юрист по санкциям Хелен де Линден указывает: «Игрок – это экономический ресурс, и даже его бесплатный переход через расторжение контракта является нарушением».

Что пишут: «Лорьян» заплатил 1,5 млн евро «Рубину» за переход тунисского защитника Монтассара Тальби, хотя «директор» казанцев в санкционном списке Евросоюза, который клуб не проверил должным образом.

Фактчек: расследователи не сообщают имя «директора», но News in France предполагает, что речь о члене правления Дмитрие Конове. Если это действительно так, то есть неувязка. Трансфер состоялся летом 2022 года, а Конов пришел в правление «Рубина» только в начале этого года.

Поэтому пояснение «Лорьяна» выглядит вполне логичным: «Нам не было известно об упомянутых вами санкциях ЕС в отношении кого-либо из членов казанского «Рубина».

Скорее всего, «Лорьян» все проверил – просто летом 2022 года такого руководителя еще не было в клубе.

Важно, что вхождение одного представителя правления в санкционные списки (как в случае с Коновым) автоматически не переносит санкции на клуб. Нужно доказать, что человек/предприятие владеет или контролирует клуб (по правилам УЕФА, это большинство голосов акционеров, единоличное право назначать/смещать менеджмент и принимать другие важные решения).

Что пишут: Как минимум 19 европейских клубов, включая «Болонью», «Торино» и испанский «Реал Сосьедад», с марта 2022 года заключили сделки с клубами, принадлежащими или контролируемыми юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями ЕС.

Напомним: авторы расследования ссылаются на «российский бизнес-реестр и документацию клубов».

Фактчек: большинство российских клубов – акционерные общества или автономные некоммерческие организации. Это значит, что единый государственный реестр (ЕГРЮЛ) не содержит информации об их актуальных акционерах (АО) или членах (АНО) – нет обязанности обновлять такие данные в системе. Смотреть такую информацию в госреестре бесполезно – как правило, это очень устаревшие данные (кроме обновляемой информации о руководителе).

Например, там нет информации, что ВТБ в феврале 2022 года вернул почти сто процентов акций (99,9961%) «Динамо» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо», а ВЭБ.РФ в сентябре того же года передал 77 % акций ЦСКА компании «Баланс Эссет Менеджмент».

В публичной отчетности клубов также нет какой-то подробной информации об акционерах (членах). Раньше можно было зайти с обратной стороны – публичную отчетности самих владельцев («Газпром», РЖД, ВТБ, «Лукойл»), но с марта прошлого года им разрешили не раскрывать информацию об активах и руководстве. Как раз из-за угрозы попадания под санкции.

Например, прошлогодняя смена владельцев «Спартака» не отражается ни в клубной выписке из ЕГРЮЛ, ни в публичной отчетности «Лукойла» за прошлый год.

В таких условиях сложно понять, информацию какой давности использовали расследователи (зарубежные реестры работают по-другому).

Можно предположить такую логику: ВТБ под санкциями, спонсирует «Динамо», у которого «Реал Сосьедад» покупает игрока – нарушение!

Но спонсорство не означает контроль над клубом по правилам ФИФА и УЕФА, а значит юридически испанцы чисты перед своими властями.

«Мы пользуемся услугами испанского банка, они провели собственную проверку и не обнаружили ничего плохого, – заявил представитель «Сосьедада».

Что пишут: Королевская футбольная ассоциация Нидерландов держит на счетах деньги для «Спартака» за переход Гуса Тила в «ПСВ». Все из-за проблем с оплатой. Первый платеж прошел на счет российского клуба в австрийском Raiffeisen, а вот второй завис из-за изменившейся внутренней позиции главного банка «ПСВ» Rabobank. Тогда голландский клуб, чтобы выполнить обязательства, воспользовался рекомендациями УЕФА – временно передал остаток денег за Тиля на депозит федерации, у которой из-за этого могут возникнуть проблемы. Евросоюз запрещает российским юридическим и физическим лицам депозиты более 100 тысяч евро.

Журналисты добавляют, что это не единственный такой случай, в Европе по такому же принципу лежат деньги за 18 трансферов из России.

Фактчек: ПСВ просто следовал рекомендациям УЕФА, чтобы не получить наказание за задержку платежа по трансферу. В случае проблем с транзакциями союз требует от клуба доказательств, что он сделал все возможное для перевода, и депозит на счетах федерации – один из способов.

«Это сделано не для обхода санкций, – заключает представитель УЕФА. – Вышеуказанные меры были призваны обеспечить прозрачное и практичное решение».

«Мы не сделали ничего плохого, – сказал член Европейской ассоциации клубов от Нидерландов Яап ван Бар. – Я думаю, что каждый клуб, у которого были обязательства, поступил так же. Но пока «ПСВ» – единственный, кто открыто заявил об этом».

«Санкции всегда превосходят правила ФИФА и УЕФА, – уверена юрист де Линден. – Поэтому ссылка на правила УЕФА не отменяет ограничения».

Ответ УЕФА: «Средства остались собственностью клубов-должников и будут доступны клубам-кредиторам только тогда, когда ситуация нормализуется, когда санкции снимут».

Важный нюанс: санкциями запрещен прием депозитов на сумму более 100 тысяч евро от российских юридических лиц и граждан (резидентов). Так что ситуация спорная – деньги на депозит в голландскую федерацию передал «ПСВ».

Кроме голландцев только Бельгийская футбольная ассоциация подтвердила, что держит деньги таким же способом. Французы и чехи отрицают наличие депозитов для российских клубов.

Есть ли риск, что трансферы из РПЛ в Европу вообще запретят?

В расследовании очень много перестраховок: «могли», «возможно», «вероятно», «якобы» и «скорее всего». Это означает, что железных доказательств у журналистов нет.

«Регулирование санкций является сложным, – отмечает специалист по международным санкциям Саломе Лемон. – И отсутствие ретроспективного подхода или прецедентного права не позволяет с уверенностью определить, как оно будет применяться».

В серой зоне маятник может качнутся в любую сторону. Пока непонятно, как европейские регуляторы могут оценивать владение и контроль над российскими клубами. Структура санкций сложна и запутанна, поэтому лазейки найдутся всегда, вопрос – насколько широкие.

Пока же ограничения усиливаются. 12 декабря согласована директива о введении уголовной ответственности за обход антироссийских санкций Евросоюза.

Вероятность лишней перестраховки европейских клубов явно растет – при прочих равных они просто выберут игроков за пределами РПЛ, чтобы не нарываться на проблемы.

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев, Григорий Сысоев; Gettyimages.ru/Ricardo Moreira