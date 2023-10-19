Как Ближний Восток захватывает футбол. Составили денежную карту! 💸

Топ-футбол давно взял курс на Ближний Восток, а сейчас вообще ускорился.

Несколько недавних новостей.

● «Реал» заключил сделку с Корпорацией Дубая по туризму и коммерческому маркетингу – поучаствует в развитии экономики города.

● Испанская Ла Лига теперь тоже продвигает туризм в Персидском заливе – в Саудовской Аравии.

● Новые аравийские партнеры появились у «Ньюкасла», «Ромы», «Атлетико».

В общем, пора фиксировать зоны покрытия арабских стран в мировом футболе.

Саудовская Аравия: плюс четыре спонсорских сделки, в АПЛ владеет не только «Ньюкаслом»

В 2016 году приняли программу Vision 2030, в рамках которой инвестируют в «мягкую силу» – спортивные проекты. Конечная футбольная цель – ЧМ-2034. Очевидно, спортивные партнерства и инвестиции будут только расти.

«Ньюкасл»

Все еще флагманский проект страны в европейском футболе.

Ключевая роль в Vision 2030 отведена Суверенному фонду Саудовской Аравии (Public Investment Fund of Saudi Arabia – PIF), одному из богатейших в мире (активы более 770 млрд долларов). Руководит им наследный принц Мухаммед бин Салман.

В 2021 году PIF приобрел контрольный пакет акций «Ньюкасла» с гарантиями, что королевство Саудовская Аравия не будет влиять на клуб.

В клуб уже вложили более 320 млн долларов, общий капитал «Ньюкасла» увеличился до 700 млн.

Постепенно растет спонсорская помощь из Саудовской Аравии. Год назад «Ньюкасл» подписал контракт с платформой электронной коммерции Noon на 9,2 млн долларов в год (здесь и далее – данные SportPro), а этим летом на футболках появилась местная ивент-компания Sela за ежегодные 31,5 млн. Разумеется, обе компании связаны с PIF.

«Шеффилд Юнайтед»

Самый давний саудовский футбольный проект в Европе.

В 2013 году экс-владелец выступающего в третьем дивизионе «Шеффилда» Кевин Маккейб продал 50 процентов акций саудовскому принцу Абдулле бин Мосаад Аль-Сауду за один фунт (1,2 доллара) с обещанными инвестициями в 12,4 млн долларов. В 2019 году компаньоны рассорились, принц выиграл судебный спор – Маккейба обязали продать долю принцу Абдулле всего за 6,2 млн долларов. Капитализация клуба на тот момент составляла более 120 млн долларов.

Последние пару лет поступают новости, что принц хочет избавиться от «Шеффилда», но пока не выходит.

У «Шеффилда» один саудовский партнер – сервис аренды автомобилей Yelo. Условия сделки не разглашались.

Ла Лига

В августе испанская Ла Лига договорилась о глобальном партнерстве с советом по туризму Саудовской Аравии (Visit Saudi) за 21,7 млн долларов в год. Соглашение предусматривает традиционные элементов спонсорства, цифровой контент и совместные мероприятия.

«Атлетико»

Летом «Атлетико» подписал контракт с авиакомпанией Riyadh Air. За логотип на футболках мадридцев государственный авиаперевозчик (принадлежит все тому же PIF) будет платит ежегодные 44 млн долларов до конца сезона-2026/27.

«Альмерия»

Под влиянием Саудовской Аравии уже давно. В августе 2019 года экс-босс главного управления спорта страны Турки Аль-Шейх приобрел клуб за 19,1 млн долларов, назначив генеральным директором клуба соотечественника Мохамеда Аль-Асси.

Сейчас Аль-Шейх возглавляет Главное управление развлечений Саудовской Аравии и занимает министерский пост.

Он привел в клуб линейку саудовских спонсоров: инвестиционную группу Khaled Juffali Co, государственный туристический проект Durrat Al-Arous (Dallah Albaraka), медиагруппу Rotana Group, бренд одежды Ajlan & Bros и сеть быстрого питания Kudu. По разным оценкам за несколько лет капитализация клуба выросла с 30 до 160 млн долларов.

Практически все партнеры связаны с государством – через инвестиции или прямое владение. «Альмерия» даже попала в небольшой скандал: год назад владельцы попытались завысить спонсорские контракты за счет своих структур, вмешалась Ла Лига – после проверки сумму снизили на 87 процентов (c 8 млн евро до 1 млн).

«Рома»

Римляне начали сезон без титульного спонсора – с древнеримским девизом «Сенат и народ Рима» (SPQR) на груди. Теперь там красуется логотип Riyadh Season – проекта по привлечению туристов Главного управления развлечений Саудовской Аравии (того самого, которое возглавляет босс «Альмерии»).

По соглашению, которое также предусматривает один товарищеский матч за сезон в Эр-Рияде, римский клуб заработает 8,4 млн долларов в год.

Другие клубы, связанные с Саудовской Аравией. Босс «Шеффилда» принц Абдулла через компанию United World Group также владеет бельгийским «Берсхотом» (2 дивизион) и французским «Шатору» (3 дивизион).

Слухи. В марте 2023-го Bloomberg поделился, что американцы 777 Partners – владельцы «Дженоа», «Севильи», «Герты» – думают о внешнем капитале для увеличения портфеля футбольных клубов: провели предварительные переговоры в том числе с аравийским фондом PIF. Тогда обсуждалась покупка доли «Эвертона», а в сентябре американцы купили клуб полностью (окончательно оформят до конца года). Есть ли в сделке инвестиции PIF, пока неизвестно, но АПЛ проверит.

В начале сентября The Athletic сообщил, что новый титульным спонсором «Челси» может стать авиакомпания Riyadh Air. В итоге клуб выбрал американский стартап Infinite Athlete за 52,3 млн долларов. Но есть вероятность, что переговоры с саудовским авиаперевозчиком возобновятся перед началом следующего сезона.

Бонус. В июне Лионель Месси заключил трехлетнюю сделку на 25 млн долларов с управлением туризма Саудовской Аравии (Visit Saudi).

По данным NY Times, Месси станет послом процветающей туристической индустрии Саудовской Аравии. Например, предусмотрены ежегодные семейные отпуска в стране (для 20 членов семьи и друзей), продвижение в соцсетях (10 специальных постов в год), участие в рекламных кампаниях.

Ключевой пункт: Месси не может сказать ничего, что могло бы запятнать Саудовскую Аравию.

Объединенные Арабские Эмираты: не только City Football Group

«Ман Сити»

Клуб через холдинг City Football Group и инвестиционную группу ADUG фактически принадлежит члену королевской семьи Арабских Эмиратов шейху Мансуру бен Зайеду аль-Найяну, который с марта этого года еще и вице-президент страны.

Титульный контракт «Ман Сити» с Etihad Airways на 83 млн долларов в год – самый дорогой в мировом футболе. У клуба есть еще шесть спонсоров из ОАЭ. Согласно финансовому отчету за сезон-2021/22, партнерские доходы «Сити» составляют 375,2 млн долларов.

«Реал Мадрид»

Aвиакомпания из ОАЭ Emirates с сентября 2017-го платит мадридцам 73,6 млн долларов в год за логотип на футболке. В 2022 году подписали новый контракт – 294,4 млн долларов до конца сезона-2025/26. Сделка включает рекламу бренда на объектах клуба, а также на цифровых активах. По соглашению «Реал» может получить дополнительные бонусы в размере около 7 млн евро за успешные результаты.

Свежее партнерство с Корпорацией туризма и коммерческого маркетинга Дубая (Visit Dubai) для развития туризма в городе подразумевает брендинг стадиона «Сантьяго Бернабеу» и открытие тематического парка «Реал Мадрид» в Dubai Parks and Resorts. Условия сделки не разглашаются.

«Арсенал»

Та же Emirates красуется на форме «Арсенала» уже 17 лет. Но сделку заключили еще в ноябре 2004 года, когда авиакомпания покупала права на название нового стадиона клуба за 116 млн евро. В 2012 году сделку по стадиону продлили до 2028 года.

В начале августа заключен новый титульный контракт: 290 млн евро до конца сезона-2027/28. Цвета «Арсенала» украшают несколько самолетов Emirates, запущена программа Global Gooners, которая дарит болельщикам клуба со всего мира авиаперелеты и билеты на матчи.

В сентябре «Арсенал» объявил о партнерстве с ведущим застройщиком элитной недвижимости Дубая Sobha Realty. Партнерство включает в том числе и развитие спортивной индустрии в Дубае, включая молодежные футбольные клубы, турниры и семинары. Финансовые условия сделки неизвестны.

«Милан»

В декабре 2022 года «Милан» и Emirates договорились о продлении партнерства. Новое соглашение предполагает, что «Милан» усилит представительство на Ближнем Востоке – например, откроет офис в Дубае. По разным оценкам, пятилетний контракт предусматривает выплаты 37 млн долларов в год.

«Лион»

Снова Emirates. Снова титульный спонсор. Работают с сезона-2021/22. Сумма сделки 22 млн долларов в год.

«Сельта»

С ноября 2021 года галисийцы сотрудничают с национальной инвестиционной компанией из Дубая AIX Investment Group. Официальное трехлетнее партнерское соглашение включает продвижение и рекламу на глобальном уровне, а также логотип на рукаве. Финансы не раскрываются.

«Жирона»

Не секрет, что клуб-открытие этого сезона Ла Лиги вместе с «Ман Сити» входит в City Football Group (47% акций клуба). Удивляет другое – ни одного спонсора из ОАЭ.

Другие клубы, связанные с ОАЭ. В империю City Football Group входят также команды низших лиг «Палермо» (Италия), «Труа» (Франция), «Ломмел» (Бельгия).

Авиакомпания Emirates в Европе спонсирует португальскую «Бенфику» и греческий «Олимпиакос».

Катар: «ПСЖ» и пустота (пока)

«ПСЖ» принадлежит компании Qatar Sports Investments (QSI) из Дохи, – дочке суверенного фонда благосостояния Катара (Qatar Investment Authority). QIA подотчетен Высшему совету по экономическим вопросам и инвестициям под председательством эмира Катара Тамима бен Хамада Аль-Тани.

На футболках красуется лого Qatar Airways за 73,6 млн долларов в год. У клуба еще целых шесть катарских партнеров – сумма контрактов более 320 млн долларов в год.

Другие клубы, связанные с Катаром. В октябре 2022 года QSI купил 21,67% акций «Браги» за более чем 106 млн долларов

Слухи. Этим летом у авиакомпании Qatar Airways истек контракт с «Баварией», взамен могут подписать «Интер».

И да, катарский шейх Джасим бин Хамад Аль-Тани вроде как торговался за «Ман Юнайтед». По данным Фабрицио Романо, его предложение в 7 млрд долларов отвергли.

У футбольных партнерств ОАЭ и Катара много общего

Партнерские пакеты «Ман Сити» и «ПСЖ» очень похожи – будто составлены по одной методичке.

Не знаем, кто кого косплеит, но совпадения впечатляют. «Сити» и ПСЖ традиционно не раскрывают детали спонсорских контрактов.

В европейский футбол вошли еще Бахрейн и Оман, Кувейт ищет варианты

В июле «Челси» заключил трехлетнее соглашение с национальной авиакомпанией Oman Air на общие 12 млн долларов. Оно предусматривает рекламу на стадионе в матчдэй и совместные социальные проекты.

Летом 2020 года Королевство Бахрейн приобрело 20 процентов акций клуба «Париж» из второго дивизиона Франции. На футболках появились надписи «Победоносный Бахрейн», на стадионе – «Открой для себя Бахрейн». Скорее всего, выбор не случаен: в 1970 году ФК «Париж» объединился со «Стад Сен-Жермен» – получился «ПСЖ». В 1972 году «Париж» отпочковался, а «ПСЖ» так и остался «ПСЖ». Кажется, при поиске клуба в Европе королевство вдохновлялось соседями из Катара.

Титульный спонсор «Бешикташа» – международная криптобиржа Rain из того же Бахрейна. Логотип на футболке оценили в 6,5 млн долларов в год.

Национальная авиакомпания Кувейта Kuwait Airways год назад вела переговоры с другим турецким грандом – «Галатасараем». Не сложилось – возможно, пока.

Выделяются два спонсорских направления – авиация и туризм. Почему?

По данным журнала The Economist, одна из основных причин поддержки спортивных проектов Ближним Востоком – развитие туризма. Национальные авиакомпании – важнейший инструмент освоения новых рынков.

В мире авиаперевозок очень важна узнаваемость бренда, отсюда ориентация на топ-клубы, обязательная реклама на футболках и иногда переименованные стадионы.

Четыре из топ-5 крупнейших титульных контрактов заключены с ближневосточными авиакомпаниями: Etihad Airways («Ман Сити»), Emirates («Реал» и «Арсенал») и Qatar Airways («ПСЖ»). Где-то недалеко свежее соглашение «Атлетико» с аравийской Riyadh Airways .

Распространено мнение, что покупка и спонсирование европейских футбольных клубов – обычное отмывание репутации через спорт (sportwashing).

«Правительство Саудовской Аравии проводит политику, согласно которой они улучшают имидж правительства с помощью спорта, и мы все несем за это ответственность, – говорил босс Ла Лиги Хавьер Тебас в 2020 году после согласия Испанской федерации футбола провести Суперкубок Испании в Эр-Рияде. – Одно дело продать наши права на вещание, а другое – поехать в ту страну, где есть проблемы с правами человека. Деньги – это не единственное, что имеет значение».

Теперь сама лига сотрудничает с советом по туризму Саудовской Аравии, то есть приглашает всех поехать туда.

Видимо, что-то изменилось.

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno, Stu Forster, Gonzalo Arroyo Moreno, Michael Regan, Francois Nel; eastnews.ru/Felice Calabro/Elif Romain Biard, Ozturk Ozgoncu