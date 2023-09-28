Агент Тен Хага привел в «МЮ» двух игроков – в клубе беспокоятся. У тренера проблемы?

Разбор Игоря Сергеева.

Daily Mail сообщает, что некоторые сотрудники «МЮ» обеспокоены растущим влиянием голландского агента Кеса Воса на трансферы. Его агентство SEG сопровождало две летних сделки – покупка у «Аталанты» Расмуса Хейлунда за 75 млн евро и аренда у «Фиорентины» Софьяна Амрабата за 10 млн (опция выкупа 25 млн).

Настораживает, что эта же компания ведет дела главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, а еще там трудится аналитиком сын коуча – Найджел.

Конфликт интересов? Именно!

Что такое конфликт интересов в футболе?

Конфликт интересов – это ситуация, при которой у человека с определенными полномочиями может возникнуть заинтересованность в том, какое рабочее решение принять – исходя из личной выгоды или выгоды партнеров/родственников. Это по умолчанию влияет на его объективность, независимость и беспристрастность.

Чаще всего конфликт интересов подразумевает финансовые интересы, но не ограничивается ими.

Кодекс этики ФИФА сообщает, что «второстепенные интересы» включают получение любых возможных преимуществ. Запрещено участвовать в принятии решений, когда появляется даже потенциальный конфликт интересов (сама вероятность его наступления).

Положения о конфликте интересов должны включаются в соответствующие регламенты национальных футбольных ассоциаций (например, они есть в правилах Футбольной ассоциации Англии). Нормы распространяются на всех: менеджеров, тренеров, агентов, игроков и судей.

Собираем конфликтную формулу на примере «МЮ»:

1. Кес Вос (агентство SEG) – агент тренера «МЮ» Эрика тен Хага (как минимум, со времен работы в «Аяксе») – то есть между ними есть финансовые взаимоотношения.

2. «МЮ» этим летом приобрел двух клиентов SEG – Расмуса Хейлунда за 75 млн евро и Софьяна Амрабата. Финансовая заинтересованность Воса в сделках очевидна.

3. Участие Тен Хага в этих сделках со стороны клуба на любых этапах – поиск, рекомендации и/или согласование – по умолчанию деятельность в интересах своего агента. Это классический конфликт интересов. То, что в SEG работает сын главного тренера «МЮ», только усугубляет этическую дилемму.

Важно: конфликтом интересов считается как участие в трансферах, так и работа тренеров/менеджеров и игроков из одного агенства в одной команде. Таких историй в современном футболе немало, но каждый такой случай должен быть своевременно урегулирован.

Легкомысленно относиться к этим нормам не стоит, в большинстве случаев неразрешенный конфликт интересов – железное основание для увольнения и штрафных санкций.

SEG работает с Тен Хагом, Ван Боммелем и Гвардиолой, клиентская связка тренер-игрок есть даже в Боснии

Sports Entertainment Group (SEG) основали Алекс Крус и Кес Вос в 2000 году в Нидерландах. Штаб-квартира находится в Амстердаме, офисы – в Берлине, Барселоне, Лондоне и Сан-Паулу.

Агентство сопроводило более 2200 трансферных и контрактных сделок. В списке клиентов почти 300 игроков (здесь и далее – данные Transfermarkt), самые дорогие из которых вингер «Ливерпуля» Коди Гакпо и упомянутый новичок «МЮ» Расмус Хейлунд.

Вос в свое время приводил в «МЮ» Робина ван Перси, Мемфиса Депая и Дэйли Блинда, а также сопровождал назначение клиента Эрика тен Хага на пост главного тренера «МЮ» в мае 2022 года.

Тренер плюс игроки в одном клубе для SEG – не новость. Сразу в семи клубах – от голландского «Эммена» до боснийского «Железничара» – сложилась такая связка.

Кроме «МЮ» наиболее интересны ситуации в «Ман Сити» (Пеп Гвардиола + Серхио Гомес), «Антверпене» (Марк ван Боммел + Арбнор Муя), а также бывшем клубе Тен Хага – «Утрехте» (Рон Янс + Йенс Торнстра, Барт Рамселар, Зидан Икбал).

В штате SEG более 140 агентов в 40 странах мира. Мы уже упоминали, что там работает Найджел тен Хаг – сын Эрика тен Хага пришел в агентство в октябре 2022 года (уже после назначения Эрика в «МЮ»). До этого он работал скаутом «Аякса».

В декабре 2021 года в состав акционеров SEG вошел брат и агент Пепа Гвардиолы – Пере. Сайт агентства хвастался, что Пере «принес с собой весь свой клиентский портфель и мощную международную футбольную сеть».

«Нашу семью всегда связывали особые отношения с голландским футболом», – сообщил Гвардиола-младший.

Пере Гвардиола с 2020 года возглавляет совет директоров «Жироны» – клуба, входящего вместе с «Ман Сити» в одну экосистему City Football Group. В данный момент за «Жирону» выступают два клиента SEG – вингер Виктор Цыганков и защитник Дэйли Блинд.

Так что пересечения интересов не ограничиваются только тренерским уровнем.

Похоже, мировой рекорд «тренер-игроки» из одного агентства в клубе установлен в России

В клубах встречаются и клиенты других агентств. Случай с «МЮ» не уникален даже на уровне АПЛ.

При упоминании словосочетания «агентский клуб» первая ассоциация – многолетняя португализация «Вулверхэмптона» через агентство Жорже Мендеша Gestifute. По информации The Athletic, этим летом в клубе решили окончательно отойти от «модели Мендеша» – главным тренером назначили независимого Гэри О’Нила. Сейчас там осталось только шесть клиентов Gestifute. Для сравнения – под руководством Нуну Эшпириту Санту (клиента Мендеша) в сезоне-2020/21 за клуб играли 11 клиентов португальца.

Но даже это не рекорд. Согласно последней редакции реестра аккредитованных посредников РФС, в «Крыльях» целых 17 клиентов Павла Андреева – главный тренер Игорь Осинькин и 16 игроков (с учетом молодежных команд). При этом еще двое – Денис Якуба и Владислав Шитов – отсутствуют в списке РФС, но числятся клиентами Андреева в Transfermarkt.

Трудно себе представить, что в серьезных лигах Европы есть еще один такой клуб.

Так что же делать во всех этих конфликтных ситуациях?

Конфликт интересов возможно (и необходимо!!!) урегулировать

Сразу выведем из под удара агентов – в таких случаях как в «МЮ» у них не возникает конфликт интересов.

Правила по деятельности посредников ФИФА считают за конфликт интересов только «двойное представительство» – агент может действовать только от имени одной стороны при трансфере (игрока/тренера или клуба). В Англии агенты обязаны уведомлять о потенциальном конфликте интересов. Но даже здесь есть исключение – двойное представительство возможно с письменного согласия всех сторон.

А вот тренеры обязаны раскрывать любые отношения, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

Например, если тренер предупреждает руководство, что у него с подписываемым игроком один агент, то к нему нет вопросов. Те же требования к игрокам. Дальше решают боссы клуба.

Выше мы расписали пример идеального мира – как в Football Manager. Но в реальном футбольного бизнесе все сложнее. Источники в «МЮ» сообщили Daily Mail, что топ-клубы часто поддерживают тесные связи с определенными агентствами благодаря личным отношениям сотрудников (например, тренеров) – это дает преимущества на трансферном рынке.

«Жирона» сенсационно лидирует в Ла Лиге, «Крылья Советов» – вторые в РПЛ, чемпион Бельгии «Антверпен» – играет в группе Лиги Чемпионов. Сама ситуация агент-тренер-игроки не фатальна. Главное, чтобы все было прозрачно.

«Здесь не может быть конфликта интересов, потому что мы с самого начала очень хорошо договорились обо всем – каким образом сотрудничаем», – отреагировал Эрик тен Хаг на ситуацию в «МЮ».

Сообщается, что боссы «МЮ» в курсе потенциального конфликта интересов, их все устраивает. Странно, если бы они за год забыли, какой именно агент привел Тен Хага в клуб.

Кажется, это был запланированный и вполне управляемый конфликт интересов.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Michael Regan, Gonzalo Arroyo Moreno, Lewis Storey