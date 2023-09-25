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Расследование Игоря Сергеева.

Загадочные букмекеры наводняют АПЛ.

Совсем недавно мы разбирали странного азиатского беттинг-партнера «Ман Сити». Похоже, новый азартный спонсор «Челси» – еще более таинственный незнакомец.

Kaiyun cотрудничает с «Реалом» и «Интером», но никто не знает владельцев. Клубы путают имя директора, которого никому не показывают

Азиатский бренд Kaiyun Sports зашел на европейский футбольный рынок год назад в максимально агрессивном стиле. Сразу очень много партнерств.

Сотрудничество с «Астон Виллой» и «Боруссией» не продлилось дольше сезона (по крайней мере, они пропали из раздела партнеров на сайтах). Ютуб-канал Kaiyun еще хвастается партнерством с «Миланом», «Атлетико Мадрид» и «Лестером», но клубы это не подтверждали.

Все равно внушительный список. Но присмотримся поближе.

1. Клубы аккуратно избегают связь Kaiyun с азартными играми – чаще всего используют широкое понятие «спортивная диджитал-платформа». Только «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» прямо называли Kaiyun азиатским букмекерским брендом.

Сайт «диджитал-платформы» характеризует свою деятельность как поставщик онлайн-услуг на китайском рынке, включая онлайн-казино, ставки на спорт и «любовные игры» (что бы это не значило).

2. Явно преувеличена репутация компании. «Гладбах» пишет, что Kaiyun «на протяжении многих лет занимает активную позицию в мире спорта», «Ноттингем» рассказывает об известной во всей Азии ведущей цифровой спортивной платформой.

До прошлого лета не было никаких публичных упоминаний этого бренда. Сайт букмекера сообщает: Kaiyun основан только в 2022 году. Бренд не представлен ни в одном из рейтингов азиатских и китайских поставщиков азартных игр. Головной сайт kaiyun.com до августа 2022-го выглядил так.

Информационный бизнес-ресурс Crunchbase пишет, что Kaiyun до сих пор занимается производством и художественной обработкой стеклянных и керамических изделий со штаб-квартирой в районе Байюнь города Гуанчжоу в Китае.

Скриншот с сайта Crunchbase

Страница компании в Linkedin только запутывает: Kaiyun якобы базируется в Гонконге, нет ни одного сотрудника.

3. Нет информации о владельцах и менеджменте. Клубы представляют Kaiyun без традиционных фото с подписанием контрактов, пожиманием рук или презентацией футболок с логотипом нового спонсора.

На ютуб-канале букмекера (149 подписчиков) размещен ролик роскошной церемонии подписания соглашения с «Реалом» в мадридском Teatro Goya с участием легенд клуба – Эмилио Бутрагеньо и Роберто Карлоса. От имени Kaiyun выступает неназванный мужчина.

Он же появляется в других роликах – например, представляет легендарных Алессандро Дель Пьеро и Уэйном Руни как амбассадоров бренда.

Нам удалось захватить на одном из видео табличку с его именем – это некто Sanjar Karataev. Тупик, с таким именем и фамилией в интернете есть лишь студент стоматологического факультета Филиппинского университета в Маниле (запомним Филиппины, это важно) и страничка в соцсети для криптовалютчиков eToro вот с таким фото.

Фото с сайта eToro

Использование актеров и моделей для таких съемок – подозрительная, но уже обычная практика. В промо-ролике азиатского букмекера 8Xbet (партнер «Ман Сити») Daily Mail опознал модель нижнего белья из Лондона по имени Жасмин.

Более удивительные истории начинаются дальше. В релизе «Гладбаха» от имени Kaiyun Sports выступает директор по маркетингу Байрон Ховард, у «Кристал Пэлас» – Брайан Ховард, у «Байера» – Шон Ховард, у «Реала» и «Ноттингема» – Бирн Ховард. Как-то многовато альтер-эго.

Ни одного из этих Ховардов с привязкой к азиатскому букмекеру в интернете нет. The Athletic сообщает, что «Ноттингем Форест» не ответил на запрос дополнительной информации по Бирну Ховарду.

Регистрация в офшоре, лицензии на Филиппинах и рынок в Китае, где запрещены ставки на спорт

У Kaiyun короткая история и много пробелов в портрете, но это реально существующий букмекер. Уточнение: у него хотя бы есть сайт и мобильное приложение.

Сайт на китайском языке сообщает, что бренд зарегистрирован на Kering Entertainment ltd – «международно признанную юридическую компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах» . Не совсем ясно кем именно признанную, да и мы не найдем реальных бенефициаров и достоверную финансовую информацию об этом офшоре. Идем дальше.

Найти мобильное приложение Kaiyun в App Store или Google Play не удалось, но его можно скачать через сайт по QR-коду. Недавно мы разбирали такой же подход азиатского букмекера 8Xbet – партнера «Ман Сити». Ничего неожиданного.

Игорные лицензии Kaiyun выданы регуляторами Мальты и Филиппин – это одни из самых быстрых и дешевых юрисдикций для онлайн-беттинга.

Ресурс SimilarWeb показывает, что 97,6 процентов летних посещений сайта kaiyun.com было из Китая.

В Китае запрещены ставки на спорт. Онлайн-букмекеры обходят правила через лицензии, например, на Филиппинах (как Kaiyun) или Кюрасао (8Xbet). Сама онлайн-платформа размещается на зарубежных серверах на целевом языке – в нашем случае китайском.

«Хотя это технически незаконно и, следовательно, подвергается строгой цензуре, китайцы могут получить доступ к сайтам, используя VPN, – поделился с BBC доктор Джонатан Салливан, китаист из Ноттингемского университета. – Эти фирмы не могут находиться в Китае, поэтому некоторые из них базируются в офшорах на Филиппинах».

АПЛ очень популярна в Китае, игры транслируются по телевидению бесплатно.

«Букмекерам нужно пробиться к потенциальным китайским потребителям, а реклама азартных игр незаконна. Нужен обходной путь, – добавляет Салливан. – Что может быть лучше, чем реклама на футболках, которые команды носят во время игр АПЛ? »

Похоже, это клон других китайских букмекеров, с которыми были проблемы у топ-клубов. В том числе у «Челси»

В декабре прошлого года другой азиатский букмекер Yabo назвал Kaiyun собственным брендом, созданным перед чемпионатом мира 2022 года: «Компания инвестировала значительные средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы создать самый совершенный спортивный бренд – Kaiyun Sports».

Букмекер Yabо – бывший партнер «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Монако». Его официальным амбассадором в Азии был Стивен Джеррард. Yabo ворвался в европейский футбол в 2018 году и резко пропал в 2021-м.

«Компания Yabo Sports исчезла как утренний туман с парижского пейзажа» , – написал французский Eurosport.

Исчез из-за серьезных проблем с законом. По данным Josimar, клиенты Yabo потеряли около полумиллиона евро и пожаловались в полицию китайской провинции Сычуань.

Ошеломительные итоги расследования: в Yabo Sports работала сеть из 80 тысяч (!) агентов, ответственных за набор клиентов (5,6 млн только в Китае) и получение ставок. Арестовали более 40 подозреваемых, и китайские власти изъяли эквивалент 220 млн долларов, что лишь небольшая часть от оценочной серой прибыли в 15 млрд.

И да. «Генеральный директор» Дин Хоукс, позировавший на сделках с «МЮ», «Баварией» и «ПСЖ», оказался актером из китайского рекламного агентства.

Сейчас сайт букмекера Yabo сообщает, что «обслуживает новых и старых пользователей с помощью продуктов Kering» (= Kaiyun) и просто перенаправляет вас на свежий ресурс Kaiyun. Незамысловатый китайский ребрендинг.

Но Kaiyun выглядит еще и полным клоном другого китайского букмекера LeYu. Например, на сайте «Гладбаха» в релизе просто заменили логотип.

Интерфейсы сайтов выглядят практически идентичными.

А разделы информации о компании повторяются слово в слово – отличаются только названия.

Букмекер LeYu тоже попадал в неприятную ситуацию, когда был партнером…«Челси».

В декабре 2021 года The Athletic выяснил, что в спонсорском соглашении «Челси» с игорной фирмой LeYu Sports участвовало несколько посредников, которые использовали стоковые изображения для создания профилей в LinkedIn.

Один из «сотрудников» LeYu в профиле использовал фото актера корейского происхождения Дэниэла Хенни из супергеройского блокбастера «Люди Икс: Начало: Росомаха», представители которого ранее предупреждали о том, что самозванцы используют его фотографию в мошеннических целях. После расследования The Athletic профиль был спешно удален. Конечных бенефициаров конторы так и не нашли.

Позже букмекер буднично исчез из списка партнеров «Челси».

В Англии Kaiyun работает под лицензией другой компании, которую подозревают в связях с китайской «триадой»

Для того, чтобы быть вне подозрений на территории Великобритании, азиатские букмекеры используют популярную лазейку.

Мы проверили домен kaiyun.co.uk через реестр лицензий британской Комиссии по азартным играм – он значится в перечне адресов другого лицензиата TGP Europe Limited в статусе White Label.

White Label – это вид сублицензирования, который включает в себя целый пакет готовых решений под брендом компании. Например, программное обеспечение (платформа, дизайн сайта, хостинг и функционал), платежные системы, игровой контент и юридическая поддержка. То есть когда тебе очень хочется легально попасть в какую-то игорную юрисдикцию, но не очень хочется сильно заморачиваться.

Легальное присутствие на британском рынке создает видимость респектабельности, а также право размещать рекламу на стадионах, форме и так далее. Это одно из ключевых условий для букмекеров.

Скорее всего, Kaiyun Sport не претендует на завоевание английского букмекерского рынка: британская версия сайта уже больше года находится в стадии разработки.

Что ж, Coming your way soon… Но это не точно.

Кстати, домены leyubet.co.uk и yabo.uk также работали в Англии по сублицензии компании TGP, но сейчас они уже в «неактивном» статусе.

Компания TGP Europe Limited, под крылом которой работает Kaiyun, в феврале этого года получила штраф 316 тысяч фунтов от британской комиссии по азартным играм за нарушение пунктов по мерам борьбы с отмыванием денег, в том числе операторами из иностранных юрисдикций.

TGP Europe Limited с острова Мэн – непростая компания. В ее портфолио White Label входит восемь азиатских букмекеров-партнеров одиннадцати клубов АПЛ.

Мы уже разбирали криминальный след TGP в тексте про партнера «Сити», но придется повториться. Клубы сами выбирают себе шаблонных партнеров.

По данным Daily Mail, британские парламентарии в январе этого года обратились в АПЛ с призывом расследовать связи TGP с незаконной букмекерской деятельностью в Азии.

Причина: в Макао к 18 годам был приговорен китайский миллиардер Элвин Чау по обвинению в более чем 100 преступлениях, связанных с незаконными азартными играми, на сумму более 85 млрд фунтов. Чау связывают с китайской «триадой».

До ареста в 2021 году он контролировал обширную империю азартных игр под различными брендами SunCity, которая ранее сотрудничала с TGP Europe для выхода на британский рынок. По данным Josimar, этим связь не ограничивалась – SunCity принадлежала TGP Holdings Ltd (материнская компания TGP Europe).

Суть подозрения: TGP Europe позволила ряду азиатских букмекерских контор, контролируемых китайским криминалом (если они зарегистрированы в офшорах), создать базу в Великобритании для рекламы своих брендов через клубы АПЛ, что легализует их в глазах клиентов.

«Репутационный ущерб для АПЛ может быть весьма значителен, и к этому риску нельзя относиться легкомысленно, – говорит Сэр Иан Дункан Смит, заместитель председателя Всепартийной парламентской группы. – Клубы должны знать, кто является бенефициарными владельцами этих азиатских брендов, а также проверять откуда берутся десятки миллионов фунтов, которые льются в их казну».

Комиссия по азартным играм отказалась сообщить Daily Mail, проводилось ли какое-либо открытое расследование в отношении TGP Europe.

Представитель АПЛ заявил, что «партнеры-букмекеры клубов лиги регулируются и лицензируются комиссией по азартным играм и обязаны соблюдать правила». Круг замкнулся.

Всепартийная парламентская группа обещала провести собственное расследование, если ее не устроят ответы комиссии по азартным играм и лиги. Результаты пока неизвестны.

Но, похоже, эта лавочка и так скоро закроется – с сезона-2026/27 в АПЛ будет запрещено размещать логотипы любых букмекеров на груди. Вряд ли реклама только на британских стадионах заинтересует офшорных буков.

Летом фаны «Челси» выступили против сделки с букмекером Stake, нового беттинг-партнера клуб как будто стесняется

Прямо сейчас сделки даже с непрозрачными букмекерами не являются незаконными в Великобритании. Но определенное беспокойство присутствует. Штампованные сайты, владельцы в забвении, шаблонные презентации с моделями и актерами…Кажется, клубы не хотят замечать странное в обмен на легкие доходы.

В июне «Челси» рассматривал партнерство с беттинговой платформой Stake.com, но вмешались фаны. Траст болельщиков «Челси» выступил против сотрудничества с онлайн-букмекером, позицию поддержали 77% опрошенных фанатов клуба. Тогда сделка не состоялась.

Склейка.

На днях на сайте «Челси» появился релиз о новом партнерстве с «лидером спортивно-развлекательной индустрии» Kaiyun Sports, который «стремится предоставить болельщикам еще больше спортивных развлечений класса люкс».

Но пришлось постараться, чтобы найти этот люксовый релиз. Его нет в разделе последних новостей клуба (находится только через поисковую строку), о сделке не писали медиа (возможно, пока). У сообщения нет даты, но ресурс Wayback Machine показывает, что страница была создана 20 сентября. В английской версии сайта Kaiyun отсутствует в разделе партнеров, появляется только при переходе на китайский, индонезийский или тайский языки. Похоже, клуб не очень хочет широко афишировать сделку.

Нет ни деталей соглашения, ни фото с церемонии подписания контракта, ни фамилий владельцев. Обошлись даже без очередной реинкарнации директора Шона-Бирна-Байрона Ховарда.

Кажется, что Kaiyun однажды просто исчезнет как утренний туман с лондонского пейзажа.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Kevin Frayer