Странный букмекер спонсирует «Реал» и «Челси». Что с ним не так
Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).
Расследование Игоря Сергеева.
Загадочные букмекеры наводняют АПЛ.
Совсем недавно мы разбирали странного азиатского беттинг-партнера «Ман Сити». Похоже, новый азартный спонсор «Челси» – еще более таинственный незнакомец.
Kaiyun cотрудничает с «Реалом» и «Интером», но никто не знает владельцев. Клубы путают имя директора, которого никому не показывают
Азиатский бренд Kaiyun Sports зашел на европейский футбольный рынок год назад в максимально агрессивном стиле. Сразу очень много партнерств.
Сотрудничество с «Астон Виллой» и «Боруссией» не продлилось дольше сезона (по крайней мере, они пропали из раздела партнеров на сайтах). Ютуб-канал Kaiyun еще хвастается партнерством с «Миланом», «Атлетико Мадрид» и «Лестером», но клубы это не подтверждали.
Все равно внушительный список. Но присмотримся поближе.
1. Клубы аккуратно избегают связь Kaiyun с азартными играми – чаще всего используют широкое понятие «спортивная диджитал-платформа». Только «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» прямо называли Kaiyun азиатским букмекерским брендом.
Сайт «диджитал-платформы» характеризует свою деятельность как поставщик онлайн-услуг на китайском рынке, включая онлайн-казино, ставки на спорт и «любовные игры» (что бы это не значило).
2. Явно преувеличена репутация компании. «Гладбах» пишет, что Kaiyun «на протяжении многих лет занимает активную позицию в мире спорта», «Ноттингем» рассказывает об известной во всей Азии ведущей цифровой спортивной платформой.
До прошлого лета не было никаких публичных упоминаний этого бренда. Сайт букмекера сообщает: Kaiyun основан только в 2022 году. Бренд не представлен ни в одном из рейтингов азиатских и китайских поставщиков азартных игр. Головной сайт kaiyun.com до августа 2022-го выглядил так.
Информационный бизнес-ресурс Crunchbase пишет, что Kaiyun до сих пор занимается производством и художественной обработкой стеклянных и керамических изделий со штаб-квартирой в районе Байюнь города Гуанчжоу в Китае.
Страница компании в Linkedin только запутывает: Kaiyun якобы базируется в Гонконге, нет ни одного сотрудника.
3. Нет информации о владельцах и менеджменте. Клубы представляют Kaiyun без традиционных фото с подписанием контрактов, пожиманием рук или презентацией футболок с логотипом нового спонсора.
На ютуб-канале букмекера (149 подписчиков) размещен ролик роскошной церемонии подписания соглашения с «Реалом» в мадридском Teatro Goya с участием легенд клуба – Эмилио Бутрагеньо и Роберто Карлоса. От имени Kaiyun выступает неназванный мужчина.
Он же появляется в других роликах – например, представляет легендарных Алессандро Дель Пьеро и Уэйном Руни как амбассадоров бренда.
Нам удалось захватить на одном из видео табличку с его именем – это некто Sanjar Karataev. Тупик, с таким именем и фамилией в интернете есть лишь студент стоматологического факультета Филиппинского университета в Маниле (запомним Филиппины, это важно) и страничка в соцсети для криптовалютчиков eToro вот с таким фото.
Использование актеров и моделей для таких съемок – подозрительная, но уже обычная практика. В промо-ролике азиатского букмекера 8Xbet (партнер «Ман Сити») Daily Mail опознал модель нижнего белья из Лондона по имени Жасмин.
Более удивительные истории начинаются дальше. В релизе «Гладбаха» от имени Kaiyun Sports выступает директор по маркетингу Байрон Ховард, у «Кристал Пэлас» – Брайан Ховард, у «Байера» – Шон Ховард, у «Реала» и «Ноттингема» – Бирн Ховард. Как-то многовато альтер-эго.
Ни одного из этих Ховардов с привязкой к азиатскому букмекеру в интернете нет. The Athletic сообщает, что «Ноттингем Форест» не ответил на запрос дополнительной информации по Бирну Ховарду.
Регистрация в офшоре, лицензии на Филиппинах и рынок в Китае, где запрещены ставки на спорт
У Kaiyun короткая история и много пробелов в портрете, но это реально существующий букмекер. Уточнение: у него хотя бы есть сайт и мобильное приложение.
Сайт на китайском языке сообщает, что бренд зарегистрирован на Kering Entertainment ltd – «международно признанную юридическую компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах». Не совсем ясно кем именно признанную, да и мы не найдем реальных бенефициаров и достоверную финансовую информацию об этом офшоре. Идем дальше.
Найти мобильное приложение Kaiyun в App Store или Google Play не удалось, но его можно скачать через сайт по QR-коду. Недавно мы разбирали такой же подход азиатского букмекера 8Xbet – партнера «Ман Сити». Ничего неожиданного.
Игорные лицензии Kaiyun выданы регуляторами Мальты и Филиппин – это одни из самых быстрых и дешевых юрисдикций для онлайн-беттинга.
Ресурс SimilarWeb показывает, что 97,6 процентов летних посещений сайта kaiyun.com было из Китая.
В Китае запрещены ставки на спорт. Онлайн-букмекеры обходят правила через лицензии, например, на Филиппинах (как Kaiyun) или Кюрасао (8Xbet). Сама онлайн-платформа размещается на зарубежных серверах на целевом языке – в нашем случае китайском.
«Хотя это технически незаконно и, следовательно, подвергается строгой цензуре, китайцы могут получить доступ к сайтам, используя VPN, – поделился с BBC доктор Джонатан Салливан, китаист из Ноттингемского университета. – Эти фирмы не могут находиться в Китае, поэтому некоторые из них базируются в офшорах на Филиппинах».
АПЛ очень популярна в Китае, игры транслируются по телевидению бесплатно.
«Букмекерам нужно пробиться к потенциальным китайским потребителям, а реклама азартных игр незаконна. Нужен обходной путь, – добавляет Салливан. – Что может быть лучше, чем реклама на футболках, которые команды носят во время игр АПЛ?»
Похоже, это клон других китайских букмекеров, с которыми были проблемы у топ-клубов. В том числе у «Челси»
В декабре прошлого года другой азиатский букмекер Yabo назвал Kaiyun собственным брендом, созданным перед чемпионатом мира 2022 года: «Компания инвестировала значительные средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы создать самый совершенный спортивный бренд – Kaiyun Sports».
Букмекер Yabо – бывший партнер «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Монако». Его официальным амбассадором в Азии был Стивен Джеррард. Yabo ворвался в европейский футбол в 2018 году и резко пропал в 2021-м.
«Компания Yabo Sports исчезла как утренний туман с парижского пейзажа», – написал французский Eurosport.
Исчез из-за серьезных проблем с законом. По данным Josimar, клиенты Yabo потеряли около полумиллиона евро и пожаловались в полицию китайской провинции Сычуань.
Ошеломительные итоги расследования: в Yabo Sports работала сеть из 80 тысяч (!) агентов, ответственных за набор клиентов (5,6 млн только в Китае) и получение ставок. Арестовали более 40 подозреваемых, и китайские власти изъяли эквивалент 220 млн долларов, что лишь небольшая часть от оценочной серой прибыли в 15 млрд.
И да. «Генеральный директор» Дин Хоукс, позировавший на сделках с «МЮ», «Баварией» и «ПСЖ», оказался актером из китайского рекламного агентства.
Сейчас сайт букмекера Yabo сообщает, что «обслуживает новых и старых пользователей с помощью продуктов Kering» (= Kaiyun) и просто перенаправляет вас на свежий ресурс Kaiyun. Незамысловатый китайский ребрендинг.
Но Kaiyun выглядит еще и полным клоном другого китайского букмекера LeYu. Например, на сайте «Гладбаха» в релизе просто заменили логотип.
Интерфейсы сайтов выглядят практически идентичными.
А разделы информации о компании повторяются слово в слово – отличаются только названия.
Букмекер LeYu тоже попадал в неприятную ситуацию, когда был партнером…«Челси».
В декабре 2021 года The Athletic выяснил, что в спонсорском соглашении «Челси» с игорной фирмой LeYu Sports участвовало несколько посредников, которые использовали стоковые изображения для создания профилей в LinkedIn.
Один из «сотрудников» LeYu в профиле использовал фото актера корейского происхождения Дэниэла Хенни из супергеройского блокбастера «Люди Икс: Начало: Росомаха», представители которого ранее предупреждали о том, что самозванцы используют его фотографию в мошеннических целях. После расследования The Athletic профиль был спешно удален. Конечных бенефициаров конторы так и не нашли.
Позже букмекер буднично исчез из списка партнеров «Челси».
В Англии Kaiyun работает под лицензией другой компании, которую подозревают в связях с китайской «триадой»
Для того, чтобы быть вне подозрений на территории Великобритании, азиатские букмекеры используют популярную лазейку.
Мы проверили домен kaiyun.co.uk через реестр лицензий британской Комиссии по азартным играм – он значится в перечне адресов другого лицензиата TGP Europe Limited в статусе White Label.
White Label – это вид сублицензирования, который включает в себя целый пакет готовых решений под брендом компании. Например, программное обеспечение (платформа, дизайн сайта, хостинг и функционал), платежные системы, игровой контент и юридическая поддержка. То есть когда тебе очень хочется легально попасть в какую-то игорную юрисдикцию, но не очень хочется сильно заморачиваться.
Легальное присутствие на британском рынке создает видимость респектабельности, а также право размещать рекламу на стадионах, форме и так далее. Это одно из ключевых условий для букмекеров.
Скорее всего, Kaiyun Sport не претендует на завоевание английского букмекерского рынка: британская версия сайта уже больше года находится в стадии разработки.
Что ж, Coming your way soon… Но это не точно.
Кстати, домены leyubet.co.uk и yabo.uk также работали в Англии по сублицензии компании TGP, но сейчас они уже в «неактивном» статусе.
Компания TGP Europe Limited, под крылом которой работает Kaiyun, в феврале этого года получила штраф 316 тысяч фунтов от британской комиссии по азартным играм за нарушение пунктов по мерам борьбы с отмыванием денег, в том числе операторами из иностранных юрисдикций.
TGP Europe Limited с острова Мэн – непростая компания. В ее портфолио White Label входит восемь азиатских букмекеров-партнеров одиннадцати клубов АПЛ.
Мы уже разбирали криминальный след TGP в тексте про партнера «Сити», но придется повториться. Клубы сами выбирают себе шаблонных партнеров.
По данным Daily Mail, британские парламентарии в январе этого года обратились в АПЛ с призывом расследовать связи TGP с незаконной букмекерской деятельностью в Азии.
Причина: в Макао к 18 годам был приговорен китайский миллиардер Элвин Чау по обвинению в более чем 100 преступлениях, связанных с незаконными азартными играми, на сумму более 85 млрд фунтов. Чау связывают с китайской «триадой».
До ареста в 2021 году он контролировал обширную империю азартных игр под различными брендами SunCity, которая ранее сотрудничала с TGP Europe для выхода на британский рынок. По данным Josimar, этим связь не ограничивалась – SunCity принадлежала TGP Holdings Ltd (материнская компания TGP Europe).
Суть подозрения: TGP Europe позволила ряду азиатских букмекерских контор, контролируемых китайским криминалом (если они зарегистрированы в офшорах), создать базу в Великобритании для рекламы своих брендов через клубы АПЛ, что легализует их в глазах клиентов.
«Репутационный ущерб для АПЛ может быть весьма значителен, и к этому риску нельзя относиться легкомысленно, – говорит Сэр Иан Дункан Смит, заместитель председателя Всепартийной парламентской группы. – Клубы должны знать, кто является бенефициарными владельцами этих азиатских брендов, а также проверять откуда берутся десятки миллионов фунтов, которые льются в их казну».
Комиссия по азартным играм отказалась сообщить Daily Mail, проводилось ли какое-либо открытое расследование в отношении TGP Europe.
Представитель АПЛ заявил, что «партнеры-букмекеры клубов лиги регулируются и лицензируются комиссией по азартным играм и обязаны соблюдать правила». Круг замкнулся.
Всепартийная парламентская группа обещала провести собственное расследование, если ее не устроят ответы комиссии по азартным играм и лиги. Результаты пока неизвестны.
Но, похоже, эта лавочка и так скоро закроется – с сезона-2026/27 в АПЛ будет запрещено размещать логотипы любых букмекеров на груди. Вряд ли реклама только на британских стадионах заинтересует офшорных буков.
Летом фаны «Челси» выступили против сделки с букмекером Stake, нового беттинг-партнера клуб как будто стесняется
Прямо сейчас сделки даже с непрозрачными букмекерами не являются незаконными в Великобритании. Но определенное беспокойство присутствует. Штампованные сайты, владельцы в забвении, шаблонные презентации с моделями и актерами…Кажется, клубы не хотят замечать странное в обмен на легкие доходы.
В июне «Челси» рассматривал партнерство с беттинговой платформой Stake.com, но вмешались фаны. Траст болельщиков «Челси» выступил против сотрудничества с онлайн-букмекером, позицию поддержали 77% опрошенных фанатов клуба. Тогда сделка не состоялась.
Склейка.
На днях на сайте «Челси» появился релиз о новом партнерстве с «лидером спортивно-развлекательной индустрии» Kaiyun Sports, который «стремится предоставить болельщикам еще больше спортивных развлечений класса люкс».
Но пришлось постараться, чтобы найти этот люксовый релиз. Его нет в разделе последних новостей клуба (находится только через поисковую строку), о сделке не писали медиа (возможно, пока). У сообщения нет даты, но ресурс Wayback Machine показывает, что страница была создана 20 сентября. В английской версии сайта Kaiyun отсутствует в разделе партнеров, появляется только при переходе на китайский, индонезийский или тайский языки. Похоже, клуб не очень хочет широко афишировать сделку.
Нет ни деталей соглашения, ни фото с церемонии подписания контракта, ни фамилий владельцев. Обошлись даже без очередной реинкарнации директора Шона-Бирна-Байрона Ховарда.
Кажется, что Kaiyun однажды просто исчезнет как утренний туман с лондонского пейзажа.
«Челси» играет без спонсора – ждет одобрения АПЛ. К новому партнеру были вопросы – создан за неделю до сделки
Загадочный букмекер спонсирует «Ман Сити». Его основателя невозможно найти в интернете
Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Kevin Frayer
3 комментария